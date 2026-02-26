Nigeria: USA nalegają na zniesienie szariatu

Muzułmańscy duchowni go bronią. "Muzułmanie mają prawo do bycia rządzonymi przez swoją religię".
Nigeryjscy duchowni islamscy ostro sprzeciwili się w środę żądaniom Kongresu Stanów Zjednoczonych, który między innymi domaga się uchylenia obowiązujących w niektórych nigeryjskich stanach kodeksów szariatu oraz zakazu eksportu nigeryjskiej wołowiny, jako elementów walki z dzihadystami.
W poniedziałkowym raporcie komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów uznała, że Nigeria, "po dekadach prześladowań, jest najbardziej niebezpiecznym miejscem na świecie dla chrześcijan, którzy są narażeni na ciągłe brutalne ataki ze strony dobrze uzbrojonych bojówek pasterzy Fulani i grup terrorystycznych".
Amerykańscy ustawodawcy zarekomendowali administracji Donalda Trumpa zablokowanie eksportu nigeryjskiej wołowiny i innych produktów związanych z bydłem, aby wywrzeć presję na grupy zbrojne, dla których handel ten jest jednym z głównych źródeł finansowania. Zakaz ten miałby zmusić dżihadystów do złożenia broni.
Oprócz ograniczeń handlowych republikańscy kongresmeni zażądali również, aby wszystkie nigeryjskie stany zrezygnowały z egzekwowania prawa szariatu oraz przepisów o bluźnierstwie, które wykorzystywane są w Nigerii do uciszania wolności słowa i prześladowania chrześcijan.
W odpowiedzi nigeryjscy duchowni islamscy podnieśli lament, twierdząc, że kwestia ta dotyka bezpośrednio suwerenności narodowej, równowagi konstytucyjnej i delikatnych stosunków międzywyznaniowych.
"Muzułmanie mają prawo do bycia rządzonymi przez swoją religię", napisał w poście na platformie X jeden z duchownych ze stanu Kaduna, Ahmad Gumi, dodając, że muzułmanie padają ofiarą tego, co określił jako "okultystyczny terror importowany do kraju przez ukryte siły".
Cytowany w środę przez dziennik "Vanguard" szejk Nurudeen Khalid z Abudży ostrzegł, że wszelkie działania zmierzające do usunięcia szariatu z konstytucyjnych ram Nigerii będą bardzo kontrowersyjne, a przytłaczająca większość muzułmanów zdecydowanie sprzeciwiłaby się takiemu posunięciu.
Również chrześcijańskie stowarzyszenie w Nigerii (CAN) ostrzegło, że wezwania Kongresu Stanów Zjednoczonych mogą jedynie zwiększyć napięcie religijne i zdestabilizować kraj.
Natomiast rząd w Abudży w odpowiedzi na amerykańskie propozycje przypomniał, że jest zaangażowany w respektowanie wolności religijnej i ściganie przestępców niezależnie od ich przynależności religijnej.
Stany Zjednoczone bezpośrednio zaangażowały się w ukrócenie, jak to określa Trump "ludobójstwa chrześcijan w Nigerii" i zbombardowały w grudniu ubiegłego roku obozy Lakurawy, organizacji powiązanej z Państwem Islamskim, a w styczniu i lutym bieżącego roku wysłały do tego kraju swoich doradców wojskowych, aby wsparli armię nigeryjską w walce z ekstremistami.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.