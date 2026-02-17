info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » KEP włączy się w inicjatywę "Łańcuch Eucharystyczny"
rss newsletter facebook twitter

KEP włączy się w inicjatywę "Łańcuch Eucharystyczny"

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie  
Roman Koszowski /Foto Gość Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie

W jej ramach 17 marca biskupi odprawią mszę św. w intencji sprawiedliwego i trwałego pokoju, zwłaszcza w Ukrainie i Ziemi Świętej.

Konferencja Episkopatu Polski włączy się ogólnoeuropejską inicjatywę modlitewną "Łańcuch Eucharystyczny". W jej ramach 17 marca biskupi odprawią mszę św. w intencji sprawiedliwego i trwałego pokoju, zwłaszcza w Ukrainie i Ziemi Świętej.

"Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) po raz kolejny wystąpiła z ogólnoeuropejską, wielkopostną inicjatywą modlitewną +Łańcuch Eucharystyczny+. Od Środy Popielcowej, przez cały okres Wielkiego Postu, Kościół w Europie będzie gromadził się wokół stołu eucharystycznego, aby wzywać daru pokoju" - przekazało we wtorek PAP biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Poinformowało, że Konferencja Episkopatu Polski włączy się w inicjatywę 17 marca. "Inicjatywa, obejmująca wszystkich członków CCEE przewiduje zaangażowanie każdej krajowej Konferencji Episkopatu w organizację przynajmniej jednej mszy w intencji ofiar wojny oraz z prośbą o +pokój rozbrojony i rozbrajający+ w Ukrainie, w Ziemi Świętej i na całym świecie" - czytamy w komunikacie CCEE.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 17.02.2026 17:39

TAGI| EPISKOPAT, KOŚCIÓŁ, PAP, POKÓJ, WIELKANOC, ŚWIĘTO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość | Abp Galbas: nauka o Bożym miłosierdziu nie oznacza akceptacji grzechu | Bp Ważny: raport komisji obnażył bałagan, brak procedur, milczenie i bagatelizowanie spraw | W Środę Popielcową ruszy 12. edycja wielkopostnych kościołów stacyjnych | Bp Piotrowski: świeccy nie są adresatami misji, ale jej aktywnymi podmiotami
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Niedziela
rano
4°C Niedziela
dzień
4°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 