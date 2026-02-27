List intencyjny w sprawie organizacji w Łodzi 49. Europejskiego Spotkania Młodych Taize, podpisali w piątek prezydent miasta Hanna Zdanowska i reprezentujący Międzynarodową Wspólnotę Ekumeniczną Taize, brat Maciej. Wydarzenie odbędzie się między 28 grudnia i 1 stycznia 2027 r.

Prezydent Hanna Zdanowska przypomniała, że w 2017 r. ponad 200 młodych Łodzian wystosowało prośbę do Wspólnoty Taize, o zorganizowanie w Łodzi kolejnego europejskiego spotkania młodych. Jak mówiła, do marzeń młodych ludzi dołączyły się działające w mieście kościoły katolickie i protestanckie, poparły je również władze miasta. Efektem była decyzja ogłoszona pod koniec 2025 r. w Paryżu, że 48. Europejskie Spotkania Młodych odbędą się w Łodzi.

- To jest środowisko młodych ludzi, również niewierzących, którzy mają jeden cel - rozmawiać ze sobą i walczyć o pokój dla świata. Bardzo się cieszymy, że w tym roku spotkają się właśnie w Łodzi, która ekumenizm ma w swoich genach. Łódź od zarania była wielokulturowa i wielowyznaniowa i dlatego dużo łatwiej u nas jest prowadzić dialog - podkreśliła Zdanowska.

Prezydent zapowiedziała, że od 28 grudnia do 1 stycznia 2027 r. Łódź stanie się areną spotkań, i to dosłownie, bo większość wydarzeń będzie się odbywać w Atlas Arenie. Spotkania modlitewne będą też organizowane w kościołach katolickich i protestanckich.

Brat Maciej, który w imieniu Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej Taize, podpisał list intencyjny, podkreślił, że liczy, iż będzie to pielgrzymka zaufania i że Łódź otworzy swoje drzwi i serce, a młodzi pielgrzymi odnajdą w niej to, czego szukają.

- My bracia z Taize, nie przychodzimy tutaj z jakimś wielkim know-how, nie jesteśmy jakąś machiną, która pojawia się w Łodzi i będzie wam coś organizowała, wręcz odwrotnie. Przyjeżdżamy tutaj jako bardzo skromni i biedni zakonnicy, którzy chcą wejść w wasze życie, w miasto i kościoły po to, żeby ta pielgrzymka zaufania mogła się odbyć, po to, żeby aktywować lokalnych młodych - i tych wierzących, i niewierzących - do tego, aby przyjęli swoich rówieśników z całej Europy i z innych kontynentów - zaznaczył.

Wyjaśnił, że wspólnocie zależy na tym, aby rodziny łódzkie otworzyły swoje serca i domy. Grupa braci z Taize, i wolontariuszy od września zamieszka w Łodzi, aby przygotować wydarzenie. Wtedy też uruchomiona zostanie strona internetowa taizelodz.pl, gdzie będzie można deklarować różnego typu pomoc w tych przygotowaniach.

Brat Maciej dodał, że na ostatnie spotkanie w Paryżu przyjechało 15 tys. młodych ludzi, głównie w wieku 18-35 lat. Organizatorzy zakładają, że w Łodzi może zjawić się więcej pielgrzymów, m.in. ze względu na bliskość krajów bałtyckich czy Europy Środkowej. W spotkaniach wspólnoty uczestniczą młodzi ludzie przede wszystkim z parafii protestanckich, katolickich i prawosławnych z całej Europy, przy czym przynajmniej 10-20 proc. uczestników deklaruje się jako osoby poszukujące, które nie są aktywne w żadnym Kościele.

Łódź będzie czwartym po Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu polskim miastem, w którym odbędzie się Europejskie Spotkanie Młodych.

Wspólnotę z Taize, założył w 1940 r. pochodzący ze Szwajcarii brat Roger Schutz. Od 1978 r. członkowie tej ekumenicznej wspólnoty organizują Europejskie Spotkania Młodych, w czasie których młodzi wspólnie się modlą, dzielą swoją wiarą, biorą udział w warsztatach tematycznych, a także razem witają nowy rok.