Komisja Europejska poinformowała w środę, że w reakcji na uszkodzenie ropociągu Przyjaźń w Ukrainie Chorwacja rozpoczęła tranzyt ropy na Węgry i Słowację za pośrednictwem rurociągu Adria. Surowiec nie pochodzi z Rosji.

Rzeczniczka KE Ana Kaisa Itkonen powiadomiła, że w środę rano w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie grupy koordynacyjnej ds. ropy naftowej, zwołane po tym, gdy pod koniec stycznia w wyniku ataku rosyjskiego uszkodzony został ropociąg Przyjaźń w Ukrainie. Na skutek tego zdarzenia wstrzymano tranzyt rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację.

Gremium składające się z przedstawicieli Komisji i ekspertów z państw członkowskich omówiło stan bezpieczeństwa dostaw oraz wszelkie krótkoterminowe zagrożenia, w tym związane z uszkodzeniem rurociągu. Jak relacjonowała Itkonen, podczas spotkania Węgry i Słowacja poinformowały, że rozpoczęły uwalnianie swoich awaryjnych zapasów ropy naftowej.

- Zapasy te są utrzymywane przez wszystkie państwa członkowskie właśnie w celu zarządzania podczas sytuacji takich jak ta - powiedziała rzeczniczka, dodając, że grupa zbadała również alternatywne trasy dostaw, aby zapewnić ciągłość przesyłu ropy naftowej do zainteresowanych krajów. Oceniono, że na tym etapie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw w UE. Zwłaszcza, że zarówno Węgry, jak i Słowacja posiadają odpowiednie rezerwy ropy naftowej.

Itkonen przyznała, że podczas spotkania Chorwacja potwierdziła, że rozpoczęła przesył nierosyjskiej ropy na Węgry i Słowację, a dodatkowe ładunki z ropą naftową spoza Rosji, zakontraktowane przez grupę MOL, są już w drodze do chorwackiego terminalu naftowego.

Krótko po uszkodzeniu rurociągu Przyjaźń Budapeszt i Bratysława poprosiły Chorwację o zezwolenie na transport rosyjskiej ropy rurociągiem Adria. Rzecz w tym, że Adria transportuje ropę, która jest dostarczana o Chorwacji drogą morską, a w ramach sankcji nałożonych na Rosję w UE obowiązuje niemalże całkowity zakaz importu do UE rosyjskiej ropy tankowcami. Dlatego Chorwacja postanowiła dostarczyć Słowacji i Węgrom ropę, ale inną niż rosyjska.

Rzeczniczka powiedziała też, że Węgry i Słowacja poinformowały KE, że postanowiły rozważyć propozycję Ukrainy, dotyczącą transportu ropy rurociągiem odeskim. Dodała, że KE oceni tę opcję, ale w tej chwili nie posiada na ten temat więcej informacji.

Podczas wtorkowej wizyty w Kijowie z okazji czwartej rocznicy wojny w Ukrainie szefowa KE Ursula von der Leyen poprosiła prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o przyspieszenie naprawy ropociągu, co Ukraina zobowiązała się zrobić. Rzeczniczka dodała jednak, że KE zdaje sobie sprawę z tego, że infrastruktura energetyczna w Ukrainie jest nieustannie atakowana przez Rosję, a jej naprawa to trudne zadanie.

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana