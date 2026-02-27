Szef MON: Żołnierze Niezłomni walczyli o wolność dla obywateli

Żołnierze Niezłomni walczyli o wolność dla obywateli i niezawisłość dla państwa polskiego - mówił w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który zainaugurował obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" przypadające na 1 marca.

W piątek w kwaterze "Ł" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie wicepremier Kosiniak-Kamysz złożył kwiaty dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych.

- Dzisiaj inaugurujemy obchody Dnia Pamięci Niezłomnych Wyklętych. Ten dzień pamięci ustanowiony został w dniu 1 marca i wtedy będą odbywać się w całej Polsce uroczystości, ale już dzisiaj te uroczystości odbywają się w szkołach i w wielu innych miejscach w Polsce - powiedział szef MON.

Minister podkreślił, że data 1 marca nie jest przypadkowa. - To jest moment rozstrzelania przywódców IV Zarządu WIN-u, "Wolność i Niezawisłość". - O tą wolność dla obywateli i niezawisłość dla państwa polskiego walczyli żołnierze niezłomni - powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Jestem tutaj co roku po to, żeby od tego miejsca rozpocząć swoistą peregrynację po miejscach pamięci, upamiętnienia, po miejscach, które są żywe w naszych emocjach i sercach, choć tych osób już nie ma - zaznaczył wicepremier.

Zwrócił uwagę, że jest to moment refleksji. - To jest też moment nie tylko pamięci o tym co było, ale tak naprawdę wyciągania wniosków, że dzisiaj potrzebujemy silnego, odpornego, bezpiecznego państwa - powiedział minister.

- Dzisiaj trzeba budować silną Polskę, żeby swoją suwerenność, niepodległość obroniła. Upamiętnienie i lekcja na przyszłość niech będą wyznacznikiem na 1 marca 2026 roku - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Żołnierze wyklęci, nazywani też niezłomnymi byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Według IPN, w 1945 r. w granicach ówczesnej Polski działało ok. 350 oddziałów podziemia niepodległościowego, a w ich szeregach walczyło 13-17 tys. żołnierzy. Szacuje się, że przez organizacje antykomunistycznego podziemia niepodległościowego do 1956 r. przeszło w sumie ok. 200 tys. osób.

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadający w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Święto to zostało ustanowione z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2010 r., a w 2011 ustawę w tej sprawie przyjął parlament.

Od redakcji Wiara.pl

Postawa szefa MON cieszy. Tyle że część polityków obecnej koalicji rządzącej mówi o "żołnierzach słusznie wyklętych". Ogromny rozdźwięk. Oceny należałoby oprzeć na rzetelnych badaniach, których nie brakuje w IPN. Tyle że rzadko te ustalenia przebijają się do powszechnej opinii publicznej. Szkoda, bo pozwalają zobaczyć te postaci w całej złożoności, z uwzględnieniem kontekstu, w którym przyszło im działać. Szablony "bohater - zbrodniarz" ciągle mają się dobrze...