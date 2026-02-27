info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » List intencyjny w sprawie organizacji 49. Europejskiego Spotkania Młodych Taize
rss newsletter facebook twitter

List intencyjny w sprawie organizacji 49. Europejskiego Spotkania Młodych Taize

Grób załoyciela wspólnoty z Taize, brata Rogera  
Roman Koszowski /Foto Gość Grób załoyciela wspólnoty z Taize, brata Rogera

Wydarzenie odbędzie się między 28 grudnia i 1 stycznia 2027 r.

 List intencyjny w sprawie organizacji w Łodzi 49. Europejskiego Spotkania Młodych Taize, podpisali w piątek prezydent miasta Hanna Zdanowska i reprezentujący Międzynarodową Wspólnotę Ekumeniczną Taize, brat Maciej. Wydarzenie odbędzie się między 28 grudnia i 1 stycznia 2027 r.

Prezydent Hanna Zdanowska przypomniała, że w 2017 r. ponad 200 młodych Łodzian wystosowało prośbę do Wspólnoty Taize, o zorganizowanie w Łodzi kolejnego europejskiego spotkania młodych. Jak mówiła, do marzeń młodych ludzi dołączyły się działające w mieście kościoły katolickie i protestanckie, poparły je również władze miasta. Efektem była decyzja ogłoszona pod koniec 2025 r. w Paryżu, że 48. Europejskie Spotkania Młodych odbędą się w Łodzi.

- To jest środowisko młodych ludzi, również niewierzących, którzy mają jeden cel - rozmawiać ze sobą i walczyć o pokój dla świata. Bardzo się cieszymy, że w tym roku spotkają się właśnie w Łodzi, która ekumenizm ma w swoich genach. Łódź od zarania była wielokulturowa i wielowyznaniowa i dlatego dużo łatwiej u nas jest prowadzić dialog - podkreśliła Zdanowska.

Prezydent zapowiedziała, że od 28 grudnia do 1 stycznia 2027 r. Łódź stanie się areną spotkań, i to dosłownie, bo większość wydarzeń będzie się odbywać w Atlas Arenie. Spotkania modlitewne będą też organizowane w kościołach katolickich i protestanckich.

Brat Maciej, który w imieniu Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej Taize, podpisał list intencyjny, podkreślił, że liczy, iż będzie to pielgrzymka zaufania i że Łódź otworzy swoje drzwi i serce, a młodzi pielgrzymi odnajdą w niej to, czego szukają.

- My bracia z Taize, nie przychodzimy tutaj z jakimś wielkim know-how, nie jesteśmy jakąś machiną, która pojawia się w Łodzi i będzie wam coś organizowała, wręcz odwrotnie. Przyjeżdżamy tutaj jako bardzo skromni i biedni zakonnicy, którzy chcą wejść w wasze życie, w miasto i kościoły po to, żeby ta pielgrzymka zaufania mogła się odbyć, po to, żeby aktywować lokalnych młodych - i tych wierzących, i niewierzących - do tego, aby przyjęli swoich rówieśników z całej Europy i z innych kontynentów - zaznaczył.

Wyjaśnił, że wspólnocie zależy na tym, aby rodziny łódzkie otworzyły swoje serca i domy. Grupa braci z Taize, i wolontariuszy od września zamieszka w Łodzi, aby przygotować wydarzenie. Wtedy też uruchomiona zostanie strona internetowa taizelodz.pl, gdzie będzie można deklarować różnego typu pomoc w tych przygotowaniach.

Brat Maciej dodał, że na ostatnie spotkanie w Paryżu przyjechało 15 tys. młodych ludzi, głównie w wieku 18-35 lat. Organizatorzy zakładają, że w Łodzi może zjawić się więcej pielgrzymów, m.in. ze względu na bliskość krajów bałtyckich czy Europy Środkowej. W spotkaniach wspólnoty uczestniczą młodzi ludzie przede wszystkim z parafii protestanckich, katolickich i prawosławnych z całej Europy, przy czym przynajmniej 10-20 proc. uczestników deklaruje się jako osoby poszukujące, które nie są aktywne w żadnym Kościele.

Łódź będzie czwartym po Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu polskim miastem, w którym odbędzie się Europejskie Spotkanie Młodych.

Wspólnotę z Taize, założył w 1940 r. pochodzący ze Szwajcarii brat Roger Schutz. Od 1978 r. członkowie tej ekumenicznej wspólnoty organizują Europejskie Spotkania Młodych, w czasie których młodzi wspólnie się modlą, dzielą swoją wiarą, biorą udział w warsztatach tematycznych, a także razem witają nowy rok. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 27.02.2026 13:03

TAGI| EKUMENIZM, PAP, SAMORZĄD

PRZECZYTAJ TAKŻE
Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran | Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie | Władze irańskie: 40 uczennic zginęło po trafieniu szkoły podstawowej | Rosja reaguje na ataki na Iran | Izraelskie media: Rezydencja Chameneia "całkowicie zniszczona" po ataku
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Reanimacja czy ewangelizacja?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reanimacja czy ewangelizacja?

Proszę księdza, w roku 2030 Komunia też będzie w pierwszą niedzielę maja? Bo już jest kłopot z rezerwacją sali… W roku 2030 prawdopodobnie – tłumaczę – dzieci pójdą do Komunii wtedy, gdy będą gotowe.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Atak na Iran: pamiętajmy chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?

Atak na Iran: pamiętajmy chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.

Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran

Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran

Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.

Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie

Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie

Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Władze irańskie: 40 uczennic zginęło po trafieniu szkoły podstawowej

Władze irańskie: 40 uczennic zginęło po trafieniu szkoły podstawowej

A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.

Rosja reaguje na ataki na Iran

Rosja reaguje na ataki na Iran

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.

Izraelskie media: Rezydencja Chameneia "całkowicie zniszczona" po ataku

Izraelskie media: Rezydencja Chameneia "całkowicie zniszczona" po ataku

Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.

Polak nuncjuszem na Malcie

Polak nuncjuszem na Malcie

Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.

Papież do seminarzystów: Dbajcie o relację z Bogiem

Papież do seminarzystów: Dbajcie o relację z Bogiem

Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.

Iran: W atakach USA i Izraela zginęło kilku wysokich rangą dowódców Strażników Rewolucji i polityków

Iran: W atakach USA i Izraela zginęło kilku wysokich rangą dowódców Strażników Rewolucji i polityków

Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.

Szefowie unijnych instytucji: Rozwój sytuacji w Iranie jest niezwykle niepokojący

Szefowie unijnych instytucji: Rozwój sytuacji w Iranie jest niezwykle niepokojący

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.

Abu Zabi: Jedna osoba zginęła po upadku przechwyconej irańskiej rakiety

Abu Zabi: Jedna osoba zginęła po upadku przechwyconej irańskiej rakiety

Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.

Trump o ataku na Iran: Kiedy skończymy...

Trump o ataku na Iran: Kiedy skończymy...

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oznajmił w sobotę, że USA rozpoczęły dużą operację wojskową przeciwko Iranowi, i zapewnił, że kraj ten nigdy nie będzie mieć broni atomowej. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 28.02.2026
« » Luty 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
12°C Sobota
dzień
13°C Sobota
wieczór
10°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
wiecej »
 