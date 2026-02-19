info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Nigeria: Dziesiątki osób zginęły w atakach dżihadystów na siedem wiosek
rss newsletter facebook twitter

Nigeria: Dziesiątki osób zginęły w atakach dżihadystów na siedem wiosek

Niestety, głównie do zabijania  
Roman Koszowski /Foto Gość Niestety, głównie do zabijania

Od 2009 r. kraj zmaga się z rebelią dżihadystów na północnym wschodzie.

 Dziesiątki osób zginęły w atakach dżihadystów z grupy Lakurawa, powiązanej z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie, na siedem wiosek w stanie Kebbi w północno-zachodniej Nigerii - poinformowała w czwartek agencja AFP, powołując się na źródła w policji i tajny raport służb bezpieczeństwa.

- Niestety, dziesiątki osób zginęły, gdy mieszkańcy Mamunu, Awasaka, Tungan Tsoho, Makangara, Kanzo, Gorun Naidal i Dan Mai Ago zmobilizowali się do stawienia oporu napastnikom - powiedział agencji AFP rzecznik policji stanu Kebbi, Bashir Usman. Dodał, że siły bezpieczeństwa, w skład których weszły policja, wojsko i lokalne milicje, "zostały natychmiast zmobilizowane na obszarach dotkniętych (przemocą), a obecnie trwają skoordynowane patrole i operacje w celu zatrzymania sprawców".

Z kolei raport nigeryjskich służb bezpieczeństwa wspomina o ponad "30 zabitych cywilach".

Jak przypomniała agencja AFP, pojawienie się w ostatnich latach dżihadystycznej grupy Lakurawa w rejonie Mali, Nigru i Nigerii wiązane jest często z działalnością Państwa Islamskiego w Sahelu. Badania nad lokalnymi ugrupowaniami terrorystycznymi są jednak skomplikowane, gdyż różne nazwy są używane w odniesieniu do różnych grup bojowników z północnego zachodu Nigerii.

Nigeria to najludniejszy kraj Afryki i jeden z czołowych producentów ropy naftowej. Od 2009 r. kraj zmaga się z rebelią dżihadystów na północnym wschodzie. Jednocześnie w innych częściach Nigerii działają uzbrojone grupy przestępcze, wspierane przez lokalne ruchy dżihadystyczne, takie jak Lakurawa i Mahmuda.

W listopadzie 2025 r. sytuacja w kraju zmusiła prezydenta Bolę Tinubu do wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz zwiększenia liczebności sił zbrojnych i policji w celu zintensyfikowania działań przeciwko przestępcom. Sytuacją w Nigerii zainteresował się również amerykański prezydent Donald Trump, który twierdzi, że chrześcijanie w tym państwie padają ofiarą "ludobójstwa" dokonywanego przez "terrorystów". W lutym Biały Dom podjął decyzję o wsparciu nigeryjskich sił zbrojnych w walce z terrorystami i wysłał do Nigerii 200-osobowy oddział wojsk federalnych. 

***

Co najmniej ośmiu nigeryjskich żołnierzy zginęło, a 23 zostało rannych w starciu z dżihadystami powiązanymi z Państwem Islamskim na północnym wschodzie kraju - podały źródła z armii nigeryjskiej.

koło 70 bojowników z grupy Prowincji Zachodniej Afryki Państwa Islamskiego (ISWAP) zaatakowało w poniedziałek bazę wojskową w wiosce Cross Kauwa w stanie Borno. Jak ustaliła agencja AFP, spalili bazę wraz z 11 ciężarówkami, zabrawszy wcześniej zamontowane na nich działa przeciwlotnicze.

Tego samego dnia, w poniedziałek, Rada Bezpieczeństwa ONZ określiła jako "ohydny i tchórzliwy" atak terrorystyczny w stanie Kwara w Nigerii, do którego doszło 3 lutego, a w którym zginęło ponad 100 osób.

ISWAP i rywalizująca z nim grupa Boko Haram od początku 2026 r. zintensyfikowały ataki na pozycje wojskowe na północnym wschodzie Nigerii. W weekend bandyci zaatakowali dwie bazy w stanie Borno, zabijając i raniąc żołnierzy oraz współpracującą z armią milicję. W sobotę ISWAP zaatakował bazę w Mandaragirau, zabijając i raniąc nieokreśloną liczbę żołnierzy i członków milicji. W tym samym czasie Boko Haram zaatakowali bazę w Pulce, niedaleko granicy z Kamerunem.

W poniedziałek Stany Zjednoczone wsparły zmagającą się z terrorystami Nigerię, rozmieszczając na jej terytorium swoich 100 z obiecanych 200 żołnierzy, którzy co prawda nie będą brali bezpośredniego udziału w walkach, ale zapewnią Nigeryjczykom wsparcie techniczne i szkoleniowe.

Według informacji nigeryjskiego dziennika "Punch" w minionym tygodniu w zagrożonym przez dżihadystów stanie Borno wylądowały co najmniej trzy amerykańskie ciężkie samoloty transportowe załadowane amunicją dla nigeryjskich wojsk.

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że przemoc ekstremistów pochłonęła ponad 40 tys. ofiar śmiertelnych i zmusiła do przesiedlenia około dwóch milionów osób na północnym wschodzie kraju od 2009 r.

Z Abudży Tadeusz Brzozowski 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 19.02.2026 13:38

TAGI| KONFLIKT, NIGERIA, PAP, TERRORYZM

PRZECZYTAJ TAKŻE
Węgry: Rozważamy wstrzymanie eksportu energii na Ukrainę | ONZ: zbrodnie popełniane podczas zdobywania Al-Faszir noszą znamiona ludobójstwa | USA wysyłają wojsko na Azory | USA zbierają siły do ataku na Iran | Czechy: Od początku agresji Rosji na Ukrainę zebrano 3,4 mld koron na pomoc humanitarną
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Niedziela
rano
4°C Niedziela
dzień
4°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 