To nie jest zwykła wizyta. To powrót Następcy Piotra na hiszpańską ziemię i to jedna z pierwszych zagranicznych podróży pontyfikatu.
Gdy Watykan oficjalnie potwierdził, że Leon XIV odwiedzi Hiszpanię w dniach 6-12 czerwca, w kraju wybuchła fala radości. Entuzjazm miesza się z poczuciem odpowiedzialności. Bo, jak podkreślają sami Hiszpanie w rozmowie z Vatican News, Papież nie przyjeżdża jedynie z kurtuazyjną wizytą. Przyjeżdża z Ewangelią.
Radość i nadzieja
„To dla nas ogromna nadzieja", mówi Maria Rabel, młoda Hiszpanka studiująca w Rzymie. Jej zdaniem fakt, że Hiszpania znalazła się wśród pierwszych kierunków papieskich podróży, jest znakiem szczególnej więzi. „Leon XIV przyniesie nam na nowo orędzie Jezusa Chrystusa: jedności i nadziei", podkreśla.
Ale entuzjazm nie oznacza beztroski. O. Antonio Torres Garcia, trynitarz posługujący w Rzymie, zwraca uwagę, że wizyta papieska zawsze stawia pytania. „To czas rozeznania. Jakie słowo usłyszymy? I czy będziemy gotowi je przyjąć?", zastanawia się zakonnik. W jego ocenie, czerwcowa pielgrzymka może stać się momentem duchowego rachunku sumienia dla Kościoła w Hiszpanii, który dziś mierzy się z wyzwaniami społecznymi i potrzebą towarzyszenia cierpiącym.
Podobny ton wybrzmiał w przesłaniu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Hiszpanii, abp. Luisa Argüello. Mówił on nie tylko o radości, ale i o „wyzwaniu serca". Zachęcił wiernych, by otworzyli się na słowo Papieża, który przyjedzie „umocnić braci w wierze". Wiara, jak zaznaczył, ma stawać się konkretną miłością w codziennym życiu wspólnot.
Przygotowanie duchowe i organizacyjne
Madryt, Barcelona i Wyspy Kanaryjskie już rozpoczęły intensywne przygotowania. W stolicy kard. José Cobo przypomina, że nie chodzi o masowe wydarzenie, lecz o proces duchowy. „Papież przyjeżdża, aby nas umocnić i pobudzić do nawrócenia", podkreśla. W Barcelonie kard. Juan José Omella zapowiada przyjęcie „z otwartymi ramionami", mówiąc o przesłaniu braterstwa i pokoju. Z kolei biskupi Wysp Kanaryjskich widzą w tej wizycie symboliczny znak dla „ziemi będącej mostem między kontynentami".
Szansa na odnowę
Hiszpania to kraj 69 diecezji, niemal 23 tysięcy parafii i milionów wiernych. To także Kościół zaangażowany społecznie, z tysiącami wolontariuszy Caritas i rozbudowaną działalnością charytatywną. Czerwcowa wizyta Leona XIV może stać się dla tej wspólnoty momentem odnowy.
Papieskie pielgrzymki mają to do siebie, że zostawiają ślad nie tylko w kronikach, ale w sercach ludzi. W Hiszpanii już dziś mówi się o tej podróży jako o czasie łaski. A czy stanie się ona punktem zwrotnym? Odpowiedź przyniosą nie tylko papieskie słowa, ale to, jak zostaną przyjęte.
Ks. Łukasz Bankowski
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.