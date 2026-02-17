Wielki Post 2026: Rekolekcje i inicjatywy duchowe online  

Jak co roku wierni mogą skorzystać z szerokiej gamy wielkopostnych rekolekcji i internetowych propozycji formacyjnych, przygotowanych przez różne środowiska kościelne. Od rozważań „Modlitwy w drodze” inspirowanych serialem „The Chosen”, przez dominikańskie cykle tematyczne, po kursy „Pogłębiarki”. Prezentujemy najciekawsze z nich.

Wielki Post z "The Chosen" 2026

Wielki Post z „The Chosen” 2026 to już trzecia odsłona znanego i lubianego projektu w ramach „Modlitwy w drodze”. Jest to propozycja krótkich wielkopostnych rozważań opartych o fragmenty serialu "The Chosen" na każdą niedzielę Wielkiego Postu. - Tym razem chcemy zabrać was za zamknięte drzwi wieczernika, gdzie wydarzyły się najważniejsze wydarzenia w historii ludzkości. Razem z Jezusem usiądziemy do ostatniej wieczerzy – podkreśla związana z projektem Ewa Bartosiewicz.

"The Chosen" to pierwszy wielosezonowy serial o życiu Jezusa i największy w historii projekt filmowy finansowany ze zbiórki społecznej. Serial pokazuje Ewangelię oczami Jego uczniów i wprowadza nas w znane biblijne historie, rozbudowując wątki poszczególnych postaci.

Droga Krzyżowa 2026 - Dzień Modlitwy i Solidarności #ZeZranionymi

„Modlitwa w drodze” włącza się również w Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi obchodzony w najbliższy piątek 20 lutego. We współpracy z Biurem Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, powstało nagranie Drogi Krzyżowej z rozważaniami s. Scholastyki Iwańskiej ZSAPU. W nagraniu wykorzystano utwór “Hiobowa modlitwa”.

- To dla nas czas wspólnej odpowiedzialności i jasny sygnał: nikt nie powinien zostawać sam ze swoim bólem. Wierzymy, że solidarność to przede wszystkim obecność, uważne słuchanie i gotowość do wsparcia. Chcemy wspólnie budować świadomość, uczyć się wrażliwej reakcji na krzywdę i wskazywać bezpieczne miejsca pomocy. Każda osoba skrzywdzona ma prawo do szacunku, profesjonalnego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Nasza modlitwa jest znakiem nadziei i duchowej jedności ze wszystkimi zranionymi oraz tymi, którzy towarzyszą im w drodze do uzdrowienia – wyjaśniają twórcy projektu.

- Poza wspomnianymi projektami, warto jeszcze wspomnieć, że nasze codzienne rozważania mogą być świetnym dopełnieniem przeżywania Wielkiego Postu - liturgia Kościoła daje nam na ten czas wyjątkowe teksty, a nasze rozważania pomagają wejść w nie głęboko i osobiście – podsumowuje Natalia Płońska redaktorka „Modlitwy w drodze”.

„Z niemocy do życia – 12 kroków do wolności”

„Z niemocy do życia – 12 kroków do wolności” to tytuł wielkopostnego kursu online przygotowanego przez założyciela „Pogłębiarki” Daniela Wojdę oraz o. Mieczysława Łusiaka, prowadzącego kanał „Akademia Szczęśliwego Życia”. Kurs potrwa od 18 lutego do 5 kwietnia i obejmuje 40 odcinków. Udział w kursie jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy.

To wielkopostna droga, która krok po kroku prowadzi z obszaru bezsilności do wewnętrznej wolności. W 12 krokach pomaga przejść od życia „na autopilocie” do świadomego kroczenia z Bogiem, odkrywając sprawczość tam, gdzie wcześniej była tylko niemoc. Kurs łączy duchowość ignacjańską z metodą dwunastu kroków, wspierając odzyskanie wolności serca i przełamanie powtarzających się schematów myślenia i działania. - Nie musisz być doskonały, wystarczy choćby odrobina pragnienia zmiany, by rozpocząć tę drogę ku wolności – zapewniają twórcy.

Rekolekcje „Od niewoli do wolności”

Jak co roku, ciekawe propozycje przygotowali twórcy portalu oraz kanału dominikanie.pl. Jedną z nich są rekolekcje pt. „Od niewoli do wolności”, które poprowadzi Benedykt Malewski OP, duszpasterz i twórca internetowy znany z podcastu „Świat to za mało”.

