77 proc. ankietowanych w sondażu IBRIS dla Radia ZET opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia.11,4 proc. badanych jest temu przeciwna, a 11,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.
W sondażu, którego wyniki opublikowano w czwartek, badanym zadano pytanie: "czy należy w Polsce wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15. roku życia?".
"Zdecydowanie tak" odpowiedziało 45,7 proc. uczestników badania. Odpowiedź "raczej tak" wskazało 31,3 proc. ankietowanych; "raczej nie" - 5,4 proc., "zdecydowanie nie" - 6 proc. Odpowiedź "nie wiem" lub "trudno powiedzieć" wybrało 11,6 proc. badanych.
Badanie pokazało, że więcej kobiet niż mężczyzn jest za zakazem dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci do 15. roku życia.
"83 proc. pań i 70 proc. panów uważa, że to rozwiązanie, które warto poprzeć. 9 proc. kobiet i 15 proc. mężczyzn jest przeciwnego zdania i dokładnie taki sam odsetek w obu grupach wskazuje odpowiedź: "nie wiem / trudno powiedzieć" - wynika z sondażu.
Badanie pokazało ponadto, że we wszystkich grupach wyborców poszczególnych ugrupowań opinie na temat dostępu najmłodszych do mediów społecznościowych rozkładają się podobnie.
Jak wskazano w omówieniu wyników, najmniej restrykcyjne co do zakazu są osoby, które w ostatnich wyborach do Sejmu głosowały na Prawo i Sprawiedliwość (67 proc. na "tak", 15 proc. na "nie"), a kolejni pod tym względem są wyborcy Nowej Lewicy (70 proc. na "tak", 9 proc. na "nie") i Konfederacji (75 proc. na "tak", 20 proc. na "nie").
Ogólnopolski sondaż zrealizował dla Radia ZET Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), 13 i 14 na reprezentatywnej próbie 1068 osób.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.