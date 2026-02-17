KEP włączy się w inicjatywę "Łańcuch Eucharystyczny"

W jej ramach 17 marca biskupi odprawią mszę św. w intencji sprawiedliwego i trwałego pokoju, zwłaszcza w Ukrainie i Ziemi Świętej.
Konferencja Episkopatu Polski włączy się ogólnoeuropejską inicjatywę modlitewną "Łańcuch Eucharystyczny". W jej ramach 17 marca biskupi odprawią mszę św. w intencji sprawiedliwego i trwałego pokoju, zwłaszcza w Ukrainie i Ziemi Świętej.
"Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) po raz kolejny wystąpiła z ogólnoeuropejską, wielkopostną inicjatywą modlitewną +Łańcuch Eucharystyczny+. Od Środy Popielcowej, przez cały okres Wielkiego Postu, Kościół w Europie będzie gromadził się wokół stołu eucharystycznego, aby wzywać daru pokoju" - przekazało we wtorek PAP biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.
Poinformowało, że Konferencja Episkopatu Polski włączy się w inicjatywę 17 marca. "Inicjatywa, obejmująca wszystkich członków CCEE przewiduje zaangażowanie każdej krajowej Konferencji Episkopatu w organizację przynajmniej jednej mszy w intencji ofiar wojny oraz z prośbą o +pokój rozbrojony i rozbrajający+ w Ukrainie, w Ziemi Świętej i na całym świecie" - czytamy w komunikacie CCEE.
Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...
Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.
Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.
Porozumienie jest efektem mediacji.
Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy
Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.
Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.
Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.
Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.
Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.