– Ojciec w różnych scenach biblijnych będzie mówił o tym, jak Bóg prowadzi swoich wiernych, naród wybrany i inne postacie biblijne, do doświadczenia wolności. Robi to odnosząc się do konkretnych sytuacji z życia. Z drugiej strony bazuje mocno na biblijnych historiach wyciągając z nich kwintesencję, która może wzbogacić nasze codzienne życie – zachęca o. Radosław Więcławek OP, redaktor naczelny dominikanie.pl.

Nagrania będą pojawiały się w każdy czwartek na platformie dominikanie.pl oraz na YouTube, aż do Wielkiego Czwartku, który będzie zwieńczeniem cyklu. W ostatnim odcinku poruszony zostanie temat ostatnich chwil życia Jezusa i tego, jak ten moment prowadzi nas „od niewoli do wolności”.

Wielkopostne „Chlebaki”

Kolejną dominikańską propozycją jest cykl specjalnych „Chlebaków”, podobnie jak w ubiegłym roku, poprowadzą o. Krzysztof Pałys OP oraz Maciej Chanaka OP.

– Bardzo Was zapraszam do tego, żeby codziennie, dzień po dniu, iść właśnie z tymi „Chlebakami”, które będą bardzo dobre, niezwykle blisko trzymające się życia, a zarazem mocno zakotwiczone w Bogu. Zachęcam do tego, żeby poprzez te treści karmić swoją relację z Chrystusem, uzdatniać swoją wolę do tego, żeby w noc paschalną odrzucić szatana i wybrać na nowo relację z Bogiem – zachęca o. Więcławek.

Działać będzie również newsletter „chlebakowy”, dzięki któremu dzień wcześniej będzie można otrzymać na swoją skrzynkę pocztową przedpremierowy „Chlebak” oraz czytania na dany dzień.

Dominikanie zapraszają także na rekolekcje i spotkania stacjonarne, szczególnie na rekolekcje w Porszewicach pod nazwą „Lectio Crucis – czytanie krzyża”, które odbędą się od 27 lutego do 1 marca w Ośrodku Rekolekcyjno-Konferencyjnym Archidiecezji Łódzkiej Uroczysko Porszewice. Poprowadzi je o. Tomasz Zamorski OP, kaznodzieja, wykładowca homiletyki i doktor teologii. – Mam nadzieję na spotkanie z Wami, właśnie tam i wtedy – zaakcentował o. Więcławek.

„Wielka Moc Miłości”

„Wielka Moc Miłości” to rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się w piątek po Środzie Popielcowej. Poprowadzą je ks. dr Marek Dziewiecki – znany rekolekcjonista, doktor psychologii oraz cenionym ekspert w dziedzinie przygotowania do życia w rodzinie. Wraz z nim rekolekcje poprowadzi Michał Piekara – doradca rodzinny i psychoterapeuta, założyciel inicjatywy „Nowe Pokolenie Ojców” oraz współtwórca męskiej wspólnoty „Droga Odważnych”. Obaj prowadzący łączą głębię duchową z praktycznym spojrzeniem na codzienne życie.

– Będziemy patrzyli na Jezusa, który kocha nas dosłownie nad życie, który pragnie, byśmy dorastali do świętości – zachęca ks. Dziewiecki. – Wielki Post to czas, w którym uczymy się patrzeć na Boga, ale też uczymy się patrzeć na siebie z miłością i troską. To okazja, by zatrzymać się w codziennym pędzie i zobaczyć, co w naszym życiu naprawdę ma wartość. Chcemy odkrywać, że Boża miłość jest realna, konkretna, codziennie dostępna dla każdego z nas – dodaje Michał Piekara.

Rekolekcje są zaproszeniem do doświadczenia Bożej miłości, pogłębienia wiary i uczenia się życia bez lęku. Nowe odcinki będą publikowane w każdy poniedziałek i piątek Wielkiego Postu, tworząc spójną drogę ku świadomemu przeżyciu Wielkanocy. Materiały znajdą się na stronach organizatorów i patronów rekolekcji oraz na platformie https://sercemwniebie.pl/.