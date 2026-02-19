info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Biskupi USA o pozytywnych i negatywnych aspektach polityki administracji Trumpa
rss newsletter facebook twitter

Biskupi USA o pozytywnych i negatywnych aspektach polityki administracji Trumpa

Biskupi USA o pozytywnych i negatywnych aspektach polityki administracji Trumpa  
PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL Donald Trump

Administracja prezydenta Donalda Trumpa w pewnych dziedzina zwiększyła wolność religijną, a w inny ją osłabiła – czytamy w dorocznym raporcie Komisji ds. Wolności Religijnej Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych USCCB.

W opublikowanym 17 lutego raporcie „Stan wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych” Komisja ds. Wolności Religijnej USCCB jako jedną z pozytywnych zmian wymieniła „działania administracji na rzecz zwalczania ideologii gender”. W raporcie wyrażono natomiast zaniepokojenie polityką masowych deportacji prowadzoną przez administrację.

W raporcie USCCB z 2026 r. ostrzegano również przed zagrożeniami dla wolności religijnej, przytaczając niepokojące przypadki przemocy skierowanej przeciwko instytucjom katolickim – takie jak strzelanina podczas Mszy szkolnej w Minneapolis i mężczyzna uzbrojony w materiały wybuchowe przed katedrą św. Mateusza Apostoła w Waszyngtonie.

„Wszystkie te wydarzenia mają miejsce w momencie, gdy Amerykanie przygotowują się do świętowania 250-lecia niepodległości” – napisał w przedmowie do raportu przewodniczący komisji, arcybiskup Alexander Sample. W tym kontekście hierarcha zachęca do zastanowienia się nad ideałami wyrażonymi w Deklaracji Niepodległości i tym, jak ukształtowały one wyjątkową kulturę, która rozwijała się przez ostatnie dwa i pół wieku. „Dla katolików jest to okazja do refleksji nad tym, jak Kościół ubogacił życie Amerykanów” – stwierdza hierarcha.

Tożsamość płciowa

Komisja zauważyła, że jedną z największych obaw w raporcie z 2025 r. była „ideologia gender”, ale osłabły one dzięki działaniom wykonawczym podjętym przez administrację Trumpa. Zaznaczono, że polityka dotycząca tożsamości płciowej ma wpływ na wolność religijną, gdy osoby i organizacje religijne są zmuszane do obrony uznania różnic płciowych.

W raporcie zauważono, że Trump uchylił rozporządzenia wykonawcze byłego prezydenta Joe Bidena, z których jedno interpretowało dyskryminację ze względu na „płeć” jako obejmującą dyskryminację opartą na samodzielnie deklarowanej „tożsamości płciowej”, co miało wpływ na kontrakty federalne i politykę edukacyjną w zakresie płciowości.

Trump poszedł w przeciwnym kierunku, egzekwując rozróżnienia oparte na płci biologicznej, a nie na „tożsamości płciowej”. Podjęto kroki w celu ochrony sportu dziewcząt i kobiet, oddzielając sporty męskie i żeńskie na podstawie różnic biologicznych – dodano.
Biskupi wyrazili również optymizm co do pracy prezydenckiej grupy zadaniowej ds. uprzedzeń antykatolickich, komisji ds. wolności religijnej oraz biura ds. wiary w Białym Domu.

Jako pozytywne zmiany w zakresie wolności religijnej wymieniono ponadto dwie decyzje Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

W sprawie Mahmoud przeciwko Taylor Sąd Najwyższy nakazał okręgowi szkolnemu w stanie Maryland umożliwienie rodzicom wycofania swoich dzieci z zajęć promujących ideologię gender. W sprawie Catholic Charities Bureau, Inc. przeciwko Wisconsin Labor & Industry Commission sąd nakazał stanowi uznanie katolickiej organizacji charytatywnej za podmiot religijny.

Komisja stwierdziła również, że włączenie federalnej ulgi podatkowej na stypendia do ustawy o uzgodnieniu budżetu na 2025 r. zapewnia rodzicom większy wybór, ale wymaga również zmiany, aby zapewnić większą ochronę wolności religijnej i zapewnić, aby stany nie dyskryminowały szkół wyznaniowych.

Obszary budzące niepokój

Największe obawy biskupów dotyczą polityki imigracyjnej. W raporcie zauważono, że Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) uchylił wytyczne, które wcześniej ograniczały egzekwowanie przepisów imigracyjnych w „miejscach wrażliwych”, w tym w kościołach. Chociaż w raporcie stwierdzono, że nie odnotowano żadnych operacji egzekwowania prawa w kościołach katolickich, doszło do kilku aresztowań na terenie kościołów, co wywołało obawy wśród niektórych wiernych.

„Niepotwierdzone doniesienia sugerują spadek frekwencji na Mszach św. w niektórych diecezjach i parafiach z powodu obaw wiernych przed egzekwowaniem przepisów [imigracyjnych], zarówno w kościele, jak i w drodze do niego” – stwierdzono w raporcie.

Niektórzy biskupi udzielili dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej osobom, które obawiają się deportacji.

Komisja wyraziła zaniepokojenie sytuacją osób zatrzymanych i ich dostępem do sakramentów. W szczególności wspomniano o ośrodku imigracyjnym Broadview w stanie Illinois, do którego duchowni przez wiele miesięcy nie mogli uzyskać pozwolenia na wstęp. Nakaz sądowy zobowiązał DHS do zezwolenia im na wstęp w Środę Popielcową i zapewnienia im ulokowania na przyszłość.

W raporcie stwierdzono, że „chociaż państwo ma obowiązek ochrony swoich  granic i ustanawiania sprawiedliwego systemu imigracyjnego, to musi również istnieć podstawowe porozumienie” w sprawie ochrony godności imigrantów i dostępu do sakramentów.

Inne obawy zgłoszone przez komisję dotyczyły niektórych stanów, które próbują zmusić księży do zgłaszania informacji o nadużyciach seksualnych ujawnionych podczas spowiedzi, oraz nakazów na szczeblu stanowym, które mają na celu zmuszenie organizacji do włączenia aborcji do swoich planów opieki zdrowotnej.

Obraz Najświętszego Serca Jezusa

VATICANNEWS.VA DODANE 14.11.2025

USA: biskupi poświęcą naród Najświętszemu Sercu Jezusa

W 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych amerykańscy biskupi chcą zawierzyć kraj Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Decyzję podjęto podczas jesiennego zgromadzenia Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych (USCCB) w Baltimore. Na główne uroczystości w przyszłym roku mogą zostać zaproszeni przedstawiciele władz, w tym prezydent USA. »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 19.02.2026 10:10

TAGI| DONALD TRUMP, TRUMP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: Europę zabija energię i imigracja | USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne | Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe | Biali chrześcijanie ewangelikalni trzymają się Trumpa | Trump nie kontroluje Wenezueli, u władzy wciąż te same elity
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Niedziela
rano
4°C Niedziela
dzień
4°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 