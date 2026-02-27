DRK: W masowych grobach znaleziono ciała 171 osób

171 ciał znaleziono w dwóch masowych grobach na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, na terenie zajmowanym do niedawna przez rebeliantów ze wspieranego przez Rwandę ruchu M23 - podała w czwartek wieczorem agencja AP, powołując się na miejscowego gubernatora.

AP podkreśliła, że walki na wschodzie DRK trwają, pomimo umowy pokojowej, podpisanej w ubiegłym roku przez władze tego kraju i Rwandy, wynegocjowanej przy mediacji rządu USA.

Gubernator prowincji Kiwu Południowe Jean-Jacques Purusi przekazał, że masowe groby z 171 ciałami znaleziono na przedmieściach Uvira. Miasto to zostało w grudniu zajęte przez bojowników M23, którzy później wycofali się z niego, określając to jako "jednostronny środek budowania zaufania", podjęty na żądanie USA.

Działająca na tym terenie organizacja obywatelska zajmująca się ochroną cywilów przekazała, że chciała zobaczyć groby, ale uniemożliwiło jej to kongijskie wojsko. Według tej organizacji ciała należą prawdopodobnie do osób zabitych przez rebeliantów.

AP podkreśla, że o kontrolę nad bogatą w surowce wschodnią częścią DRK walczy ponad 100 ugrupowań zbrojnych, z których najważniejszym jest M23. Konflikt wywołał jeden z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych na świecie i zmusił 7 mln osób do opuszczenia swoich domów.