Ile ofiar, ile niewypowiedzianego cierpienia! Niech umilknie broń! – dramatyczny apel Leon XIV w czwartą rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie. Papież zaapelował o natychmiastowy dialog pokojowy.
Po modlitwie Anioł Pański na Placu św. Piotra Ojciec Święty zwrócił się z głośnym apelem o zakończenie wojny przeciwko Ukrainie, w cztery lata od jej wybuchu na pełną skalę.
„Moje serce wciąż zwraca się ku dramatycznej sytuacji, która jest widoczna dla wszystkich. Ile ofiar, ile złamanych istnień i rozbitych rodzin! Ile zniszczeń! Ile niewypowiedzianego cierpienia..." – wołał z bólem Papież.
Każda wojna naznacza całe pokolenia
Dodał, że każda wojna jest raną zadaną całej rodzinie ludzkiej, pozostawia po sobie śmierć, spustoszenie i ślad bólu, który naznacza całe pokolenia. „Pokoju nie można odkładać – jest on pilną potrzebą, która musi znaleźć miejsce w sercach i przełożyć się na odpowiedzialne decyzje. Dlatego z mocą ponawiam mój apel: niech umilkną działa! Niech ustaną bombardowania! Niech bez zwłoki dojdzie do zawieszenia broni i niech zostanie umocniony dialog, aby otworzyć drogę do pokoju" – apelował Ojciec Święty.
Niech wszyscy się modlą za cierpiących wskutek wojen
Papież zachęcił wszystkich do zjednoczenia się w modlitwie za „udręczony naród ukraiński oraz za wszystkich, którzy cierpią z powodu tej wojny i każdego konfliktu na świecie", aby nad naszymi dniami mógł zajaśnieć tak bardzo oczekiwany dar pokoju.
To, co wydarzyło się 22 lutego 1931 roku w celi zakonnej klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, stało się początkiem przesłania, które odbiło się szerokim echem na całym świecie.
Metalowe ciała, ręce wyciągnięte w geście powitania. Twarze trochę abstrakcyjne, ale...
Po raz pierwszy w historii pielgrzymi mogą przez miesiąc modlić się przed doczesnymi szczątkami św. Franciszek z Asyżu w bazylice w Asyż. W 800. rocznicę jego śmierci bracia z Sacro Convento zaprosili wiernych z całego świata do wyjątkowego czuwania przy relikwiach Biedaczyny. To bezprecedensowe wydarzenie ma stać się czasem modlitwy, pojednania i odkrywania na nowo franciszkańskiego przesłania pokoju i braterstwa.
22 lutego 1931 roku w klasztorze w Płocku 26-letnia s. Faustyna Kowalska ujrzała Jezusa Miłosiernego i usłyszała słowa, które zmieniły duchową mapę świata: „Wymaluj obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie”. Dziś, w 95. rocznicę tamtego wydarzenia, Kościół wraca do źródła nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia – przesłania nadziei, które z cichej zakonnej celi dotarło na wszystkie kontynenty.
Jesse Jackson, był ikoną walki o prawa obywatelskie.
Porozumienie jest efektem mediacji.
Reuters: USA pracują nad portalem, który ma dawać dostęp do treści zablokowanych w krajach Europy
Świątynia już przed kilkoma miesiącami stała się najwyższym kościołem na świecie.