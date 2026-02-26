info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Rekolekcje Papieża: Chwała, którą objawi Bóg
rss newsletter facebook twitter

Rekolekcje Papieża: Chwała, którą objawi Bóg

Rekolekcje Papieża: Chwała, którą objawi Bóg  
Vatican Media Leon XIV

Chwała objawi się dopiero przed Obliczem Boga. W każdym z nas jest ona wyciśnięta, jednak może zostać przysypana warstwami ciemności, które trzeba usunąć. Obecna przeciętność i rozpacz z powodu uporczywych porażek nie muszą być ostateczne; Boży plan wobec nas jest nieskończenie piękny – mówił bp Erik Varden w siódmej nauce rekolekcji wielkopostnych, głoszonych dla Papieża i Kurii Rzymskiej.

Kiedy Jezus wyjaśnił, co znaczy trwać przy Nim i wejść do Królestwa, ku któremu wskazywał, „wielu spośród Jego uczniów wycofało się i już z Nim nie chodziło”. Nie chcieli przyjąć Jego nauki o realizmie sakramentalnym, nierozerwalności małżeństwa i konieczności Krzyża.

Gdy Chrystus został ukrzyżowany na Kalwarii, synodos, które sześć dni wcześniej szło z Nim, przestało istnieć. Zostało tylko dwoje uczniów: Jego Matka i Jan, Umiłowany Uczeń. Jan daje surowe świadectwo kenozie Jezusa. Rozgrywa się ona na dwóch poziomach: boskiej, współczującej miłości zmiażdżonej w tłoczni Krzyża oraz zdrady ludzkiej wierności. A jednak Jan podkreśla, że ta scena opuszczenia objawia chwałę Chrystusa.

„Uwielbienie – mówi Bernard – dokonuje się w obliczu Boga”, gdy po zakończeniu naszej ziemskiej wędrówki ujrzymy wreszcie to, czego w tym życiu niezłomnie się spodziewaliśmy, pokładając ufność w imieniu Jezusa. „Spes in nomine, res in facie est”. Tę zwięzłą formułę trudno oddać inaczej niż opisowo: „Nasza nadzieja jest w imieniu Pana; rzeczywistość, której oczekujemy, zostanie objawiona twarzą w twarz”.

A jednak „ukryta chwała” jest dostrzegalna już teraz. Augustyn lubił mówić, że nosimy w sobie obraz chwały w „niejasnej formie”. Gdy przejdziemy przez to życie, forma ta stanie się wyraźna i „świetlista”. Będzie zdolna stanąć przed Bogiem. Wszelkie zniekształcenia spowodowane źle używaną wolnością zostaną wówczas naprawione, tak że forma ukaże się w zamierzonej przez Boga piękności – jako „forma formosa”.

Augustyn, zarazem tak głęboko ludzki i przenikliwie jasny, podkreśla, że chwała obrazu nigdy nie może zostać utracona; jest wyciśnięta w naszym bycie. Może jednak zostać przysypana narastającymi warstwami ciemności, które trzeba usunąć.

Kościół przypomina kobietom i mężczyznom o chwale, która potajemnie w nich żyje. Ukazuje nam, że obecna przeciętność i rozpacz – nie mniej moja rozpacz z powodu uporczywych porażek – nie muszą być ostateczne; że Boży plan wobec nas jest nieskończenie piękny; i że Bóg przez Mistyczne Ciało Chrystusa udzieli nam łaski i siły, jeśli tylko o nie poprosimy.

Kościół objawia blask „ukrytej chwały” w swoich świętych. Są oni dowodem, że nawet choroba i poniżenie mogą stać się narzędziami Opatrzności w realizacji chwalebnego zamysłu, udzielając siły słabym i czyniąc ich promiennymi. Kościół przekazuje „ukrytą chwałę” w sakramentach. Każdy katolik wie, jakie światło może rozbłysnąć w konfesjonale, podczas namaszczenia, przy święceniach czy w czasie ślubu. Najwspanialsza, a zarazem pod pewnym względem najbardziej zasłonięta, jest chwała Najświętszej Eucharystii. Który kapłan, po odprawieniu Mszy, nie odczuł tego, o czym pewien wielki muzyk powiedział o instrumencie stającym się jasnym przekazem piękna, uzdrowienia i prawdy: „śmierć naprawdę nie byłaby tragedią, ponieważ to, co najlepsze w centrum ludzkiego życia, zostało zobaczone i przeżyte” – z sercem rozpalonym cudownym zachwytem chwały?

Bp Erik Varden

«« | « | 1 | » | »»

GOSC.PL |

dodane 26.02.2026 07:22

TAGI| BP ERIC VARDEN, BP ERIK VARDEN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Przekazywać nadzieję – ostatnie rozważanie bp. Vardena podczas papieskich rekolekcji | Rekolekcje Papieża: Bóg chce, by aniołowie byli kanałami łaski | Bp Varden: Leon XIV mówi jak Augustyn, nawet jeśli go nie cytuje
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Reanimacja czy ewangelizacja?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reanimacja czy ewangelizacja?

Proszę księdza, w roku 2030 Komunia też będzie w pierwszą niedzielę maja? Bo już jest kłopot z rezerwacją sali… W roku 2030 prawdopodobnie – tłumaczę – dzieci pójdą do Komunii wtedy, gdy będą gotowe.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Atak na Iran: pamiętajmy chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?

Atak na Iran: pamiętajmy chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.

Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran

Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran

Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.

Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie

Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie

Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Władze irańskie: 40 uczennic zginęło po trafieniu szkoły podstawowej

Władze irańskie: 40 uczennic zginęło po trafieniu szkoły podstawowej

A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.

Rosja reaguje na ataki na Iran

Rosja reaguje na ataki na Iran

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.

Izraelskie media: Rezydencja Chameneia "całkowicie zniszczona" po ataku

Izraelskie media: Rezydencja Chameneia "całkowicie zniszczona" po ataku

Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.

Polak nuncjuszem na Malcie

Polak nuncjuszem na Malcie

Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.

Papież do seminarzystów: Dbajcie o relację z Bogiem

Papież do seminarzystów: Dbajcie o relację z Bogiem

Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.

Iran: W atakach USA i Izraela zginęło kilku wysokich rangą dowódców Strażników Rewolucji i polityków

Iran: W atakach USA i Izraela zginęło kilku wysokich rangą dowódców Strażników Rewolucji i polityków

Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.

Szefowie unijnych instytucji: Rozwój sytuacji w Iranie jest niezwykle niepokojący

Szefowie unijnych instytucji: Rozwój sytuacji w Iranie jest niezwykle niepokojący

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.

Abu Zabi: Jedna osoba zginęła po upadku przechwyconej irańskiej rakiety

Abu Zabi: Jedna osoba zginęła po upadku przechwyconej irańskiej rakiety

Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.

Trump o ataku na Iran: Kiedy skończymy...

Trump o ataku na Iran: Kiedy skończymy...

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oznajmił w sobotę, że USA rozpoczęły dużą operację wojskową przeciwko Iranowi, i zapewnił, że kraj ten nigdy nie będzie mieć broni atomowej. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 28.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
12°C Sobota
dzień
13°C Sobota
wieczór
10°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
wiecej »
 