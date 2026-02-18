„Jeśli nie powstanie komisja ogólnopolska, to powstanie komisja w Krakowie… I sądzę, że nie jestem sam w takim myśleniu, i może się okazać, że tych komisji lokalnych powstanie wtedy w Polsce więcej” – powiedział kard. Grzegorz Ryś, pytany przez red. Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RFM FM o powołanie ogólnopolskiej komisji ds. wykorzystywania seksualnego. W rozmowie poruszono m.in. kwestie okna papieskiego w Krakowie, znaczenia rachunku sumienia Kościoła, podejścia do związków partnerskich, a także problemu migracji i antysemityzmu.

Pytany o symbolikę Środy Popielcowej i potrzebę rachunku sumienia Kościoła w Polsce, kard. Ryś odpowiedział: „Ten popiół, którego dzisiaj używamy, jest popiołem z palmy sprzed roku. To znaczy tak naprawdę trzeba by powiedzieć, cośmy obiecywali Bogu i ludziom rok temu. I co z tego zostało? Wyłącznie popiół”.

Wskazał, że najpierw należy pytać o autentyczność relacji z Bogiem i o to, na ile Kościół prowadzi człowieka do spotkania z Nim, które przemienia życie. Dodał również, że szczególnym wyzwaniem dla Kościoła w Polsce pozostaje budowanie pokoju i pojednania między ludźmi. "Mam poczucie, że ciągle nam to słabo wychodzi, że nie jesteśmy jednak sakramentem jedności całego rodzaju ludzkiego”. - przyznał hierarcha zaznaczając, że ludzie mają prawo oczekiwać od Kościoła takiej postawy, a obawia się, że nie zawsze ją otrzymują.

W rozmowie pojawił się także temat ogólnopolskiej, niezależnej komisji ds. wykorzystywania seksualnego. Kard. Ryś przyznał, że wielu oczekuje decyzji podczas najbliższego zebrania Episkopatu: „Wszyscy czekamy na marcową Konferencję Episkopatu Polski, zobaczymy, czy w końcu wyjdziemy z tej konferencji z komisją ogólnopolską. Trzeba mieć nadzieję” - powiedział kardynał podkreślił, że projekt narodził się ze wspólnego namysłu biskupów i dlatego uważa, że jego realizacja jest możliwa.

„Boję się bardziej tego, gdyby [komisja ogólnopolska] nie powstała, niż gdyby powstała. Uważam, że dla Kościoła będzie dramatycznie, jeśli nie powstanie” - ocenił metropolita krakowski. I dodał: „Jeśli nie powstanie komisja ogólnopolska, to powstanie komisja w Krakowie. I sądzę, że nie jestem sam w takim myśleniu, i może się okazać, że tych komisji lokalnych powstanie wtedy w Polsce więcej".

W dalszej części rozmowy kard. Ryś był pytany o kwestię związków partnerskich. „Moje zdanie jest takie, jak całego Kościoła: jesteśmy zainteresowani promowaniem wszystkiego, co dotyczy małżeństwa. Uważam, że to jest coraz bardziej temat numer jeden także w polskim społeczeństwie” - zaznaczył arcybiskup Krakowa.

Jednocześnie wskazał, że osoby żyjące w związkach określanych jako nieregularne nie są poza Kościołem ani poza łaską Bożą. Podkreślił, że prośba o modlitwę czy błogosławieństwo jest wyrazem przeżywanej trudności, dlatego nie odmawia takiej pomocy. „Jak mnie osoba prosi o błogosławieństwo, to nie zaczynam od pytania, jakiej jest orientacji” - powiedział kard. Ryś, dodając: „Nie odmawiam ludziom, którzy mają trudność w wierze, ze sobą, w życiu. Co by ze mnie był za człowiek? Co za biskup?”.

W rozmowie pojawił się także wątek niechęci wobec migrantów. Kard. Ryś ocenił, że ma ona przede wszystkim charakter polityczny, a nie religijny czy społeczny i bywa podsycana przez polityków. Zaznaczył przy tym, że oczekiwałby, aby w takich debatach nie powoływano się na Ewangelię.

Kard. Ryś odniósł się również do problemu antysemityzmu, podkreślając : „Antysemityzm jest grzechem, każdy antysemityzm, z jakiegokolwiek powodu i przez kogokolwiek dopuszczany”. Dodał, że wykorzystywanie tej kwestii w sporach politycznych nie powinno być uzasadniane chrześcijaństwem, ponieważ „to jest antychrześcijańskie”.