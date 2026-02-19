info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Sąd Najwyższy Indii wstrzymał przymusową ekshumację zwłok chrześcijan
rss newsletter facebook twitter

Sąd Najwyższy Indii wstrzymał przymusową ekshumację zwłok chrześcijan

Sąd Najwyższy Indii wstrzymał przymusową ekshumację zwłok chrześcijan  
Pankaj Oudhia / CC 3.0 Hinduistyczna świątynia w stanie Chhattisgarh

Sąd Najwyższy Indii tymczasowo wstrzymał ekshumację zwłok chrześcijan w wioskach w stanie Chhattisgarh. Postanowienie sądu pozostanie w mocy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, poinformował w czwartek portal informacyjny „Times of India”. W stanie tym zmarli chrześcijanie są przenoszeni na własne cmentarze chrześcijańskie zgodnie z żądaniami hinduskiej grupy nacjonalistycznej Sanatan Samaj (Wieczne Prawo).

Sąd przyjął petycję organizacji pozarządowej Chhattisgarh Association for Justice and Equality (Stowarzyszenie na rzecz Sprawiedliwości i Równości w stanie Chhattisgarh). Organizacja ta skrytykowała niejednolite orzeczenia sądu w sprawie pochówku pastora w jego wsi.

Zakaz wstępu dla misjonarzy pozostaje w mocy

W tym tygodniu mniejszość chrześcijańska w Chhattisgarh poniosła jednocześnie porażkę prawną. W poniedziałek Sąd Najwyższy odrzucił apelację przeciwko zakazowi wstępu chrześcijańskich misjonarzy i konwertytów do wiosek społeczności plemiennych tego stanu. Zakaz wstępu również wynika z żądań Sanatan Samaj.

W październiku 2025 roku najwyższy sąd stanu Chhattisgarh nakazał powodom, którzy zaskarżyli zakaz wstępu, zwrócić się do organów odpowiedzialnych za „zasady panczajatu”, regulujące samorządność terytoriów plemiennych. Sąd uznał również za zgodne z konstytucją umieszczenie znaków zakazujących chrześcijanom wstępu do wsi w stanie Chhattisgarh.

Chrześcijanie stanowią mniejszość w stanie Chhattisgarh

Około 30 procent z 30 milionów mieszkańców stanu Chhattisgarh należy do rdzennej ludności plemiennej. Znaczna jej część wyznaje tradycyjne religie animistyczne. Ponad 90 procent mieszkańców to hinduiści; muzułmanie i chrześcijanie stanowią około dwóch procent populacji. Katolickie zgromadzenia misyjne, które prowadzą szkoły i sierocińce w wioskach, są prześladowane przez hinduskich nacjonalistów pod ogólnym zarzutem nawracania ludności plemiennej.

tom
«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 19.02.2026 18:23
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Niedziela
rano
4°C Niedziela
dzień
4°C Niedziela
wieczór
5°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 