VI Tydzień Modlitw o Ochronę Życia - 19-25 marca  

W dniach 19-25 marca odbędzie się VI Tydzień Modlitw o Ochronę Życia pod hasłem „Z Maryją i Józefem bronimy życia”. Inicjatywa rozpocznie się w Uroczystość św. Józefa, a zakończy w Dzień Świętości Życia. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

– Najświętsza Maryja Panna, która z odwagą przyjęła życie Zbawiciela w swoim łonie, i Święty Józef, Opiekun Syna Bożego, są dla nas wzorem troski o drugiego człowieka, zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego. Ich postawa przypomina, że obrona życia to konkretna służba wyrastająca z ewangelicznej miłości bliźniego – mówi Wojciech Zięba, prezes Stowarzyszenia.

Codzienna modlitwa trwa około kwadransa i obejmuje rozważanie na dany dzień, modlitwę św. Jana Pawła II z encykliki "Evangelium vitae" oraz Litanię do Świętej Rodziny. Każdy dzień ma przypisaną odrębną intencję - za rodziców i wychowawców, dzieci i młodzież, rodziców spodziewających się narodzin dziecka, lekarzy i farmaceutów, polityków oraz dziennikarzy.

– Szczególną troską chcemy objąć rodziny, w których rodzi się życie. Dla wielu ludzi rodzina nie jest dziś pierwszym wyborem. Maryja i Józef pokazują, że można przyjąć życie z odwagą, nawet w trudnych okolicznościach. Potrzebna jest modlitwa za ojców i matki, by byli otwarci na potomstwo, a bycie małżonkami i rodzicami stanowiło atrakcyjną drogę życiową – mówi Marcin Nowak, koordynator Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia.

Do udziału zaproszeni są wszyscy, którym zależy na ochronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci: wspólnoty parafialne, grupy duszpasterskie, zgromadzenia zakonne, rodziny, nauczyciele, katecheci i lokalni liderzy pro-life.

– Niech ten czas będzie okazją do refleksji nad słowami Ojca Świętego Leona XIV o godności ludzkiego życia, odnowy zaangażowania w obronę życia i dawania świadectwa miłości wobec tych, którzy sami nie potrafią się obronić – zachęca Wojciech Zięba.

Teksty modlitw dostępne są na stronie www.tydziendlazycia.pl, skąd można również pobrać modlitewnik do samodzielnego wydruku. Nagrania rozważań będą transmitowane w Telewizji Trwam i Radiu Maryja. Bezpłatne drukowane broszury można zamówić w biurze Stowarzyszenia (tel. 12 311 02 60, e-mail: zamawiam@pro-life.pl).