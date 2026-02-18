Bóg nie jest w stanie wytrzymać tego, że nie jesteśmy z nim w relacji, że nie jesteśmy z nim w komunii - mówił metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś podczas uroczystości w katedrze na Wawelu z okazji Środy Popielcowej.
Kard. Ryś w homilii zaznaczył, że "przechodzimy nad tym do porządku dziennego, ale Bóg nie potrafi".
- W Bogu jest takie dramatyczne pragnienie, żeby relacja Jego z człowiekiem, z każdym, została uzdrowiona, wznowiona. Bóg nie potrafi wytrzymać z tym, że człowiek jest z Nim niepojednany. To Bogu zależy - podkreślił metropolita krakowski.
Według niego po zakończeniu 40 dni wielkiego postu nie powinniśmy być "odrobinkę lepsi", bo nie chodzi tutaj o "kosmetykę duchową".
- Nie chodzi o delikatne poprawki. Chodzi o to, czy chcemy się urodzić do nowego życia. Bóg jest ojcem i w miłosierdziu swoim chce nam dawać nowe życie - zaznaczył kard. Ryś.
Podkreślił, że takie zaproszenie do wielkiego postu jest zawarte w środowych czytaniach.
Nawiązując do tego, że w pierwszy piątek wielkiego postu w Kościele w Polsce przeżywany będzie Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi, podkreślił, że będzie to "niesłychany dzień modlitwy, ważnej modlitwy, modlitwy przebłagalnej za wszystkie grzechy, za wszystkie przestępstwa".
- Przestępstwa, jakich żeśmy się dopuścili na nieletnich, na ludziach zależnych, na ludziach zdanych na nas na wiele sposobów, nam ufających. W stosunku do nich nadużyliśmy swojej funkcji, swojej godności, swojego powołania - zaznaczył.
Dodał, że Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi służy też temu, "żeby ci ludzie w Kościele nie mieli poczucia, że są traktowani wręcz jako wrogowie, że kiedy mówią o swoim cierpieniu, o tym, czego doznali, to szkodzą Kościołowi".
- Ci ludzie nie potrzebują z naszej strony dystansu, oceny, osądu. Z naszej strony potrzebują solidarności, bliskości - wskazał metropolita.
Zaapelował do wiernych, "abyśmy w najbliższy piątek stanęli wszyscy razem do modlitwy".
