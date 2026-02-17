W archidiecezji gdańskiej wielkopostna pielgrzymka szlakiem kościołów stacyjnych odbędzie się po raz pierwszy.

W Środę Popielcową pierwszy raz w archidiecezji gdańskiej ruszy inicjatywa pielgrzymki szlakiem kościołów stacyjnych. Przez cały okres wielkiego postu kilkadziesiąt trójmiejskich świątyń weźmie udział w duchowej sztafecie, której celem jest owocne przeżycie tego czasu.

Tradycja kościołów stacyjnych sięga początków chrześcijaństwa i rzymskich procesji do grobów męczenników. W okresie wielkiego postu wierni pod przewodnictwem papieża spotykali się codziennie w innej świątyni, tzw. statio, na wspólnej Eucharystii.

- W Gdańsku, Gdyni i Sopocie wyznaczonych zostało 37 kościołów stacyjnych. Każdego dnia, począwszy od Środy Popielcowej, będzie można uczestniczyć w celebracjach w świątyni związanej z historią archidiecezji lub konkretnego świętego - powiedział PAP dyrektor Wydziału ds. Komunikacji Kurii Metropolitalnej Gdańskiej ks. Wojciech Kujaszewski.

Zdaniem duchownego jest to jedna z niewielu okazji do jeszcze głębszego przeżycia Wielkiego Postu.

- Jest to szansa, aby ten czas rzeczywiście naznaczyć duchem wyrzeczenia i trudu, licząc na duchowe owoce, jakie daje Bóg - dodał ks. Kujaszewski.

Szczegółowe informacje i lista kościołów stacyjnych są dostępne na stronie internetowej archidiecezji gdańskiej. (PAP)

