W Kościele Norwegii więcej niewierzących niż pewnych istnienia Boga

W Oslo  
Henryk Przondziono /Foto Gość W Oslo
Ewangelicki kościół w centrum miasta

Wiara a przynależność do Kościoła niekoniecznie oznacza to samo.

Więcej członków dominującego w Norwegii Kościoła jest przekonanych, że Boga nie ma, niż deklaruje przekonanie, że istnieje - wynika z opublikowanego w czwartek badania.

Z dużej ankiety Kościoła Norwegii (Den norske kirke) wynika, że 20 proc. członków deklaruje całkowitą pewność, iż Bóg nie istnieje, podczas gdy 16 proc. jest przekonanych o jego istnieniu. W stosunku do badań z 2023 roku odnotowano wzrost odsetka osób przekonanych, że Bóg nie istnieje, o cztery punkty procentowe oraz jednoczesny spadek liczby osób głęboko wierzących.

- Widzimy dalszy spadek wiary w Boga i wzrost ateizmu. To pokazuje, że proces sekularyzacji norweskiego społeczeństwa nie zatrzymał się. Jednocześnie nie możemy oczekiwać od naszych członków pełnej zgodności między osobistą wiarą a formalną przynależnością do Kościoła - skomentował wyniki badań przewodniczący Rady Kościelnej Harald Hegstad.

Choć ponad połowa ankietowanych przyznała, że nie chce uczestniczyć w zorganizowanej religii, rośnie liczba osób, które chcą, by najważniejsze wydarzenia życiowe - chrzest czy ślub - odbywały się w kościele. Szczególnie wyraźny wzrost dotyczy uroczystości konfirmacji. Odsetek ten wzrósł z 65 proc. w 2023 r. do 69 proc. w 2025 r.

Łącznie 78 proc. respondentów zadeklarowało, że ochrzciłoby swoje dziecko. Połowa z osób określanych w raporcie jako "odrzucające wiarę" zdecydowałaby się na chrzest dziecka. W opinii władz Kościoła może to świadczyć o znaczeniu tradycji i wspólnoty kulturowej, niezależnie od osobistej wiary.

Z badania wynika także, że starsi członkowie częściej uczestniczą w życiu Kościoła i modlą się regularnie, podczas gdy młodsi w kwestiach wiary są bardziej niepewni. Jednocześnie to oni wykazują zainteresowanie tematami egzystencjalnymi i "mistycznym" wymiarem chrześcijaństwa. Co trzeci respondent w wieku 15-29 lat deklaruje chęć pogłębienia wiedzy o wierze.

Badanie przeprowadzono w grudniu 2025 r. wśród niemal 6 tys. członków w ramach cyklicznej, dwuletniej ankiety dotyczącej postaw wobec wiary i instytucji kościelnej. Luterański Kościół Norwegii jest najliczniejszym związkiem wyznaniowym w kraju. Według urzędu statystycznego SSB na koniec 2025 roku należało do niego ok. 3,4 mln osób, czyli ok. 62 proc. mieszkańców Norwegii.

Z Oslo Mieszko Czarnecki

PAP |

dodane 20.02.2026 10:19

TAGI| NORWEGIA, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

