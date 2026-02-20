info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Krajewski: 5 proc. rolników musiałoby udowodnić prowadzenie działalności rolniczej
rss newsletter facebook twitter

Krajewski: 5 proc. rolników musiałoby udowodnić prowadzenie działalności rolniczej

Na polu  
Marek Piekara /Foto Gość Na polu

Dla rolników ciężkie czasu także w związku z umową Mercosurem.

Gdyby ustawa o aktywnym rolniku weszła w życie, prowadzenie działalności rolniczej musiałoby udowodnić 60 tys. rolników, czyli ok. 5 proc. na 1,2 mln - powiedział w piątek w Tok FM minister rolnictwa Stefan Krajewski.

W czwartek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia pozycji rolników aktywnych zawodowo, czyli tzw. ustawę "Aktywny rolnik". Prezydent uzasadnił swoją decyzję tym, że przepisy "premiują wielkie podmioty, a od małych rolników wymagają udowadniania swojej aktywności poprzez skomplikowaną biurokrację". Wskazał, że ustawa zakłada, że jeśli rolnik nie potwierdzi aktywności, straci dopłaty bezpośrednie.

- W 2014 roku PiS miało w programie wprowadzenie aktywnego rolnika, pod tym projektem podpisali się obecni doradcy pana prezydenta - powiedział w piątek w Tok FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. - Dziś jednak chcą utrzymać pewną patologię - że ci, co ciężko pracują, nie mogą liczyć na większe wsparcie, a ci, co są jedynie posiadaczami tej ziemi, którzy często jej na oczy nie widzą, otrzymują dopłaty - dodał.

Minister powiedział, że rolnicy domagali się "podczas protestów, które zaczęły się jeszcze za czasów PiS, podczas spotkań", aby "zrobić porządek z aktywnym rolnikiem, z tymi, którzy dopłat nie powinni otrzymać, zwłaszcza w trudnej sytuacji rynkowej". Dodał, że osoby posiadające ziemię rolną i jej nieuprawiający "blokują obrót ziemią".

- W 2026 r. zrobiliśmy tak, żeby jak najmniej osób musiało udowadniać, że są aktywnymi rolnikami, bo chcieliśmy jeszcze dać rok czasu dla najmniejszych rolników, którzy mogliby mieć problem, aby z dnia na dzień przynieść potwierdzenie działalności rolniczej. Mogliby więc składać wnioski o dopłaty tak jak do tej pory - powiedział Krajewski. - Około 60 tys. rolników miałoby udowodnić prowadzenie działalności rolniczej na 1,2 mln, czyli niecałe 5 proc. - dodał.

Stefan Krajewski nie wykluczył także złożenia rządowej skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na umowę Mercosur. Podpisana 17 stycznia umowa handlowa wprowadzi preferencje celne dla eksporterów takich produktów jak: wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Z kolei rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.

- Dziś jest skarga Parlamentu Europejskiego, ale nie można wykluczyć, że taka skarga z Polski się pojawi - powiedział Krajewski i dodał, że rozmawia o tym m.in. w rządzie. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 20.02.2026 10:00

TAGI| GOSPODARKA, MRIRW, PAP, PRAWO, ROLNICTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina | Japonia: Czas na silną armię, reformę prawa o sukcesji i koniec z oszczędzaniem | Rzecznik Finansowy ostrzega przed oszustwem "na przelew BLIK" | Wałbrzych: Pwstanie fabryka przetwarzania pojazdów wycofanych z eksportacji | Zakopane: Spór o karuzelę przy kościele
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Maria Sołowiej

Heinz Tobolla i krzyż z Richterich

Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...

Ciągle w drodze

Andrzej Macura

Ciągle w drodze

Duszpasterstwo musi ciągle się zmieniać. Bo zmieniają się okoliczności, w których jest realizowane.

Wielkopostne zapiski

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wielkopostne zapiski

Jest ich sporo. Ale dziś nie o tym, co kryje szary notes…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

USA: Ciało pastora Jacksona nie zostanie wystawione w Rotundzie Kapitolu

Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

USA: jest ugoda ws. maksymalnie 35 mln dolarów dla ofiar Epsteina

Porozumienie jest efektem mediacji.

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Łotwa: Otwarto największy poligon w krajach bałtyckich

Z polem do testów dronów.

Cenzura nie da rady?

Zablokowane w Europie pokaże USA?

Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy

Ogień

Indie: Podejrzaną o czary kobietę spalono żywcem razem z dzieckiem

Policja zatrzymała cztery osoby.

Wyżej już nie będzie

Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

Donald Trump

Trump: Europę zabija energię i imigracja

Prezydent USA zauważył tez, że Europa, prócz paru krajów, staje się woke.

Giełda reaguje po wyroku amerykańskiego Sądu Najwyższego

USA: Sąd Najwyższy uznał większość ceł nałożonych przez Trumpa za nielegalne

Przekroczył swoje uprawnienia - uznał sąd.

Artylerzysta

Zełenski: nasza armia wyzwoliła w ostatnich dniach 300 km kw. na południu kraju

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od Stanów Zjednoczonych.

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Malawi: Ponad milion dzieci zaszczepionych przeciwko polio

Szeroko zakrojona kampania przeciw polio rozpoczęła się w środę i obejmie łącznie 1,3 mln najmłodszych.

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Interpol rozbił globalną siatkę handlu ludźmi

Tysiące zatrzymanych, tysiące ocalonych.

Donald Trump

Nadzór nad ONZ, klub pokoju jak spotkanie biznesowe

Włoska prasa o Trumpowej Radzie Pokoju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 21.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Sobota
dzień
1°C Sobota
wieczór
2°C Niedziela
noc
2°C Niedziela
rano
wiecej »
 