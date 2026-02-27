Meksyk: W siedzibie El Mencho znaleziono listę płac kartelu

Wśród nich łapówki dla policji i prokuratury.
Meksykańska gazeta "El Universal" opublikowała w czwartek dokumenty księgowe, które znaleziono w siedzibie El Mencho, zabitego 22 lutego szefa kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion). Na liście płac znalazły się m.in. policja i Prokuratura Generalna.
W dokumentach pojawiły się nazwy konkretnych oddziałów policji, a także symbol "GN", co według meksykańskiej prasy może oznaczać Gwardię Narodową.
Znalazły się tam również wypłaty dla poszczególnych członków kartelu, niektóre tak niskie jak 4 tys. meksykańskich pesos tygodniowo (około 800 zł). Przy wyższych kwotach pojawiły się pseudonimy bossów w poszczególnych miastach kontrolowanych przez kartel. Na liście wydatków widniały też wynagrodzenia dla hakerów oraz środki na przedsięwzięcia o charakterze wizerunkowym, takie jak np. udzielanie wsparcia lokalnym społecznościom.
W dokumentach księgowych odnotowano również sprzedaż metamfetaminy, marihuany i fentanylu oraz przychody z narkotyków trafiających do więzień. Według "El Universal" ze sprzedaży tych narkotyków oraz z prowadzenia automatów do gier hazardowych w gminie Tapalpa El Mencho uzyskał tylko w grudniu 2025 r. zysk w wysokości 8,8 mln pesos (około 1,8 mln zł).
W kategorii "wydatki w dolarach" z grudnia 2025 r. odnotowano m.in. 2 mln dolarów dla odbiorcy określonego jako "Mono Flako" i 600 tys. dolarów jako "prezenty dla wnuków".
Dokumenty księgowe znaleziono w jednym z budynków w miejscowości Tapalpa w stanie Jalisco - w miejscu, gdzie 22 lutego zatrzymano podczas operacji sił zbrojnych Nemesia Oseguerę Cervantesa, znanego jako El Mencho.
Miejsce jego kryjówki było już w przeszłości wskazywane przez Departament Skarbu USA jako powiązane z procederem prania brudnych pieniędzy przez kartel.
Meksykańskie media obiegło też nagranie przedstawiające rzekomych członków kartelu, którzy mówią, że życie narcos nie wygląda tak, jak przedstawiają to wysławiające organizacje przestępcze piosenki narcocorridos. Jeden z nich podkreśla, że w ich życiu nie ma wcale "samochodów ani dziewczyn", tylko "strach za 3 tys. pesos". Przeprasza matkę i radzi innym, że lepiej się uczyć niż wstępować do kartelu.
Komentowane są także działania wizerunkowe kartelu w internecie. W środę prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum zwróciła uwagę na ogromną skalę dezinformacji w sieci po zabiciu El Mencho. Jak zauważyła, duża część tych nieprawdziwych doniesień mogła pochodzić od samego kartelu. Treści generowane przez AI i fake newsy miały wskazywać na dużą skalę działań odwetowych CJNG i rzekomą bezradność państwa.
El Mencho został poważnie ranny podczas operacji meksykańskiego wojska, przeprowadzonej 22 lutego o świcie czasu miejscowego. Gangster zmarł w wyniku ran postrzałowych podczas transportu do miasta Meksyk. Przewodził on kartelowi CJNG, który jest jedną z najpotężniejszych i najbrutalniejszych organizacji przestępczych w Meksyku. El Mencho był najbardziej poszukiwanym przestępcą w kraju.
W kolejnych dniach kartel wywołał zamieszki w kilkunastu stanach Meksyku. Jego członkowie doprowadzili do blokad dróg, a także podpaleń pojazdów, sklepów, banków, stacji benzynowych i innych lokali usługowych. Doszło też do ataków na służby mundurowe. Zginęły co najmniej 73 osoby, w większości członkowie kartelu oraz funkcjonariusze Gwardii Narodowej. W poniedziałek, 23 lutego, prezydent Claudia Sheinbaum ogłosiła, że sytuacja wraca do normy.
Ola Synowiec
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.