Niemcy chcą budować z Polską KDP z Poznania do Berlina

Kolej dużych orędkości  
Roman Koszowski /Foto Gość Kolej dużych orędkości
Na razie we Francji

Oba kraje będą szukać finansowania z funduszy europejskich.

Niemcy są za tym, aby zbudować razem z Polską Kolej Dużych Prędkości z Poznania do Berlina - powiedział PAP minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wskazał, że na budowę tego odcinka oba kraje będą szukać finansowania z funduszy europejskich.

We wtorek minister infrastruktury Dariusz Klimczak spotkał się z ministrem transportu Niemiec Patrickiem Schniederem oraz ministrem transportu Francji Philippe'em Tabarotem. Na spotkaniu zostało podpisane porozumienie o współpracy m.in. w zakresie kolejnictwa.

- Umówiliśmy się z panem ministrem Patrickiem Schniederem, że opracujemy plan dotyczący wzrostu liczby połączeń na tych odcinkach, które już dzisiaj są zatłoczone. Będziemy chcieli zastosować takie inwestycje, które pozwolą nam na przyśpieszenie ruchu pociągów, skracanie czasu połączeń - powiedział PAP minister Klimczak.

Zauważył, że na linii kolejowej biegnącej od Warszawy przez Poznań do Berlina jest obecnie "ogromny tłok", i to właśnie tam - jak wskazywał Klimczak - potrzeba modernizacji.

- Tak samo chcielibyśmy, aby ta oferta poprawiła się od Gdańska do Berlina, ale ogromne zapotrzebowanie jest także od strony Wrocławia. To są takie trzy podstawowe kierunki, nad którymi pracujemy. Jak wiele połączeń przybędzie, to wszystko wykażą analizy - przekazał Klimczak.

Podkreślił, że na spotkaniu ustalono, że Niemcy opracują razem z Polską odcinek Kolei Dużych Prędkości z Poznania do Berlina. Zaznaczył, że dokładny przebieg tej linii będzie teraz ustalany. - Niemcy są na tak, aby budować kolej dużych prędkości z Polską - oświadczył.

Szef resortu infrastruktury wskazał również, że na budowę takiego odcinka Polska i Niemcy będą szukać finansowania z funduszy europejskich. - Wiemy jak kosztowny jest to projekt. Tylko polski odcinek kolei dużych prędkości od Warszawy do Wrocławia i Poznania to jest 77 mld zł. Sam sygnał o tym, że Niemcy chcą budować z nami Kolej Dużych Prędkości to jest krok milowy, jeżeli chodzi o negocjowanie nowych wieloletnich ram finansowych i wsparcie dla kolei. To było nam bardzo potrzebne - podkreślił.

- Jestem bardzo wdzięczny ministrowi Patrickowi Schniederowi, ponieważ dotychczas dwa lata starań nie przyniosło takich efektów, jak kilka miesięcy współpracy z nim. Dla mnie to jest super istotne, bo wiem, jaki był dotychczas opór. Mnie się z panem ministrem (Volkerem) Wissingiem, poprzednim ministrem transportu Niemiec, bardzo dobrze współpracowało, ale niestety nigdy nie doszliśmy do jednej dziesiątej tych konkretów, które udało mi się na piśmie potwierdzić z panem ministrem Schniederem - dodał Klimczak.

System Kolei Dużych Prędkości w Polsce ma powstać w ramach Programu CPK. Według harmonogramu, do końca 2032 r. ma zostać oddany do użytku odcinek KDP między Łodzią i Warszawą o długości ok. 130 km, a do 2035 r. zostaną zrealizowane fragmenty trasy z Łodzi do Poznania i Wrocławia. Pociągi kursujące na tych odcinkach będą mogły jeździć z prędkością 300-320 km/h.

Podczas wtorkowego spotkania Grupa PKP podpisała z Deutsche Bahn AG i Grupą SNCF deklarację o zacieśnieniu współpracy na rzecz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości w europejskim sektorze pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego. "Inicjatywa ta stanowi kolejny krok w kierunku budowy silniejszej, bardziej zintegrowanej i konkurencyjnej kolei w Unii Europejskiej" - podkreśliły PKP.

Czy to wszystko w ramach akcji pod tytułem "Po co nam CPK, skoro mamy wielkie lotnisko w Berlinie" czy innych podobnych?

 

PAP |

dodane 19.02.2026 06:31

Japonia: Czas na silną armię, reformę prawa o sukcesji i koniec z oszczędzaniem | Krajewski: 5 proc. rolników musiałoby udowodnić prowadzenie działalności rolniczej | Rzecznik Finansowy ostrzega przed oszustwem "na przelew BLIK" | Wałbrzych: Pwstanie fabryka przetwarzania pojazdów wycofanych z eksportacji | Sowińska: Poducenci tekstyliów mają zacząć płacić za ich późniejsze zagospodarowanie
