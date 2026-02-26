info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Prezydent: W kwestiach fundamentalnych polityka prezydenta i MSZ jest po jednej stronie
rss newsletter facebook twitter

Prezydent: W kwestiach fundamentalnych polityka prezydenta i MSZ jest po jednej stronie

Prezydent: W kwestiach fundamentalnych polityka prezydenta i MSZ jest po jednej stronie  
PAP/Albert Zawada Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent Karol Nawrocki powiedział w czwartek po wysłuchaniu w Sejmie expose szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego, że w kwestiach fundamentalnych i strategicznych polityka prezydenta i MSZ jest po jednej stronie. Dodał, że w wystąpieniu tym zabrakło mu nieco większej asertywności w stosunku do KE.

W czwartek rano minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2026 r. Ta coroczna informacja nazywana jest potocznie expose szefa MSZ.

Prezydent na późniejszej konferencji prasowej w Sejmie ocenił, że w kwestiach fundamentalnych i strategicznych polityka prezydenta i MSZ jest po jednej stronie. - To dobra informacja dla Polek i Polaków, dla całej Rzeczpospolitej, że w kwestiach fundamentalnych, kwestiach strategicznych, zasadniczych polityka prezydenta RP i MSZ jest po jednej stronie - powiedział Nawrocki.

Jak wskazał "odnosi się to oczywiście do zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej". - To jest rzecz oczywista, że mówimy w tych kwestiach jednym głosem. To największe, egzystencjalne zagrożenia dla Polski, dla całego porządku europejskiego. To wybrzmiało dziś ze słów ministra Sikorskiego; ja to powtarzam regularnie - stwierdził prezydent.

Nawrocki wyraził zadowolenie z wypowiedzi szefa MSZ o tym, że Rosja "nie jest niepokonywalna". - Cieszę się, że to dzisiaj wybrzmiało - przyznał.

Prezydent powiedział, że cieszy się też z - jak stwierdził - "dojrzałości" szefa MSZ, który w swoim przemówieniu "choć z dużą dozą sceptycyzmu" w stosunku do Stanów Zjednoczonych, przyznał, że "Waszyngton, Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki są strategicznym zobowiązaniem Polski".

- Ja dbam o relacje polsko-amerykańskie, które odnoszą się i do gospodarki, i do ekonomii, i do rozwoju, i do technologii i przede wszystkim do bezpieczeństwa. To dobry dowód i przykład tego, że obaj postrzegamy Sojusz Północnoatlantycki i Stany Zjednoczone jako najważniejszych partnerów Rzeczypospolitej Polskiej - podkreślił Nawrocki.

Prezydent zwrócił jednocześnie uwagę, że wystąpienie Sikorskiego pokazało, iż są sprawy, które w Pałacu Prezydenckim są postrzegane inaczej. - Zabrakło mi w wystąpieniu ministra Sikorskiego nieco większej asertywności w stosunku do Komisji Europejskiej. Pan minister Sikorski przyznał co prawda, że podwozie tego samochodu, który nazywa się Unia Europejska się psuje, takich słów użył. Natomiast tutaj chciałbym większego wsparcia rządu w naprawie działalności KE - zaznaczył.

Nawrocki podkreślił, iż nie ma wątpliwości, że Polska jest i pozostanie w najbliższym czasie w UE. - Minister Sikorski zaprojektował sobie na 15 minut pewien problem polexitu, wyjścia Polski z UE i później ten wymyślony problem rozkładał na czynniki pierwsze, na kwestie już powiedziałbym laboratoryjne. Oczywiście takiego problemu dzisiaj nie ma - zapewnił prezydent.

Natomiast - jak dodał - "asertywność Polski w relacjach z Komisją Europejską, wyraźne reakcje na politykę klimatyczną, na politykę tożsamościową, na politykę migracyjną - z całą pewnością będą obecne w Pałacu Prezydenckim". - Tu też liczę na asertywność polskiego rządu i pana ministra Sikorskiego (...). Ja zamierzam być w relacjach z Unią Europejską asertywny, aby pewne dramaty, pewne tragedie, których efektem była też wojna na Ukrainie, się po prostu nie powtórzyły - zaznaczył.

Prezydent zwrócił uwagę, że Sikorski nie odniósł się do propozycji, którą on złożył osobiście prezydentowi Niemiec Frankowi-Walterowi Steinmeierowi i kanclerzowi Friedrichowi Merzowi. Wyjaśnił, że propozycja ta odnosiła się do spłaty reparacji przez Niemcy poprzez inwestycję w sprzęt wojskowy, który miałby trafić na wyposażenie Wojska Polskiego.

Nawrocki stwierdził, że gdyby Niemcy to zrobiły, to być może w Polsce nie trzeba byłoby dziś rozmawiać o programie SAFE. - Z pewnym zawodem dostrzegłem, że ta kwestia nie jest w zainteresowaniu ministra Sikorskiego dzisiaj, ale wierzę, że przyjdzie czas refleksji i prezydent Polski będzie miał także wsparcie w rządzie polskim w kwestii uzyskania reparacji od Niemiec - powiedział.

