info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kard. Ryś: Bóg nie jest w stanie wytrzymać tego, że nie jesteśmy z nim w relacji
rss newsletter facebook twitter

Kard. Ryś: Bóg nie jest w stanie wytrzymać tego, że nie jesteśmy z nim w relacji

Kard. Ryś: Bóg nie jest w stanie wytrzymać tego, że nie jesteśmy z nim w relacji  
Paulina Smoroń /Foto Gość Kard. Grzegorz Ryś

Bóg nie jest w stanie wytrzymać tego, że nie jesteśmy z nim w relacji, że nie jesteśmy z nim w komunii - mówił metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś podczas uroczystości w katedrze na Wawelu z okazji Środy Popielcowej.

Kard. Ryś w homilii zaznaczył, że "przechodzimy nad tym do porządku dziennego, ale Bóg nie potrafi".

- W Bogu jest takie dramatyczne pragnienie, żeby relacja Jego z człowiekiem, z każdym, została uzdrowiona, wznowiona. Bóg nie potrafi wytrzymać z tym, że człowiek jest z Nim niepojednany. To Bogu zależy - podkreślił metropolita krakowski.

Według niego po zakończeniu 40 dni wielkiego postu nie powinniśmy być "odrobinkę lepsi", bo nie chodzi tutaj o "kosmetykę duchową".

- Nie chodzi o delikatne poprawki. Chodzi o to, czy chcemy się urodzić do nowego życia. Bóg jest ojcem i w miłosierdziu swoim chce nam dawać nowe życie - zaznaczył kard. Ryś.

Podkreślił, że takie zaproszenie do wielkiego postu jest zawarte w środowych czytaniach.

Nawiązując do tego, że w pierwszy piątek wielkiego postu w Kościele w Polsce przeżywany będzie Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi, podkreślił, że będzie to "niesłychany dzień modlitwy, ważnej modlitwy, modlitwy przebłagalnej za wszystkie grzechy, za wszystkie przestępstwa".

- Przestępstwa, jakich żeśmy się dopuścili na nieletnich, na ludziach zależnych, na ludziach zdanych na nas na wiele sposobów, nam ufających. W stosunku do nich nadużyliśmy swojej funkcji, swojej godności, swojego powołania - zaznaczył.

Dodał, że Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi służy też temu, "żeby ci ludzie w Kościele nie mieli poczucia, że są traktowani wręcz jako wrogowie, że kiedy mówią o swoim cierpieniu, o tym, czego doznali, to szkodzą Kościołowi".

- Ci ludzie nie potrzebują z naszej strony dystansu, oceny, osądu. Z naszej strony potrzebują solidarności, bliskości - wskazał metropolita.

Zaapelował do wiernych, "abyśmy w najbliższy piątek stanęli wszyscy razem do modlitwy".

Post, który prowadzi do Boga. Jak nie zgubić sensu wielkopostnych wyrzeczeń

GN 7/2026 DODANE 12.02.2026 AKTUALIZACJA 18.02.2026

Post, który prowadzi do Boga. Jak nie zgubić sensu wielkopostnych wyrzeczeń

Po co jest post i jak go praktykować, żeby nie zamienił się w dietę? »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 18.02.2026 18:31

TAGI| KARD. GRZEGORZ RYŚ, KARD. RYŚ

PRZECZYTAJ TAKŻE
Post, który prowadzi do Boga. Jak nie zgubić sensu wielkopostnych wyrzeczeń | Kard. Ryś o komisji ds. wykorzystywania: Jeśli nie powstanie komisja ogólnopolska, powstanie komisja w Krakowie | Ambasador Ukrainy dziękuje kard. Rysiowi za pomoc dla Kijowa | Kard. Ryś o leku na niewiarę | Kard. Ryś do kapłanów archidiecezji krakowskiej: Zapraszam do nawrócenia | Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa | Kard. Ryś przed ingresem: Chcę być biskupem dla wszystkich | Kard. Ryś po ogłoszeniu nominacji na arcybiskupa Krakowa | Kard. Grzegorz Ryś nowym arcybiskupem Krakowa | Kard. Ryś na Jubileuszu Młodzieży w Rzymie: Młodzi, którzy nie szukają, są jak zaparkowane auto | Komisja ds. zbadania nadużyć i zmiana języka dotyczącego migrantów - list pasterski kard. Rysia (pełny tekst)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Niedziela
rano
4°C Niedziela
dzień
4°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 