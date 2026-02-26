info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Brazylia: W Natalu spłonął pomnik Matki Bożej Fatimskiej
Brazylia: W Natalu spłonął pomnik Matki Bożej Fatimskiej

Brazylia: W Natalu spłonął pomnik Matki Bożej Fatimskiej  
Armen Dzhagaryan / CC 2.0 Matka Boża Fatimska

W mieście Natal, na północnym wschodzie Brazylii, spłonął w środę pomnik przedstawiający Matkę Bożą Fatimską. Budowla usytuowana w stolicy stanu Rio Grande do Norte była wykonana z łatwopalnych materiałów - przekazały lokalne władze. Z dotychczasowego śledztwa wynika, że do zapalenia się posągu doszło na skutek zwarcia instalacji elektrycznej wmontowanej w pomnik. W tragicznym zdarzeniu ucierpiał jeden z pracowników, który został poparzony.

Do wypadku doszło, krótko przed inauguracją wysokiego na ponad 30 m pomnika Matki Bożej Fatimskiej. Całość przedsięwzięcia, jak szacują lokalne władze opiewała na kwotę 15 mln brazylijskich reali, czyli równowartość ponad 10 mln złotych. Do ukończenia pomnika, usytuowanego na postumencie o wysokości 8 m brakowało montażu korony. Inauguracja tego jednego z największych na świecie pomników Maryi, zaplanowana była w Natal na marzec br.

Brazylia jest jednym z państw, w którym popularne jest Orędzie Fatimskie, a obywatele tego kraju często odwiedzają to portugalskie sanktuarium maryjne. Brazylia jest obok Meksyku krajem o największej liczbie docierających do Fatimy pielgrzymów z Ameryki Łacińskiej. W minionym roku do tego portugalskiego sanktuarium przybyło w zorganizowanych grupach pielgrzymich prawie 9,5 mln Brazylijczyków.

Objawienia w Fatimie, w których brało udział troje dzieci lokalnych rolników, rozpoczęły się 13 maja 1917 r. Trwały do 13 października tego samego roku. Maryja raz w miesiącu ukazywała się Łucji dos Santos oraz jej kuzynom, Franciszkowi i Hiacyncie Marto, przekazując przesłanie dotyczące konieczności nawrócenia i modlitwy, a także ujawniając trzy tajemnice związane z przyszłością świata i Kościoła. Zapowiadała też bliskie zakończenie I wojny światowej.

PAP DODANE 09.05.2022 AKTUALIZACJA 10.05.2022

KAI |

dodane 26.02.2026 07:29

TAGI| BRAZYLIA

