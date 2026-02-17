info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » VI Tydzień Modlitw o Ochronę Życia - 19-25 marca
rss newsletter facebook twitter

VI Tydzień Modlitw o Ochronę Życia - 19-25 marca

VI Tydzień Modlitw o Ochronę Życia - 19-25 marca  
Unsplash zdjęcie ilustracyjne

W dniach 19-25 marca odbędzie się VI Tydzień Modlitw o Ochronę Życia pod hasłem „Z Maryją i Józefem bronimy życia”. Inicjatywa rozpocznie się w Uroczystość św. Józefa, a zakończy w Dzień Świętości Życia. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

– Najświętsza Maryja Panna, która z odwagą przyjęła życie Zbawiciela w swoim łonie, i Święty Józef, Opiekun Syna Bożego, są dla nas wzorem troski o drugiego człowieka, zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego. Ich postawa przypomina, że obrona życia to konkretna służba wyrastająca z ewangelicznej miłości bliźniego – mówi Wojciech Zięba, prezes Stowarzyszenia.

Codzienna modlitwa trwa około kwadransa i obejmuje rozważanie na dany dzień, modlitwę św. Jana Pawła II z encykliki "Evangelium vitae" oraz Litanię do Świętej Rodziny. Każdy dzień ma przypisaną odrębną intencję - za rodziców i wychowawców, dzieci i młodzież, rodziców spodziewających się narodzin dziecka, lekarzy i farmaceutów, polityków oraz dziennikarzy.

– Szczególną troską chcemy objąć rodziny, w których rodzi się życie. Dla wielu ludzi rodzina nie jest dziś pierwszym wyborem. Maryja i Józef pokazują, że można przyjąć życie z odwagą, nawet w trudnych okolicznościach. Potrzebna jest modlitwa za ojców i matki, by byli otwarci na potomstwo, a bycie małżonkami i rodzicami stanowiło atrakcyjną drogę życiową – mówi Marcin Nowak, koordynator Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia.

Do udziału zaproszeni są wszyscy, którym zależy na ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci: wspólnoty parafialne, grupy duszpasterskie, zgromadzenia zakonne, rodziny, nauczyciele, katecheci i lokalni liderzy pro-life.

– Niech ten czas będzie okazją do refleksji nad słowami Ojca Świętego Leona XIV o godności ludzkiego życia, odnowy zaangażowania w obronę życia i dawania świadectwa miłości wobec tych, którzy sami nie potrafią się obronić – zachęca Wojciech Zięba.

Teksty modlitw dostępne są na stronie www.tydziendlazycia.pl, skąd można również pobrać modlitewnik do samodzielnego wydruku. Nagrania rozważań będą transmitowane w Telewizji Trwam i Radiu Maryja. Bezpłatne drukowane broszury można zamówić w biurze Stowarzyszenia (tel. 12 311 02 60, e-mail: zamawiam@pro-life.pl).

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 17.02.2026 13:19

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Niedziela
rano
4°C Niedziela
dzień
4°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 