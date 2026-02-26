info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Porady życiowe zakonnic są równie aktualne dziś, jak 500 lat temu
Porady życiowe zakonnic są równie aktualne dziś, jak 500 lat temu

Porady życiowe zakonnic są równie aktualne dziś, jak 500 lat temu  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Matka Agnieszka z klasztoru karmelitanek bosych na Islandii

„Wszystko, przez co teraz przechodzisz, doświadczyła już zakonnica” – zauważają Ana Garriga i Carmen Urbita. Obie badaczki naukowe są autorkami poradnika pt. „Convent Wisdom: How 16th-Century Nuns Can Change Your Life” (Mądrość klasztorna: Jak zakonnice z XVI wieku mogą zmienić twoje życie). Porady życiowe od zakonnic z XVI wieku?

Tak, podkreślają autorki i podcasterki. „Czy musisz napisać pewnego siebie e-maila?” – pytają. „Czy zostałaś oszukana? Czy twoje ciało nie chce tego, co ty?” – „Zakonnice zawsze mają odpowiedź” – podkreślają Garriga i Urbita.

Dwie kobiety poznały się na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Browna na wschodnim wybrzeżu USA. Pomimo wspólnego zainteresowania Kościołem katolickim, nie wybrały życia zakonnego, lecz karierę akademicką – choć odkryły, że z pewnością istnieją pewne wspólne obszary.

„Ślub ubóstwa, który złożyliśmy, zostając doktorantkami, niczym nie różnił się od ślubu surowych karmelitanek bosych” – stwierdzają z nutą ironii. „Nasze akademickie podporządkowanie profesorom i promotorom było równie bezwarunkowe, jak ślub posłuszeństwa zakonnicy”. A co do ślubu czystości: „Kiedy spędzasz sześć lat na doktoracie w Providence, stolicy Rhode Island, czystość jest praktycznie oczywista”.

W ramach swoich rozpraw doktorskich obie badaczki przeanalizowały grube tomy materiałów źródłowych, których w innych okolicznościach mało kto by się dotknął. W trakcie badań natknęły się na nieoczekiwany wniosek, „że grupa XVI-wiecznych hiszpańskich karmelitanek bosych była w stanie przeanalizować pułapki naszej współczesnej kultury randkowej wnikliwiej niż którykolwiek odcinek „Seksu w wielkim mieście”. Albo że „porady zawodowe Oprah Winfrey nigdy nie dorównają lekcjom meksykańskiej zakonnicy o tym, jak radzić sobie z trudnymi przełożonymi”.

W swoim poradniku „Convent Wisdom” Garriga i Urbita poruszają istotne kwestie życiowe: „Przyjaciele”, „Praca”, „Ciało”, „Miłość”, „Pieniądze”, „Dusza” i „Sława”. Odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące współczesnego samodoskonalenia udzielają historie i porady sióstr zakonnych z Hiszpanii, Włoch, Meksyku i byłego imperium kolonialnego Nowej Hiszpanii.

Garriga i Urbita przedstawiają szereg niezwykłych sióstr zakonnych – począwszy od św. Teresy z Ávili (1525–1582). Święta karmelitanka, mistyczka i Doktor Kościoła była jedną z najsłynniejszych postaci XVI-wiecznej Hiszpanii. „Teresa była utalentowaną negocjatorką, pracoholiczką, niezłomną i uczciwą” – piszą autorki poradnika. I: „Teresa jest przyjaciółką, która mówi ci to, czego nie chcesz słyszeć – i prowadzi cię zarówno przez negocjacje dotyczące kredytu hipotecznego, jak i przez wzloty i upadki toksycznych przyjaźni”.

Albo siostra Juana Inés de la Cruz (1648–1695), czołowa postać Złotego Wieku literatury hiszpańskiej i pierwsza wybitna pisarka Ameryki. Widnieje na meksykańskim banknocie 200 peso, jest bohaterką serialu Netflixa i jedną z najbardziej ikonicznych postaci popkultury Ameryki Łacińskiej. Ta poetka i filozofka pomoże Ci uwolnić się od udawania i pisać trudne e-maile.

Z kolei charyzmatyczna kaznodziejka siostra Juana de la Cruz (1481–1534) zbudowała imperium handlowe dzięki cudownym paciorkom swojego różańca, którego, według Garrigi i Urbanity, zazdrościłaby nawet Taylor Swift. Podobnie utalentowana była benedyktynka siostra Arcangela Tarabotti (1604–1652), która była bardzo wyczulona na modę. Autorki opisują ją jako prawdziwą trendsetterkę: przekształciła wiedzę sióstr zakonnych o koronkarstwie w dochodową firmę tekstylną – „i pokazuje, jak znaleźć własny, nieoczekiwany pomysł na przedsiębiorczość”.

Obie badaczki twierdzą, że w opowieściach sióstr zakonnych odkryły niezwykłe strategie autoafirmacji. Ich doświadczenia, jak argumentują, mogą być wsparciem w dzisiejszym świecie, od którego coraz bardziej czujemy się wyobcowani. Ostatecznie, jak piszą Garriga i Urbita, nie ma znaczenia, w którym wieku żyjemy: „Próby życia, czy to zemsta Inkwizycji, czy złamane serce, można znieść tylko wtedy, gdy otacza je ciepło miejsca wspólnego schronienia”.

Karmel na Wesołej. Tak bije serce kontemplacyjnej wspólnoty

GN 39/2025 DODANE 25.09.2025 AKTUALIZACJA 01.10.2025

Karmel na Wesołej. Tak bije serce kontemplacyjnej wspólnoty

– Karmel nie jest najważniejszy. Pan Bóg jest najważniejszy – mówi s. Katarzyna, karmelitanka bosa z klasztoru w Krakowie na Wesołej. »

więcej »

 

dodane 26.02.2026 09:39

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Reanimacja czy ewangelizacja?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reanimacja czy ewangelizacja?

Proszę księdza, w roku 2030 Komunia też będzie w pierwszą niedzielę maja? Bo już jest kłopot z rezerwacją sali… W roku 2030 prawdopodobnie – tłumaczę – dzieci pójdą do Komunii wtedy, gdy będą gotowe.

