DRK: W masowych grobach znaleziono ciała 171 osób

Walki na wschodzie DRK trwają, pomimo umowy pokojowej.
171 ciał znaleziono w dwóch masowych grobach na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, na terenie zajmowanym do niedawna przez rebeliantów ze wspieranego przez Rwandę ruchu M23 - podała w czwartek wieczorem agencja AP, powołując się na miejscowego gubernatora.
AP podkreśliła, że walki na wschodzie DRK trwają, pomimo umowy pokojowej, podpisanej w ubiegłym roku przez władze tego kraju i Rwandy, wynegocjowanej przy mediacji rządu USA.
Gubernator prowincji Kiwu Południowe Jean-Jacques Purusi przekazał, że masowe groby z 171 ciałami znaleziono na przedmieściach Uvira. Miasto to zostało w grudniu zajęte przez bojowników M23, którzy później wycofali się z niego, określając to jako "jednostronny środek budowania zaufania", podjęty na żądanie USA.
Działająca na tym terenie organizacja obywatelska zajmująca się ochroną cywilów przekazała, że chciała zobaczyć groby, ale uniemożliwiło jej to kongijskie wojsko. Według tej organizacji ciała należą prawdopodobnie do osób zabitych przez rebeliantów.
AP podkreśla, że o kontrolę nad bogatą w surowce wschodnią częścią DRK walczy ponad 100 ugrupowań zbrojnych, z których najważniejszym jest M23. Konflikt wywołał jeden z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych na świecie i zmusił 7 mln osób do opuszczenia swoich domów.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.