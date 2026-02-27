info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Komisja Europejska tymczasowo wdroży porozumienie handlowe UE-Mercosur
Komisja Europejska tymczasowo wdroży porozumienie handlowe UE-Mercosur

Ursula von der Leyen (z prawej ;))  
Ursula von der Leyen (z prawej ;))

Do czasu pełnej ratyfikacji czekać będą inne kwestie, np. ochrona inwestycji.

 Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła w piątek, że KE rozpocznie tymczasowe stosowanie porozumienia handlowego UE-Mercosur. - Zgodnie z unijnymi traktatami umowa może zostać w pełni zawarta dopiero po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski - zaznaczyła.

KE mogła zdecydować o tymczasowym wdrożeniu umowy po jej ratyfikowaniu przez co najmniej jeden kraj należący do bloku Mercosur. W czwartek porozumienie jako pierwszy zatwierdził parlament Urugwaju, a następnie Argentyny.

- Umowa Mercosur tworzy rynek liczący 720 mln ludzi, otwiera niezliczone możliwości, pozwoli na oszczędzenie miliardów dolarów na cłach. Daje naszym małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków i umożliwia rozwój, o jakim wcześniej mogły tylko marzyć - podkreśliła von der Leyen.

Jak przekonywała, europejskie przedsiębiorstwa, pracownicy i obywatele odczują korzyści z umowy.

Przewodnicząca KE dodała, że porozumienie z Mercosurem jest jedną z najważniejszych umów handlowych pierwszej połowy tego stulecia. - To platforma głębokiego zaangażowania politycznego z partnerami, którzy postrzegają świat tak jak my i wierzą w otwartość, partnerstwo i uczciwość - podkreśliła.

Podpisana 17 stycznia umowa handlowa UE-Mercosur wprowadzi preferencje celne dla eksporterów produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol z Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. Rynki tych krajów otworzą się z kolei na europejski przemysł.

Tymczasowe stosowanie umowy oznacza, że zapisy porozumienia w części dotyczącej handlu, która jest kompetencją KE, zaczynają obowiązywać, zanim przejdzie ono pełną procedurę ratyfikacji i wejdzie w życie. W praktyce oznacza to natychmiastowe zniesienie ceł i barier handlowych. Do czasu pełnej ratyfikacji czekać będą inne kwestie, np. ochrona inwestycji.

Parlament Europejski skierował skargę na umowę do Trybunału Sprawiedliwości UE, co opóźni głosowanie nad jej ratyfikacją o co najmniej kilka miesięcy.

Na początku stycznia większość państw UE wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia. Sprzeciwiły się mu: Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry. Do zatwierdzenia umowy doszło mimo masowych protestów rolników w wielu krajach UE.

Z Brukseli Magdalena Cedro 

Od redakcji Wiara.pl

Importujemy głownie artykuły spożywcze, eksportujemy artykuły przemysłowe: nie tak? To znaczy, że umowy mogę się obawiać kraje produkujące sporo żywności, cieszyć się z niej mogą te, które mają mocniej proeksportowo rozwinięty przemysł. Proste jak budowa cepa, prawda? 

PAP |

dodane 27.02.2026 12:53

TAGI| AMERYKA POŁUDNIOWA, DYPLOMACJA, HANDEL, KE, ORGANIZACJE, PAP, UE, UMOWY, UNIA EUROPEJSKA

