KEP włączy się w inicjatywę "Łańcuch Eucharystyczny"

Konferencja Episkopatu Polski włączy się ogólnoeuropejską inicjatywę modlitewną "Łańcuch Eucharystyczny". W jej ramach 17 marca biskupi odprawią mszę św. w intencji sprawiedliwego i trwałego pokoju, zwłaszcza w Ukrainie i Ziemi Świętej.

"Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) po raz kolejny wystąpiła z ogólnoeuropejską, wielkopostną inicjatywą modlitewną +Łańcuch Eucharystyczny+. Od Środy Popielcowej, przez cały okres Wielkiego Postu, Kościół w Europie będzie gromadził się wokół stołu eucharystycznego, aby wzywać daru pokoju" - przekazało we wtorek PAP biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Poinformowało, że Konferencja Episkopatu Polski włączy się w inicjatywę 17 marca. "Inicjatywa, obejmująca wszystkich członków CCEE przewiduje zaangażowanie każdej krajowej Konferencji Episkopatu w organizację przynajmniej jednej mszy w intencji ofiar wojny oraz z prośbą o +pokój rozbrojony i rozbrajający+ w Ukrainie, w Ziemi Świętej i na całym świecie" - czytamy w komunikacie CCEE.