Asyż otwiera kryptę. Historyczne wystawienie szczątków św. Franciszka  

Po raz pierwszy w historii pielgrzymi mogą przez miesiąc modlić się przed doczesnymi szczątkami św. Franciszek z Asyżu w bazylice w Asyż. W 800. rocznicę jego śmierci bracia z Sacro Convento zaprosili wiernych z całego świata do wyjątkowego czuwania przy relikwiach Biedaczyny. To bezprecedensowe wydarzenie ma stać się czasem modlitwy, pojednania i odkrywania na nowo franciszkańskiego przesłania pokoju i braterstwa.

Wystawienie relikwii – doczesnych szczątków świętego - odbywa się w dolnym kościele bazyliki św. Franciszka w Asyżu. Po raz perwszy będą mogli się modlić przed nimi pielgrzymi. Do pobożnego nawiedzenia relikwii zapisało się poprzez stronę internetową ok. 370 tys. osób z całego świata – jak poinformowano w sobotę na konferencji prasowej.

Najwięcej pielgrzymów z Włoch i USA

Najwięcej osób – ok. 80 proc. zapisanych – przybędzie z Włoch. Ponadto wśród liczniejszych grup narodowych będą Amerykanie – ok. 5 tys. osób, Chorwaci – 3100, Słowacy i Brazylijczycy – odpowiednio 2000 i 1500 osób. Są zapisani także pielgrzymi z Polski oraz wolontariusze m.in. z Polski, którzy będą pomagać pielgrzymom.

Wśród pielgrzymów zapisanych przeważają kobiety (63 proc.).

Doczesne szczątki Świętego można nawiedzić w grupie z przewodnikiem – jednym z braci – lub indywidualnie. Więcej informacji na temat nawiedzenia relikwii na stronie organizatorów: https://sanfrancescovive.org/.

Jak mówią bracia z Sacro Convento, to „historyczny moment jednoczący wiernych, pielgrzymów i instytucje w duchu powszechnego braterstwa."

Szczątki wydobyte z sarkofagu

Szczątki doczesne św. Franciszka zostały wydobyte z sarkofagu w sobotę 21 lutego, o godz. 9.00. Złożono je na specjalnie przygotowanym stole krypty.

Wieczorem sprawowano Nieszpory w dolnym kościele z udziałem około 300 braci, pod przewodnictwem kard. Ángela Fernándeza Artime, delegata papieskiego ds. Bazylik Papieskich w Asyżu.

W niedzielę, 22 lutego, o godz. 11.00 zaplanowano celebrację Eucharystii, również pod przewodnictwem kard. Artime.

Jak wcześniej zapowiedziano, wystawienie potrwa do 22 marca, stanowiąc zaproszenie do ponownego odkrycia dziedzictwa Franciszka – człowieka, którego – jak stwierdzają bracia konwentualni, „przesłanie pokoju i braterstwa nadal głęboko porusza ludzkość. Wspominając jego śmierć, celebrujemy jego życie oraz wpływ, jaki po 800 latach wciąż inspiruje naszą drogę."

Program wydarzeń religijnych

Przez cały miesiąc przewidziano bogaty program wydarzeń liturgicznych i kulturalnych, mających sprzyjać uczestnictwu i refleksji. Wśród nich znajdują się: Franciszkańskie Spotkanie Młodzieży zatytułowane „Siostra Śmierć: doświadczenie, które trzeba przyjąć" w Sacro Convento – 14 i 15 marca; konferencja „Dla Franciszka Siostra Śmierć: prowokacja do życia", która odbędzie się w Domus Pacis w Santa Maria degli Angeli w dniach 20-22 marca.

12 marca przy szczątkach Świętego czuwać będą na wigilii członkowie parlamentu Włoch.

Uroczysta celebracja kończąca wystawienie odbędzie się 22 marca o godz. 17.00 w Kościele Górnym pod przewodnictwem kard. Matteo Marii Zuppiego, arcybiskupa Bolonii i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch.

Możliwość uzyskania odpustu

Zgodnie z ogłoszonym przez Papież Rokiem Św. Franciszka i za zgodą Ojca Świętego za nawiedzenie miejsc związanych ze Świętym, także jego relikwii, można uzyskać odpust zupełny pod stałymi warunkami.