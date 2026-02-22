Z celi w Płocku na cały świat. 95 lat od objawienia „Jezu, ufam Tobie”  

22 lutego 1931 roku w klasztorze w Płocku 26-letnia s. Faustyna Kowalska ujrzała Jezusa Miłosiernego i usłyszała słowa, które zmieniły duchową mapę świata: „Wymaluj obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie”. Dziś, w 95. rocznicę tamtego wydarzenia, Kościół wraca do źródła nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia – przesłania nadziei, które z cichej zakonnej celi dotarło na wszystkie kontynenty.
„22 lutego przypada 95. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego świętej Faustynie Kowalskiej" – przypomniał Leon XIV podczas audiencji generalnej 18 lutego. „Zapoczątkowało to nowy rozdział szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia poprzez Koronkę i obraz „Jezu, ufam Tobie" - dodał Ojciec Święty.
Pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego
Objawienie miało miejsce 22 lutego 1931 r., w niedzielę, w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, gdzie 26-letnia siostra Faustyna przebywała od 1930 roku. W „Dzienniczku" opisała tak to wydarzenie: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady". Jezus polecił jej: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: «Jezu, ufam Tobie»".
Rozwój nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia
Płockie objawienie stało się punktem wyjścia dla nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, które wyraża się w obrazie „Jezu, ufam Tobie", Koronce oraz wezwaniu do zaufania Bogu i czynienia miłosierdzia wobec bliźnich. Już przed II wojną światową w domu sióstr czczono wizerunek Jezusa Miłosiernego, a kult stopniowo rozprzestrzenił się w Polsce i na świecie.
Uroczystości i modlitwa w Płocku
Rocznicowe obchody w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku poprzedziły trzydniowe rekolekcje. Dziś tradycyjnie sprawowana jest uroczysta Msza św., której przewodniczą bp Szymon Stułkowski i bp Romuald Kamiński, oraz modlitwa w Godzinie Miłosierdzia. Siostry zapraszają także do wspólnej Koronki i zapalenia świecy w oknach w intencji pokoju o godzinie 19:00. W lokalnej tradycji obchodów obecne są również tzw. bułeczki św. Faustyny – nawiązujące do pracy św. Faustyny w klasztornej piekarni, jej codzienności, w której dojrzewało przesłanie o Bożym Miłosierdziu.
To, co wydarzyło się 22 lutego 1931 roku w celi zakonnej klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, stało się początkiem przesłania, które odbiło się szerokim echem na całym świecie.