Prezydent podkreślił też, że będzie przekonywał ministra Sikorskiego do wsparcia ośrodka prezydenckiego i jego samego w działaniach takich jak Inicjatywa Trójmorza czy Grupa Wyszehradzka. - Wprawdzie pan minister Sikorski wspomniał Inicjatywę Trójmorza, ale przypomnę z obowiązku, że Inicjatywa Trójmorza to 13 państw z PKB nominalnym 3 bilionów, zamieszkanych przez 130 milionów ludzi. Polska w tej inicjatywie, w tym formacie jest w istocie liderem - powiedział Nawrocki.

Przypomniał, że jest to projekt, który "powstał w głowie" jego poprzednika Andrzeja Dudy. - Inicjatywa Trójmorza jest właśnie takim narzędziem nacisku na Komisję Europejską w interesie państw Europy Środkowej, Europy Centralnej. Liczę więc, że więcej czasu, więcej wysiłku w polskim rządzie zostanie poświęconych na wspieranie działań prezydenta dla interesu Polski w budowaniu inicjatywy Trójmorza, czy Grupy Wyszehradzkie - zaznaczył Nawrocki.

Zapytany przez dziennikarzy o kwestię ewentualnego porozumienia z Sikorskim w sprawie nominacji ambasadorskich, Nawrocki stwierdził, że obaj są na dobrej drodze ku temu. - Jesteśmy na etapie, w którym była propozycja pana wicepremiera Sikorskiego, moja wyraźna kontrpropozycja, dłuższa rozmowa i jesteśmy na etapie, w którym pan minister Sikorski - jeśli jest gotowy do kompromisu - to może ten kompromis zawrzeć. Czekam na odpowiedź pana ministra Sikorskiego jako ten urzędnik, który na samym końcu podpisuje nominacje ambasadorskie - powiedział prezydent.

Zwrócił również uwagę, że bez "inicjatywy MSZ i bez ostatecznej decyzji prezydenta ten projekt się nie skończy". Przypomniał, że Sikorskiemu nie udało się porozumieć w tej kwestii z prezydentem Andrzejem Dudą. - Teraz ma szansę naprawić swój negocjacyjny błąd - ocenił Nawrocki.

Spór między rządem a ośrodkiem prezydenckim w sprawie nominacji ambasadorskich trwa od marca 2024 r. Wtedy szef MSZ zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur - zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - zostanie wycofanych. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta". W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d'affaires.

Prezydent Nawrocki sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, charge d'affaires we Włoszech.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 26.02.2026 13:33

TAGI| DYPLOMACJA, KAROL NAWROCKI, MSZ, PAP, POLITYKA, PREZYDENT, PREZYDENT RP

PRZECZYTAJ TAKŻE
Expose Sikorskiego: Będziemy lojalnym sojusznikiem Ameryki. Ale nie możemy być frajerami | Stosowanie umowy UE-Mercosur to zła niespodzianka dla Francji | Zimbabwe odrzuciło oferowane przez USA 360 mln dolarów pomocy | Trump ogłosił w orędziu triumf po pierwszym roku rządów i zagroził Iranowi | Omawiane ze stroną prezydencką, ale miały iść dalej
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Reanimacja czy ewangelizacja?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reanimacja czy ewangelizacja?

Proszę księdza, w roku 2030 Komunia też będzie w pierwszą niedzielę maja? Bo już jest kłopot z rezerwacją sali… W roku 2030 prawdopodobnie – tłumaczę – dzieci pójdą do Komunii wtedy, gdy będą gotowe.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Atak na Iran: pamiętajmy chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?

Atak na Iran: pamiętajmy chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.

Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran

Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran

Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.

Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie

Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie

Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Władze irańskie: 40 uczennic zginęło po trafieniu szkoły podstawowej

Władze irańskie: 40 uczennic zginęło po trafieniu szkoły podstawowej

A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.

Rosja reaguje na ataki na Iran

Rosja reaguje na ataki na Iran

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.

Izraelskie media: Rezydencja Chameneia "całkowicie zniszczona" po ataku

Izraelskie media: Rezydencja Chameneia "całkowicie zniszczona" po ataku

Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.

Polak nuncjuszem na Malcie

Polak nuncjuszem na Malcie

Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.

Papież do seminarzystów: Dbajcie o relację z Bogiem

Papież do seminarzystów: Dbajcie o relację z Bogiem

Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.

Iran: W atakach USA i Izraela zginęło kilku wysokich rangą dowódców Strażników Rewolucji i polityków

Iran: W atakach USA i Izraela zginęło kilku wysokich rangą dowódców Strażników Rewolucji i polityków

Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.

Szefowie unijnych instytucji: Rozwój sytuacji w Iranie jest niezwykle niepokojący

Szefowie unijnych instytucji: Rozwój sytuacji w Iranie jest niezwykle niepokojący

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.

Abu Zabi: Jedna osoba zginęła po upadku przechwyconej irańskiej rakiety

Abu Zabi: Jedna osoba zginęła po upadku przechwyconej irańskiej rakiety

Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.

Trump o ataku na Iran: Kiedy skończymy...

Trump o ataku na Iran: Kiedy skończymy...

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oznajmił w sobotę, że USA rozpoczęły dużą operację wojskową przeciwko Iranowi, i zapewnił, że kraj ten nigdy nie będzie mieć broni atomowej. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 28.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
12°C Sobota
dzień
13°C Sobota
wieczór
10°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
wiecej »
 