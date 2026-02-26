Sąd apelacyjny w Hongkongu uchylił w czwartek wyrok skazujący prodemokratycznego magnata prasowego Jimmy'ego Laia za oszustwo w sprawie najmu. Krytyk władz w Pekinie pozostanie jednak w więzieniu, gdzie odsiaduje karę 20 lat pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego.
Sąd apelacyjny uznał, że sędzia niższej instancji "popełnił błąd" w 2022 roku, skazując Laia, założyciela prodemokratycznego dziennika "Apple Daily", na 5 lat i 9 miesięcy więzienia. Sprawa dotyczyła rzekomego naruszenia warunków dzierżawy biurowca przez wydawcę gazety, Apple Daily Printing; miał on ukrywać, że w budynku działała prywatna firma konsultingowa Dico Consultants Ltd. Sąd apelacyjny orzekł, że wydawca nie miał obowiązku zgłoszenia tego faktu zarządcy obiektu.
Czwartkowa decyzja sądu jest rzadkim zwycięstwem prawnym dla Laia, ale nie zmienia jego sytuacji w związku z wyrokiem skazującym go na 20 lat więzienia za rzekomą zmowę z obcymi siłami. Wyrok w tej sprawie zapadł 9 lutego na mocy narzuconej Hongkongowi przez Pekin ustawy o bezpieczeństwie narodowym.
Dzieci 78-letniego potentata prasowego alarmują, że ich ojciec może umrzeć w więzieniu ze względu na pogarszający się stan zdrowia po ponad pięciu latach w izolatce. O uwolnienie Laia apelują rządy państw Zachodu. Prezydent USA Donald Trump poruszył temat wydawcy w rozmowie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i zapowiedział, że wróci do niego podczas planowanej na przełom marca i kwietnia wizyty w Pekinie; strona chińska dotychczas nie potwierdziła terminu tej wizyty.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.