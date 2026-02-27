USA: Anthropic odrzucił ultimatum Pentagonu  

Firma nie chce produkować narzędzi do masowej inwigilacji i "autonomicznych żołnierzy".
Firma Anthropic, twórca czołowego modelu AI Claude, odrzuciła w czwartek ultimatum Pentagonu, który żądał porzucenia przez firmę ograniczeń na użytek swoich modelów do masowej inwigilacji Amerykanów i w autonomicznej broni. Pentagon grozi firmie sankcjami lub prawnym przymusem.
O decyzji firmy poinformował jej szef Dario Amodei, na dzień przed ultimatum wyznaczonym przez szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha. Jak napisał w oświadczeniu, choć jego firma popiera współpracę na rzecz bezpieczeństwa narodowego kraju i dotąd nie podejmowała żadnych decyzji ad hoc o ograniczeniu użycia swoich produktów, to nie może zrezygnować z postulatów, by umowa z Pentagonem zawierała zabezpieczenia przed użyciem AI do masowej inwigilacji wewnętrznej oraz do broni autonomicznej, podejmującej decyzje bez udziału człowieka (zwanej przez krytyków "robotami-zabójcami").
Amodei stwierdził, że nie jest całkowicie przeciwny broni autonomicznej w tym drugim przypadku, lecz zaznaczył, że przy obecnym stanie techniki takie zastosowanie byłoby niebezpieczne.
"Zaproponowaliśmy bezpośrednią współpracę z Ministerstwem Wojny w zakresie badań i rozwoju, aby poprawić niezawodność tych systemów, ale Ministerstwo nie przyjął tej oferty. Ponadto, bez odpowiedniego nadzoru, nie można polegać na w pełni autonomicznej broni, która będzie w stanie wykonywać krytyczne osądy, jakie wykazują na co dzień nasi wysoko wyszkoleni, profesjonalni żołnierze. Muszą być one rozmieszczane z odpowiednimi zabezpieczeniami, których obecnie brakuje" - napisał szef Anthropic.
Amodei potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów, że Pentagon zagroził jego firmie nie tylko usunięciem produktów firmy z systemów Pentagonu, lecz również formalnym uznaniem za "zagrożenie dla łańcucha dostaw", co jest sankcją zarezerwowaną dotąd dla firm z państw wrogich USA. Oznaczenie to wiąże się z koniecznością zakończenia współpracy z firmą przez wszystkich kontrahentów rządu USA - a tymi są niemal wszystkie największe amerykańskie firmy. Założyciel Anthropic dodał też, że Pentagon groził również użyciem Ustawy o Produkcji Obronnej, aby wymusić usunięcie zabezpieczeń.
"Te dwa ostatnie zagrożenia są z natury sprzeczne: jedno określa nas jako zagrożenie dla bezpieczeństwa, drugie określa Claude'a jako niezbędnego dla bezpieczeństwa narodowego" - zauważył Amodei. "Niemniej jednak, te groźby nie zmieniają naszego stanowiska: nie możemy z czystym sumieniem przystać na ich żądanie".
Anthropic, jest jedyną spółką, której produkty używane są w niejawnych rządowych zasobach, a według "Washington Post", jego model Claude został też użyty podczas operacji pojmania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro. Wartość obecnego kontraktu z Pentagonem to 200 mln dol. Anthropic jest obecnie wyceniany na 380 mld dol.
Do ogłoszenia firmy dochodzi dzień po tym, jak Anthropic złagodził swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące bezpieczeństwa swoich modeli AI: o ile dotychczas firma stanowczo mówiła, że nie zahamuje swoje prace nad modelem, jeśli jego zdolności przewyższą zdolności firmy do jego kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa. Teraz, firma twierdzi że nie może sobie na to pozwolić, jeśli jej konkurenci nie będą stosować tych samych zabezpieczeń. Ostrożne podejście do bezpieczeństwa było dotąd główną cechą podkreślaną przez firmę.
Rzecznik Pentagonu Sean Parnell z jednej strony zaprzeczył w czwartek, by Pentagon miał zamiar używać AI do masowej inwigilacji - na co, jak zaznaczył, nie pozwala prawo - lub broni autonomicznej, lecz z drugiej zażądał, by firma zrezygnowała z postulatów.
"Oto, o co prosimy: Pozwólcie Pentagonowi korzystać z modelu Anthropic do wszystkich zgodnych z prawem celów" - napisał Parnell na platformie X. "Nie pozwolimy, aby jakakolwiek firma dyktowała nam warunki dotyczące sposobu podejmowania decyzji operacyjnych. Mają czas do godziny 17:01 czasu wschodnioamerykańskiego (23.01 w Polsce-PAP) w piątek na podjęcie decyzji. W przeciwnym razie zakończymy współpracę z Anthropic i uznamy ją za zagrożenie dla łańcucha dostaw dla DOW (Ministerstwa Wojny)" - dodał.
Z Waszyngtonu Oskar Górzyński
Od redakcji Wiara.pl
Jak to się mówi? Wierzę tylko tym informacjom, które zostały oficjalnie zdementowane. Zacytujmy, bo to w tym kontekście najistotniejsze: "Rzecznik Pentagonu Sean Parnell z jednej strony zaprzeczył w czwartek, by Pentagon miał zamiar używać AI do masowej inwigilacji - na co, jak zaznaczył, nie pozwala prawo - lub broni autonomicznej, lecz z drugiej zażądał, by firma zrezygnowała z postulatów".
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.