Ile ofiar, ile niewypowiedzianego cierpienia! Niech umilknie broń! – dramatyczny apel Leon XIV w czwartą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie. Papież zaapelował o natychmiastowy dialog pokojowy.

Po modlitwie Anioł Pański na Placu św. Piotra Ojciec Święty zwrócił się z głośnym apelem o zakończenie wojny przeciwko Ukrainie, w cztery lata od jej wybuchu na pełną skalę.

„Moje serce wciąż zwraca się ku dramatycznej sytuacji, która jest widoczna dla wszystkich. Ile ofiar, ile złamanych istnień i rozbitych rodzin! Ile zniszczeń! Ile niewypowiedzianego cierpienia..." – wołał z bólem Papież.

Każda wojna naznacza całe pokolenia

Dodał, że każda wojna jest raną zadaną całej rodzinie ludzkiej, pozostawia po sobie śmierć, spustoszenie i ślad bólu, który naznacza całe pokolenia. „Pokoju nie można odkładać – jest on pilną potrzebą, która musi znaleźć miejsce w sercach i przełożyć się na odpowiedzialne decyzje. Dlatego z mocą ponawiam mój apel: niech umilkną działa! Niech ustaną bombardowania! Niech bez zwłoki dojdzie do zawieszenia broni i niech zostanie umocniony dialog, aby otworzyć drogę do pokoju" – apelował Ojciec Święty.

Niech wszyscy się modlą za cierpiących wskutek wojen

Papież zachęcił wszystkich do zjednoczenia się w modlitwie za „udręczony naród ukraiński oraz za wszystkich, którzy cierpią z powodu tej wojny i każdego konfliktu na świecie", aby nad naszymi dniami mógł zajaśnieć tak bardzo oczekiwany dar pokoju.