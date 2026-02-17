VI Tydzień Modlitw o Ochronę Życia - 19-25 marca  

W dniach 19-25 marca odbędzie się VI Tydzień Modlitw o Ochronę Życia pod hasłem „Z Maryją i Józefem bronimy życia”. Inicjatywa rozpocznie się w Uroczystość św. Józefa, a zakończy w Dzień Świętości Życia. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.
– Najświętsza Maryja Panna, która z odwagą przyjęła życie Zbawiciela w swoim łonie, i Święty Józef, Opiekun Syna Bożego, są dla nas wzorem troski o drugiego człowieka, zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego. Ich postawa przypomina, że obrona życia to konkretna służba wyrastająca z ewangelicznej miłości bliźniego – mówi Wojciech Zięba, prezes Stowarzyszenia.
Codzienna modlitwa trwa około kwadransa i obejmuje rozważanie na dany dzień, modlitwę św. Jana Pawła II z encykliki "Evangelium vitae" oraz Litanię do Świętej Rodziny. Każdy dzień ma przypisaną odrębną intencję - za rodziców i wychowawców, dzieci i młodzież, rodziców spodziewających się narodzin dziecka, lekarzy i farmaceutów, polityków oraz dziennikarzy.
– Szczególną troską chcemy objąć rodziny, w których rodzi się życie. Dla wielu ludzi rodzina nie jest dziś pierwszym wyborem. Maryja i Józef pokazują, że można przyjąć życie z odwagą, nawet w trudnych okolicznościach. Potrzebna jest modlitwa za ojców i matki, by byli otwarci na potomstwo, a bycie małżonkami i rodzicami stanowiło atrakcyjną drogę życiową – mówi Marcin Nowak, koordynator Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia.
Do udziału zaproszeni są wszyscy, którym zależy na ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci: wspólnoty parafialne, grupy duszpasterskie, zgromadzenia zakonne, rodziny, nauczyciele, katecheci i lokalni liderzy pro-life.
– Niech ten czas będzie okazją do refleksji nad słowami Ojca Świętego Leona XIV o godności ludzkiego życia, odnowy zaangażowania w obronę życia i dawania świadectwa miłości wobec tych, którzy sami nie potrafią się obronić – zachęca Wojciech Zięba.
Teksty modlitw dostępne są na stronie www.tydziendlazycia.pl, skąd można również pobrać modlitewnik do samodzielnego wydruku. Nagrania rozważań będą transmitowane w Telewizji Trwam i Radiu Maryja. Bezpłatne drukowane broszury można zamówić w biurze Stowarzyszenia (tel. 12 311 02 60, e-mail: zamawiam@pro-life.pl).
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...
Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.
Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.
Porozumienie jest efektem mediacji.
Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy
Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.
Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.
Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.
Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.
Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.