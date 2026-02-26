Brazylia: W Natalu spłonął pomnik Matki Bożej Fatimskiej  

W mieście Natal, na północnym wschodzie Brazylii, spłonął w środę pomnik przedstawiający Matkę Bożą Fatimską. Budowla usytuowana w stolicy stanu Rio Grande do Norte była wykonana z łatwopalnych materiałów - przekazały lokalne władze. Z dotychczasowego śledztwa wynika, że do zapalenia się posągu doszło na skutek zwarcia instalacji elektrycznej wmontowanej w pomnik. W tragicznym zdarzeniu ucierpiał jeden z pracowników, który został poparzony.
❗️⚠️🇧🇷 - A devastating fire destroyed a large statue of Our Lady of Fátima under construction in Natal, Brazil, on Tuesday, February 24, 2026.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) 24 lutego 2026
Videos circulating on social media captured the dramatic moment when the massive structure, engulfed in flames, collapsed.
According… pic.twitter.com/UpHtUAGr1z
Do wypadku doszło, krótko przed inauguracją wysokiego na ponad 30 m pomnika Matki Bożej Fatimskiej. Całość przedsięwzięcia, jak szacują lokalne władze opiewała na kwotę 15 mln brazylijskich reali, czyli równowartość ponad 10 mln złotych. Do ukończenia pomnika, usytuowanego na postumencie o wysokości 8 m brakowało montażu korony. Inauguracja tego jednego z największych na świecie pomników Maryi, zaplanowana była w Natal na marzec br.
Brazylia jest jednym z państw, w którym popularne jest Orędzie Fatimskie, a obywatele tego kraju często odwiedzają to portugalskie sanktuarium maryjne. Brazylia jest obok Meksyku krajem o największej liczbie docierających do Fatimy pielgrzymów z Ameryki Łacińskiej. W minionym roku do tego portugalskiego sanktuarium przybyło w zorganizowanych grupach pielgrzymich prawie 9,5 mln Brazylijczyków.
Objawienia w Fatimie, w których brało udział troje dzieci lokalnych rolników, rozpoczęły się 13 maja 1917 r. Trwały do 13 października tego samego roku. Maryja raz w miesiącu ukazywała się Łucji dos Santos oraz jej kuzynom, Franciszkowi i Hiacyncie Marto, przekazując przesłanie dotyczące konieczności nawrócenia i modlitwy, a także ujawniając trzy tajemnice związane z przyszłością świata i Kościoła. Zapowiadała też bliskie zakończenie I wojny światowej.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.