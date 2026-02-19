info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Zakopane: Spór o karuzelę przy kościele
Zakopane: Spór o karuzelę przy kościele

Na zakopiańskich Krupówkach  
Henryk Przondziono /Foto Gość Na zakopiańskich Krupówkach

Kard. Ryś gotowy na spotkanie z proboszczem i burmistrzem.

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś jest gotów spotkać się z proboszczem parafii przy Krupówkach i burmistrzem Zakopanego w sprawie karuzeli i straganów na przykościelnym placu - poinformowała PAP Archidiecezja Krakowska. Miasto kwestionuje zgodność instalacji z lokalnymi przepisami.

Spór dotyczy rozrywkowych instalacji, które pojawiły się na początku grudnia ub.r. na placu przy kościele pw. Św. Rodziny przy dolnych Krupówkach, jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w centrum Zakopanego. Teren został wydzierżawiony od proboszcza tutejszej parafii.

Sporna instalacja zniknęła wraz z końcem karnawału, jednak Straż Miejska skierowała do sądu wniosek o ukaranie za jej ustawienie przy zabytku. Wcześniej funkcjonariusze wystawili łącznie siedem mandatów za ustawienie atrakcji w obrębie Parku Kulturowego - cztery zostały przyjęte, pozostałych nie przyjęto - poinformował PAP komendant Straży Miejskiej w Zakopanem Leszek Golonka.

"Dlatego sporządziliśmy wniosek do sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za ustawienie karuzeli-choinki i straganów, w których funkcjonują m.in. strzelnice. Sporządziliśmy kompletną dokumentację fotograficzną obiektów" - powiedział PAP komendant Golonka. Doprecyzował, że mandaty kierowano do osób organizujących tę atrakcję dla turystów.

Proboszcz zakopiańskiej parafii nie odpowiedział na pytania PAP. Do sprawy odniósł się natomiast rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej ks. Piotr Studnicki.

"W związku z zaistniałą sytuacją kard. Ryś jest gotowy spotkać się zarówno z proboszczem, jak i burmistrzem Zakopanego, aby wysłuchać obu stron i zapoznać się z wyjaśnieniami" - przekazał PAP rzecznik.

Wyjaśnił, że z informacji uzyskanych od proboszcza wynika, iż "nie otrzymał on żadnych mandatów od Straży Miejskiej ani też nie został w żaden sposób poinformowany o wystąpieniu w tej sprawie do sądu". Zapewnił też, że proboszcz nie uchyla się od prawa. "W sprawach spornych to niezawisłe sądy mają zbadać sprawę i ocenić, czy doszło do naruszenia prawa" - zaznaczył ks. Studnicki.

Wcześniej Miasto Zakopane wydało oświadczenie, w którym sprzeciwiło się komercyjnemu zagospodarowaniu przykościelnego placu, wskazując, że teren znajduje się w granicach Parku Kulturowego Krupówki i w otoczeniu kościoła wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Obowiązująca uchwała zakazuje prowadzenia na tym obszarze działalności handlowej, usługowej i rozrywkowej poza lokalami.

"Z uwagi na przywiązanie do wiary i tradycji wyrażamy szczególną troskę o przestrzeń sakralną i zabytkową, która nie powinna być przekształcana w teren komercyjnej działalności rozrywkowej" - podkreślono w komunikacie.

 

PAP

dodane 19.02.2026 13:35

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, PRAWO, SAMORZĄD

