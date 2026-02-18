info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kard. Ryś o komisji ds. wykorzystywania: Jeśli nie powstanie komisja ogólnopolska, powstanie komisja w Krakowie
rss newsletter facebook twitter

Kard. Ryś o komisji ds. wykorzystywania: Jeśli nie powstanie komisja ogólnopolska, powstanie komisja w Krakowie

Kard. Ryś o komisji ds. wykorzystywania: Jeśli nie powstanie komisja ogólnopolska, powstanie komisja w Krakowie  
Roman Koszowski /Foto Gość kard. Grzegorz Ryś

„Jeśli nie powstanie komisja ogólnopolska, to powstanie komisja w Krakowie… I sądzę, że nie jestem sam w takim myśleniu, i może się okazać, że tych komisji lokalnych powstanie wtedy w Polsce więcej” – powiedział kard. Grzegorz Ryś, pytany przez red. Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RFM FM o powołanie ogólnopolskiej komisji ds. wykorzystywania seksualnego. W rozmowie poruszono m.in. kwestie okna papieskiego w Krakowie, znaczenia rachunku sumienia Kościoła, podejścia do związków partnerskich, a także problemu migracji i antysemityzmu.

Pytany o symbolikę Środy Popielcowej i potrzebę rachunku sumienia Kościoła w Polsce, kard. Ryś odpowiedział: „Ten popiół, którego dzisiaj używamy, jest popiołem z palmy sprzed roku. To znaczy tak naprawdę trzeba by powiedzieć, cośmy obiecywali Bogu i ludziom rok temu. I co z tego zostało? Wyłącznie popiół”.

Wskazał, że najpierw należy pytać o autentyczność relacji z Bogiem i o to, na ile Kościół prowadzi człowieka do spotkania z Nim, które przemienia życie. Dodał również, że szczególnym wyzwaniem dla Kościoła w Polsce pozostaje budowanie pokoju i pojednania między ludźmi. "Mam poczucie, że ciągle nam to słabo wychodzi, że nie jesteśmy jednak sakramentem jedności całego rodzaju ludzkiego”. - przyznał hierarcha zaznaczając,  że ludzie mają prawo oczekiwać od Kościoła takiej postawy, a obawia się, że nie zawsze ją otrzymują.
W rozmowie pojawił się także temat ogólnopolskiej, niezależnej komisji ds. wykorzystywania seksualnego. Kard. Ryś przyznał, że wielu oczekuje decyzji podczas najbliższego zebrania Episkopatu: „Wszyscy czekamy na marcową Konferencję Episkopatu Polski, zobaczymy, czy w końcu wyjdziemy z tej konferencji z komisją ogólnopolską. Trzeba mieć nadzieję” - powiedział kardynał podkreślił, że projekt narodził się ze wspólnego namysłu biskupów i dlatego uważa, że jego realizacja jest możliwa.

„Boję się bardziej tego, gdyby [komisja ogólnopolska] nie powstała, niż gdyby powstała. Uważam, że dla Kościoła będzie dramatycznie, jeśli nie powstanie” - ocenił metropolita krakowski. I dodał: „Jeśli nie powstanie komisja ogólnopolska, to powstanie komisja w Krakowie.  I sądzę, że nie jestem sam w takim myśleniu, i może się okazać, że tych komisji lokalnych powstanie wtedy w Polsce więcej".

W dalszej części rozmowy kard. Ryś był pytany o kwestię związków partnerskich. „Moje zdanie jest takie, jak całego Kościoła: jesteśmy zainteresowani promowaniem wszystkiego, co dotyczy małżeństwa. Uważam, że to jest coraz bardziej temat numer jeden także w polskim społeczeństwie” - zaznaczył arcybiskup Krakowa.

Jednocześnie wskazał, że osoby żyjące w związkach określanych jako nieregularne nie są poza Kościołem ani poza łaską Bożą. Podkreślił, że prośba o modlitwę czy błogosławieństwo jest wyrazem przeżywanej trudności, dlatego nie odmawia takiej pomocy.  „Jak mnie osoba prosi o błogosławieństwo, to nie zaczynam od pytania, jakiej jest orientacji” - powiedział kard. Ryś, dodając: „Nie odmawiam ludziom, którzy mają trudność w wierze, ze sobą, w życiu. Co by ze mnie był za człowiek? Co za biskup?”.

W rozmowie pojawił się także wątek niechęci wobec migrantów. Kard. Ryś ocenił, że ma ona przede wszystkim charakter polityczny, a nie religijny czy społeczny i bywa podsycana przez polityków. Zaznaczył przy tym, że oczekiwałby, aby w takich debatach nie powoływano się na Ewangelię.

Kard. Ryś odniósł się również do problemu antysemityzmu, podkreślając : „Antysemityzm jest grzechem, każdy antysemityzm, z jakiegokolwiek powodu i przez kogokolwiek dopuszczany”. Dodał, że wykorzystywanie tej kwestii w sporach politycznych nie powinno być uzasadniane chrześcijaństwem, ponieważ „to jest antychrześcijańskie”.

Pierwsza rozprawa w procesie przeciwko bp. Andrzejowi Jeżowi

GOSC.PL DODANE 18.02.2026 AKTUALIZACJA 18.02.2026

Pierwsza rozprawa w procesie przeciwko bp. Andrzejowi Jeżowi

Przed Sądem Rejonowym w Tarnowie rozpoczął się proces wytoczony bp. Andrzejowi Jeżowi przez prokuraturę. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 18.02.2026 17:57

TAGI| KARD. GRZEGORZ RYŚ, KARD. RYŚ, PEDOFILIA W KOŚCIELE, PEDOFILIA WŚRÓD DUCHOWNYCH

PRZECZYTAJ TAKŻE
Pierwsza rozprawa w procesie przeciwko bp. Andrzejowi Jeżowi | Kard. Ryś: Bóg nie jest w stanie wytrzymać tego, że nie jesteśmy z nim w relacji | Pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa dot. spraw wrażliwych w diecezji sosnowieckiej | Abp Polak: chcemy stanąć przy wszystkich skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym | Ambasador Ukrainy dziękuje kard. Rysiowi za pomoc dla Kijowa
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Niedziela
rano
4°C Niedziela
dzień
4°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 