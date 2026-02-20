Świątynia Sagrada Familia osiągnęła swoją maksymalną wysokość

Słynny kościół Sagrada Familia (Świętej Rodziny) w Barcelonie osiągnął w piątek swoją maksymalną wysokość 172,5 metra po zamontowaniu najwyższego elementu na Wieży Jezusa. Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.

"To historyczny dzień dla świątyni i dla Barcelony" - ocenił Jordi Fauli, architekt kierujący budową. Jak zauważył kataloński dziennik "La Vanguardia", zamontowanie pionowego ramienia krzyża "zmieni panoramę" miasta.

Montaż elementu miał nastąpić już w zeszłym tygodniu, ale silne wiatry, które nawiedziły Katalonię, uniemożliwiły prace. Wieża, z której trzeba jeszcze m.in. usunąć rusztowanie, ma być otwarta 10 czerwca, czyli w 100. rocznicę śmierci architekta świątyni - Antonio Gaudiego.

Media spekulują, że rocznica śmierci katalońskiego architekta może zbiec się ze spodziewaną wizytą papieża Leona XIV w Hiszpanii, jednak Watykan nie potwierdził jeszcze dokładnej daty papieskiej podróży.

Świątynia, której budowę rozpoczęto w 1882 r., jest najwyższym kościołem na świecie już od końca października 2025 r., kiedy osiągnęła wysokość 162,9 metra, wyprzedzając kościół Hauptkirche w Ulm w Niemczech.

Z Madrytu Marcin Furdyna (PAP)

mrf/ mal/