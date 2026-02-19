Sąd Najwyższy Indii wstrzymał przymusową ekshumację zwłok chrześcijan  

Sąd Najwyższy Indii tymczasowo wstrzymał ekshumację zwłok chrześcijan w wioskach w stanie Chhattisgarh. Postanowienie sądu pozostanie w mocy do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, poinformował w czwartek portal informacyjny „Times of India”. W stanie tym zmarli chrześcijanie są przenoszeni na własne cmentarze chrześcijańskie zgodnie z żądaniami hinduskiej grupy nacjonalistycznej Sanatan Samaj (Wieczne Prawo).
Sąd przyjął petycję organizacji pozarządowej Chhattisgarh Association for Justice and Equality (Stowarzyszenie na rzecz Sprawiedliwości i Równości w stanie Chhattisgarh). Organizacja ta skrytykowała niejednolite orzeczenia sądu w sprawie pochówku pastora w jego wsi.
Zakaz wstępu dla misjonarzy pozostaje w mocy
W tym tygodniu mniejszość chrześcijańska w Chhattisgarh poniosła jednocześnie porażkę prawną. W poniedziałek Sąd Najwyższy odrzucił apelację przeciwko zakazowi wstępu chrześcijańskich misjonarzy i konwertytów do wiosek społeczności plemiennych tego stanu. Zakaz wstępu również wynika z żądań Sanatan Samaj.
W październiku 2025 roku najwyższy sąd stanu Chhattisgarh nakazał powodom, którzy zaskarżyli zakaz wstępu, zwrócić się do organów odpowiedzialnych za „zasady panczajatu”, regulujące samorządność terytoriów plemiennych. Sąd uznał również za zgodne z konstytucją umieszczenie znaków zakazujących chrześcijanom wstępu do wsi w stanie Chhattisgarh.
Chrześcijanie stanowią mniejszość w stanie Chhattisgarh
Około 30 procent z 30 milionów mieszkańców stanu Chhattisgarh należy do rdzennej ludności plemiennej. Znaczna jej część wyznaje tradycyjne religie animistyczne. Ponad 90 procent mieszkańców to hinduiści; muzułmanie i chrześcijanie stanowią około dwóch procent populacji. Katolickie zgromadzenia misyjne, które prowadzą szkoły i sierocińce w wioskach, są prześladowane przez hinduskich nacjonalistów pod ogólnym zarzutem nawracania ludności plemiennej.
