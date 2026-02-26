Brazylia: W Natalu spłonął pomnik Matki Bożej Fatimskiej  

W mieście Natal, na północnym wschodzie Brazylii, spłonął w środę pomnik przedstawiający Matkę Bożą Fatimską. Budowla usytuowana w stolicy stanu Rio Grande do Norte była wykonana z łatwopalnych materiałów - przekazały lokalne władze. Z dotychczasowego śledztwa wynika, że do zapalenia się posągu doszło na skutek zwarcia instalacji elektrycznej wmontowanej w pomnik. W tragicznym zdarzeniu ucierpiał jeden z pracowników, który został poparzony.

❗️⚠️🇧🇷 - A devastating fire destroyed a large statue of Our Lady of Fátima under construction in Natal, Brazil, on Tuesday, February 24, 2026.



Videos circulating on social media captured the dramatic moment when the massive structure, engulfed in flames, collapsed.



Do wypadku doszło, krótko przed inauguracją wysokiego na ponad 30 m pomnika Matki Bożej Fatimskiej. Całość przedsięwzięcia, jak szacują lokalne władze opiewała na kwotę 15 mln brazylijskich reali, czyli równowartość ponad 10 mln złotych. Do ukończenia pomnika, usytuowanego na postumencie o wysokości 8 m brakowało montażu korony. Inauguracja tego jednego z największych na świecie pomników Maryi, zaplanowana była w Natal na marzec br.

Brazylia jest jednym z państw, w którym popularne jest Orędzie Fatimskie, a obywatele tego kraju często odwiedzają to portugalskie sanktuarium maryjne. Brazylia jest obok Meksyku krajem o największej liczbie docierających do Fatimy pielgrzymów z Ameryki Łacińskiej. W minionym roku do tego portugalskiego sanktuarium przybyło w zorganizowanych grupach pielgrzymich prawie 9,5 mln Brazylijczyków.

Objawienia w Fatimie, w których brało udział troje dzieci lokalnych rolników, rozpoczęły się 13 maja 1917 r. Trwały do 13 października tego samego roku. Maryja raz w miesiącu ukazywała się Łucji dos Santos oraz jej kuzynom, Franciszkowi i Hiacyncie Marto, przekazując przesłanie dotyczące konieczności nawrócenia i modlitwy, a także ujawniając trzy tajemnice związane z przyszłością świata i Kościoła. Zapowiadała też bliskie zakończenie I wojny światowej.