Szef MON: Żołnierze Niezłomni walczyli o wolność dla obywateli

... i niezawisłość dla państwa polskiego.
Żołnierze Niezłomni walczyli o wolność dla obywateli i niezawisłość dla państwa polskiego - mówił w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który zainaugurował obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" przypadające na 1 marca.
W piątek w kwaterze "Ł" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie wicepremier Kosiniak-Kamysz złożył kwiaty dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych.
- Dzisiaj inaugurujemy obchody Dnia Pamięci Niezłomnych Wyklętych. Ten dzień pamięci ustanowiony został w dniu 1 marca i wtedy będą odbywać się w całej Polsce uroczystości, ale już dzisiaj te uroczystości odbywają się w szkołach i w wielu innych miejscach w Polsce - powiedział szef MON.
Minister podkreślił, że data 1 marca nie jest przypadkowa. - To jest moment rozstrzelania przywódców IV Zarządu WIN-u, "Wolność i Niezawisłość". - O tą wolność dla obywateli i niezawisłość dla państwa polskiego walczyli żołnierze niezłomni - powiedział Kosiniak-Kamysz.
- Jestem tutaj co roku po to, żeby od tego miejsca rozpocząć swoistą peregrynację po miejscach pamięci, upamiętnienia, po miejscach, które są żywe w naszych emocjach i sercach, choć tych osób już nie ma - zaznaczył wicepremier.
Zwrócił uwagę, że jest to moment refleksji. - To jest też moment nie tylko pamięci o tym co było, ale tak naprawdę wyciągania wniosków, że dzisiaj potrzebujemy silnego, odpornego, bezpiecznego państwa - powiedział minister.
- Dzisiaj trzeba budować silną Polskę, żeby swoją suwerenność, niepodległość obroniła. Upamiętnienie i lekcja na przyszłość niech będą wyznacznikiem na 1 marca 2026 roku - podkreślił Kosiniak-Kamysz.
Żołnierze wyklęci, nazywani też niezłomnymi byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.
Według IPN, w 1945 r. w granicach ówczesnej Polski działało ok. 350 oddziałów podziemia niepodległościowego, a w ich szeregach walczyło 13-17 tys. żołnierzy. Szacuje się, że przez organizacje antykomunistycznego podziemia niepodległościowego do 1956 r. przeszło w sumie ok. 200 tys. osób.
1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadający w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość". Święto to zostało ustanowione z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2010 r., a w 2011 ustawę w tej sprawie przyjął parlament.
Od redakcji Wiara.pl
Postawa szefa MON cieszy. Tyle że część polityków obecnej koalicji rządzącej mówi o "żołnierzach słusznie wyklętych". Ogromny rozdźwięk. Oceny należałoby oprzeć na rzetelnych badaniach, których nie brakuje w IPN. Tyle że rzadko te ustalenia przebijają się do powszechnej opinii publicznej. Szkoda, bo pozwalają zobaczyć te postaci w całej złożoności, z uwzględnieniem kontekstu, w którym przyszło im działać. Szablony "bohater - zbrodniarz" ciągle mają się dobrze...
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.