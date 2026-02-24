MF: deficyt budżetu państwa w 2025 r. wyniósł 275,6 mld zł

Dochody państwa w ubiegłym roku wyniosły 594,6 mld zł, a wydatki 870,2 mld zł; tym samym deficyt sięgnął 275,6 mld zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów w szacunkowym wykonaniu budżetu państwa. Ubiegłoroczna ustawa budżetowa dopuszczała deficyt w wysokości 288,7 mld zł. Zeszłoroczny deficyt wynoszący 275,6 mld zł stanowił 95,4 proc. kwoty przewidzianej w ustawie na 2025 r. - zaznaczył resort finansów.

Zgodnie z wyliczeniami MF dochody państwa w 2025 r. były o 28,7 mld zł (tj. 4,6 proc.) niższe niż w 2024 r. i stanowiły 94 proc. kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej. Resort podkreślił jednocześnie, że 2025 r. był pierwszym okresem obowiązywania reformy dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST). Bez niej dochody budżetu byłyby o ok. 73,8 mld zł wyższe niż w 2024 r.

"Wejście w życie nowych regulacji spowodowało wzrost dochodów z PIT trafiających do samorządów, które w 2025 roku uzyskały 174,1 mld zł, co stanowi wzrost o ok. 92,9 mld zł (114,5 proc.) r/r. Jednocześnie była to główna przyczyna spadku dochodów budżetowych w 2025 roku" - podkreśliło MF.

Resort finansów dodał, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 529,2 mld zł (spadek o 26,7 mld zł, czyli 4,8 proc.). Największą część stanowiły dochody z podatku VAT - 321,6 mld zł, które były o 34 mld zł (11,8 proc.) wyższe niż rok wcześniej. Dochody z akcyzy wyniosły natomiast 92,5 mld zł (wzrost o 2,2 mld zł, tj. 2,4 proc. rdr), a z podatku CIT - 63,7 mld zł (wzrost o 3,4 mld zł, czyli 5,7 proc. rdr).

Udział dochodów podatkowych budżetu państwa wraz z udziałami w PIT i CIT, które trafiły do JST, w relacji do PKB wyniósł 18,8 proc. w 2025 r. wobec 18,2 proc. w 2024 i 17,0 proc. w 2023 r.

Ministerstwo poinformowało, że na wysokość dochodów budżetowych w 2025 r., oprócz niższego od prognozowanego tempa wzrostu gospodarczego, kluczowy wpływ miała dezinflacja. "Niższy wzrost cen przekłada się wprost na niższy wzrost bazy podatkowej, co przełożyło się na słabsze od prognozowanych wykonanie dochodów budżetu państwa w ub.r." - wyjaśniło MF.

Przypomniało, że ustawa budżetowa na 2025 r. zakładała inflację na poziomie 5 proc., a ostatecznie wyniosła ona 3,6 proc. "Ponadto wysokie stopy procentowe zachęciły gospodarstwa domowe do oszczędzania, co dodatkowo obniżyło wzrost konsumpcji" - ocenił resort finansów.

Zgodnie z szacunkami MF wydatki budżetu w 2025 r. wzrosły natomiast o 35,9 mld zł (4,3 proc.) wobec 2024 r. i stanowiły 94,4 proc. dopuszczonych w ubiegłorocznej ustawie. Największą część stanowiły wydatki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (180,5 mld zł, tj. 91,3 proc. planu) oraz na obronę narodową (118,6 mld zł, tj. 100 proc. planu). Na obsługę długu Skarbu Państwa przeznaczono 72,8 mld zł, czyli 96,5 proc. planu.

Na budżety wojewodów przeznaczono 58,7 mld zł, a na subwencje ogólne dla JST - 50,8 mld zł. Kolejne 48 mld zł przekazano na sprawy wewnętrzne, a 46,2 mld zł na zdrowie.

Resort dodał, że wyższe wydatki w 2025 r. - wobec 2024 r. - wynikają również z przekazania 56,2 mld zł na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji Polskiego Funduszu Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego. Obligacje te finansowały rządowy program "Tarcz Finansowych" oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Natomiast oszczędności w stosunku do planu odnotowano w rezerwach celowych (20,9 mld zł), w wydatkach na ZUS (17,2 mld zł), w obsłudze długu Skarbu Państwa (2,7 mld zł) oraz w środkach na sprawy wewnętrzne (2,3 mld zł). Łącznie wyniosły one ok. 51,4 mld zł.

Deficyt budżetowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca to gdzieś koło 7 300 złotych... Gdyby tak gospodarzyły gospodarstwa domowe...