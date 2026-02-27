info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Szef MON: Żołnierze Niezłomni walczyli o wolność dla obywateli
Szef MON: Żołnierze Niezłomni walczyli o wolność dla obywateli

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz  
Radek Pietruszka /PAP Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Podczas inauguracji obchodów upamiętniających Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, 27 bm. przy Kwaterze „Ł” - Łączka na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

... i niezawisłość dla państwa polskiego.

Żołnierze Niezłomni walczyli o wolność dla obywateli i niezawisłość dla państwa polskiego - mówił w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który zainaugurował obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" przypadające na 1 marca.

W piątek w kwaterze "Ł" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie wicepremier Kosiniak-Kamysz złożył kwiaty dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych.

- Dzisiaj inaugurujemy obchody Dnia Pamięci Niezłomnych Wyklętych. Ten dzień pamięci ustanowiony został w dniu 1 marca i wtedy będą odbywać się w całej Polsce uroczystości, ale już dzisiaj te uroczystości odbywają się w szkołach i w wielu innych miejscach w Polsce - powiedział szef MON.

Minister podkreślił, że data 1 marca nie jest przypadkowa. - To jest moment rozstrzelania przywódców IV Zarządu WIN-u, "Wolność i Niezawisłość". - O tą wolność dla obywateli i niezawisłość dla państwa polskiego walczyli żołnierze niezłomni - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Jestem tutaj co roku po to, żeby od tego miejsca rozpocząć swoistą peregrynację po miejscach pamięci, upamiętnienia, po miejscach, które są żywe w naszych emocjach i sercach, choć tych osób już nie ma - zaznaczył wicepremier.

Zwrócił uwagę, że jest to moment refleksji. - To jest też moment nie tylko pamięci o tym co było, ale tak naprawdę wyciągania wniosków, że dzisiaj potrzebujemy silnego, odpornego, bezpiecznego państwa - powiedział minister.

- Dzisiaj trzeba budować silną Polskę, żeby swoją suwerenność, niepodległość obroniła. Upamiętnienie i lekcja na przyszłość niech będą wyznacznikiem na 1 marca 2026 roku - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Żołnierze wyklęci, nazywani też niezłomnymi byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Według IPN, w 1945 r. w granicach ówczesnej Polski działało ok. 350 oddziałów podziemia niepodległościowego, a w ich szeregach walczyło 13-17 tys. żołnierzy. Szacuje się, że przez organizacje antykomunistycznego podziemia niepodległościowego do 1956 r. przeszło w sumie ok. 200 tys. osób.

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadający w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Święto to zostało ustanowione z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2010 r., a w 2011 ustawę w tej sprawie przyjął parlament. 

Od redakcji Wiara.pl

Postawa szefa MON cieszy. Tyle że część polityków obecnej koalicji rządzącej mówi o "żołnierzach słusznie wyklętych". Ogromny rozdźwięk. Oceny należałoby oprzeć na rzetelnych badaniach, których nie brakuje w IPN. Tyle że rzadko te ustalenia przebijają się do powszechnej opinii publicznej. Szkoda, bo pozwalają zobaczyć te postaci w całej złożoności,  z uwzględnieniem kontekstu, w którym przyszło im działać. Szablony "bohater - zbrodniarz" ciągle mają się dobrze...

PAP |

dodane 27.02.2026 09:57

MON, OBCHODY, PAP, POLITYKA, RZĄD

NASZYM ZDANIEM

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Reanimacja czy ewangelizacja?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reanimacja czy ewangelizacja?

Proszę księdza, w roku 2030 Komunia też będzie w pierwszą niedzielę maja? Bo już jest kłopot z rezerwacją sali… W roku 2030 prawdopodobnie – tłumaczę – dzieci pójdą do Komunii wtedy, gdy będą gotowe.

