Wałbrzych: Pwstanie fabryka przetwarzania pojazdów wycofanych z eksportacji

Złomowisko  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Złomowisko

Rocznie ma być tam przetwarzanych blisko 20 tys. starych aut.

W wałbrzyskich zakładach Toyoty powstanie fabryka, w której będą odzyskiwane części z aut wycofanych z eksploatacji. Rocznie ma być tam przetwarzanych blisko 20 tys. starych aut - podała w czwartek Toyota Motor Manufacturing Poland.

Fabryka Zrównoważonego Obiegu powstanie na powierzchni 25 tys. metrów kwadratowych na terenie wałbrzyskich zakładów Toyoty. Grzegorz Górski z Toyota Motor Manufacturing Poland w piątek w rozmowie z PAP powiedział, że to początek procesu inwestycyjnego i na razie firma nie zdradza nakładów, jakie poniesie w związku z uchronieniem nowej fabryki.

- Nie budujemy żadnego nowego budynku, a wykorzystamy powierzchnie w obecnych halach produkcyjnych. Zakładamy, że Fabryka Zrównoważonego Obiegu rozpocznie działalność w drugiej połowie tego roku - powiedział Górski. W nowym zakładzie będą pracowali dotychczasowi pracownicy Toyota Motor Manufacturing Poland.

Fabryka będzie przetwarzać rocznie blisko 20 tys. pojazdów wycofanych z eksploatacji. Stare auta będą tam demontowane, tak aby odzyskać części nadające się do ponownego użycia. "Elementy takie jak baterie czy koła zostaną ocenione pod kątem możliwości ich regeneracji, ponownego wykorzystania lub recyklingu. Toyota zamierza również odzyskiwać cenne surowce takie jak miedź, stal, aluminium i tworzywa sztuczne, które następnie będą wykorzystywane w produkcji nowych pojazdów" - podała w czwartkowym komunikacie Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP).

Dyrektor Fabryki Zrównoważonego Obiegu w TMMP Jarosław Fidler podkreślił, że wałbrzyski zakład będzie największym tego typu przedsięwzięciem na polskim rynku motoryzacyjnym. "Pozwoli ona także na zdywersyfikowanie działalności TMMP oraz bardziej efektywne wykorzystanie naszych zasobów" - wskazał cytowany w komunikacie Fidler.

To druga Fabryka Zrównoważonego Obiegu w Europie uruchamiana przez Toyotę. Pierwsza działa od ubiegłego roku w Burnaston w Wielkiej Brytanii. "Wybraliśmy Polskę ze względu na rozwinięty sektor recyklingu, duży potencjał rynku pojazdów do demontażu oraz obecność naszej infrastruktury produkcyjnej. W nadchodzących latach planujemy wprowadzać podobne inwestycje na innych rynkach europejskich" - podkreślił wiceprezes ds. gospodarki obiegu zamkniętego w Toyota Motor Europe Leon van der Merwe.

Dolnośląskie fabryki Toyoty - w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach - od ponad 20 lat produkują jednostki napędowe do modeli Toyoty i zatrudniają łącznie blisko 3 tys. osób. Całkowita wartość inwestycji Toyoty na Dolnym Śląsku wyniosła do tej pory 7 mld zł.

19.02.2026

