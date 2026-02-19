info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Nowy widżet wideo z Watykanu dla stron katolickich
Nowy widżet wideo z Watykanu dla stron katolickich

Nowy widżet wideo z Watykanu dla stron katolickich  
Vatican Media

Nowy widżet wideo można łatwo osadzić na stronach diecezji, parafii oraz organizacji kościelnych. Automatycznie aktualizuje się o najnowsze wiadomości i materiały. Papież Leon XIV podkreśla, że, „ta inicjatywa Vatican News jest narzędziem ewangelizacji, dającym możliwość tworzenia sieci i wymiany darów między Rzymem a Kościołem" w różnych krajach świata.

„Drogi Bracie, ta inicjatywa Vatican News jest narzędziem ewangelizacji i daje możliwość budowania sieci oraz wymiany darów między Rzymem a Kościołem w Twoim kraju. To sposób, by Twoje parafie i wspólnoty miały stały dostęp do informacji z pierwszej ręki” – napisał Leon XIV w liście do biskupów na całym świecie, zachęcając ich do udostępnienia nowego widżetu wideo Vatican News.

Bezpłatne narzędzie dla diecezji, parafii, organizacji

Nowe narzędzie umożliwi stronom diecezji, parafii i organizacji katolickich bezpłatne pobieranie materiałów wideo oraz wiadomości o Papieżu i Stolicy Apostolskiej. Dzięki temu odwiedzający będą na bieżąco z nauczaniem i działalnością Biskupa Rzymu, a także łatwo udostępnią treści o Papieżu w swoim języku w mediach społecznościowych.

„Ważne jest, aby widżet wideo był rozpowszechniany jak najszerzej, na jak największej liczbie stron internetowych, bo w ten sposób podkreśla więź z Biskupem Rzymu — mówi Paolo Ruffini, prefekt Dykasterii ds. Komunikacji. — To także cenne narzędzie ewangelizacyjne”.

Antidotum na fake newsy

„Rozpowszechnianie tego nowego narzędzia — wyjaśnia Andrea Tornielli, dyrektor redakcyjny mediów watykańskich — może pomóc w zwalczaniu zjawiska fake news, zapewniając natychmiastowy dostęp do oryginalnych źródeł wiadomości i tekstów. To właśnie podkreślił Ojciec Święty w liście wspierającym tę inicjatywę”.

Łatwe pobranie i instalacja

Widżet można osadzić na dowolnej stronie internetowej, kopiując i wklejając wygenerowany kod. Aby uzyskać go w wybranym języku i formacie (poziomym lub pionowym, z możliwością wyboru czcionki), wystarczy wejść na stronę:
https://www.vaticannews.va/widget/embed.html

Po wprowadzeniu wszystkich parametrów system wygeneruje spersonalizowany kod do osadzenia. Webmaster musi wykonać tę operację tylko raz — wideo‑widżet będzie się później aktualizował automatycznie, bez dalszej ingerencji. Dzięki temu w czasie rzeczywistym można otrzymywać krótkie materiały wideo o Papieżu i Stolicy Apostolskiej (w formacie poziomym lub pionowym), „ruchomy pasek” z najnowszymi wiadomościami Vatican News w wybranym języku oraz bezpośredni link do stron Vatican.va, gdzie dostępne są pełne teksty Papieża.

Widżet zawiera również bezpośrednie odnośniki do „L’Osservatore Romano” i Radia Watykańskiego.

VATICANNEWS.VA |

dodane 19.02.2026 07:14
