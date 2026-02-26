Sąd apelacyjny w Hongkongu uchylił w czwartek wyrok skazujący prodemokratycznego magnata prasowego Jimmy'ego Laia za oszustwo w sprawie najmu. Krytyk władz w Pekinie pozostanie jednak w więzieniu, gdzie odsiaduje karę 20 lat pozbawienia wolności w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego.

Sąd apelacyjny uznał, że sędzia niższej instancji "popełnił błąd" w 2022 roku, skazując Laia, założyciela prodemokratycznego dziennika "Apple Daily", na 5 lat i 9 miesięcy więzienia. Sprawa dotyczyła rzekomego naruszenia warunków dzierżawy biurowca przez wydawcę gazety, Apple Daily Printing; miał on ukrywać, że w budynku działała prywatna firma konsultingowa Dico Consultants Ltd. Sąd apelacyjny orzekł, że wydawca nie miał obowiązku zgłoszenia tego faktu zarządcy obiektu.

Czwartkowa decyzja sądu jest rzadkim zwycięstwem prawnym dla Laia, ale nie zmienia jego sytuacji w związku z wyrokiem skazującym go na 20 lat więzienia za rzekomą zmowę z obcymi siłami. Wyrok w tej sprawie zapadł 9 lutego na mocy narzuconej Hongkongowi przez Pekin ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

Dzieci 78-letniego potentata prasowego alarmują, że ich ojciec może umrzeć w więzieniu ze względu na pogarszający się stan zdrowia po ponad pięciu latach w izolatce. O uwolnienie Laia apelują rządy państw Zachodu. Prezydent USA Donald Trump poruszył temat wydawcy w rozmowie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i zapowiedział, że wróci do niego podczas planowanej na przełom marca i kwietnia wizyty w Pekinie; strona chińska dotychczas nie potwierdziła terminu tej wizyty.