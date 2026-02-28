info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kard. Hollerich: Synodalność pomaga w słuchaniu się nawzajem
Kard. Hollerich: Synodalność pomaga w słuchaniu się nawzajem

AUTOR / CC 3.0 Kard. Jean-Claude Hollerich

– To nie jest narzucanie jakichś opinii, ale słuchanie się nawzajem. (…) Polaryzacja widoczna jest na całym świecie. Synod pomaga rozbrajać te napięcia i wprowadzać harmonię. Księża, którzy słuchają wiernych, będą lepsi w swojej posłudze, jeśli będą ich słuchać dzięki synodalności – mówił kard. Jean-Claude Hollerich, relator generalny Synodu Biskupów na briefingu prasowym, który poprzedził pierwsze spotkanie z księżmi Archidiecezji Krakowskiej w ramach przygotowania do synodu diecezjalnego.

Kard. Grzegorz Ryś w czasie briefingu prasowego zwrócił uwagę, że spotkanie księży z kard. Jean-Claudem Hollerichem jest ważne, ponieważ Kościół krakowski jest „w drodze do synodu”. Metropolita krakowski podkreślił, że logika zbliżającego się synodu to praca grup synodalnych w parafiach. – Ponieważ ten synod jest budowany od dołu do góry, to potrzebujemy mieć do niego przekonanych najpierw tych, którzy za parafię wprost odpowiadają, czyli księży – mówił kardynał, zaznaczając, że ważne jest przekonanie proboszczów do idei synodalności, bo tylko wtedy będzie można za tym pociągnąć wszystkich wiernych.

Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że kard. Jean-Claude Hollerich, jako relator genaralny jest najbardziej kompetentną (po papieżu) osobą, która może mówić o procesie synodalności, jaki przebiega przez cały Kościół. Kard. Grzegorz Ryś zapowiedział, że konferencja kard. Hollericha będzie wprowadzeniem w tematykę synodalności i dotyczyła roli oraz miejsca księdza w synodalnym Kościele.

Kard. Jean-Claude Hollerich zauważył, że synodalność pomaga w słuchaniu się nawzajem. – To nie jest narzucanie jakichś opinii, ale słuchanie się nawzajem – mówił relator generalny Synodu Biskupów i zaznaczył, że synod pomaga też zwalczać polaryzację w Kościele. – Polaryzacja widoczna jest na całym świecie. Synod pomaga rozbrajać te napięcia i wprowadzać harmonię. Księża, którzy słuchają wiernych, będą lepsi w swojej posłudze, jeśli będą ich słuchać dzięki synodalności – podkreślał. Zwrócił także uwagę, że synodalność może przynieść szczęście księżom. – Jak ksiądz ma służyć swoim wiernym, jeśli sam nie jest szczęśliwy? Synodalność jest też drogą do szczęścia dla księży – podkreślił arcybiskup Luksemburga.

Wszystkich zebranych w auli Kampusu Jana Pawła II w Krakowie powitał ks. dr. hab. Andrzej Kielian, prorektor ds. umiędzynarodowienia oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

W czasie wprowadzenia do spotkania kard. Grzegorz Ryś zauważył, że synodalność jest jednym z wymiarów Kościoła, który jest mu zadany. Zaznaczył, że tych wymiarów jest wiele i powinny być ze sobą w harmonii oraz głębokiej jedności. – Hierarchiczność, synodalność i Urząd Piotrowy – to wszystko musi iść razem. Tylko wtedy ta synodalność jest katolicka – mówił metropolita krakowski.

Zauważył, że dziś mija 39. rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. – Jak mówimy często: „ojciec Franciszek Blachnicki” był człowiekiem, który pewnie jak nikt w Polsce nie tylko tłumaczył, ale przeżywał eklezjologię Soboru Watykańskiego II. Jego doktorat był poświęcony eklezjologii soboru. Ale to co zrobił w postaci Ruchu Światło-Życie jest eklezjologią soboru przełożoną właśnie na język konkretnego ruchu – mówił kard. Grzegorz Ryś. Przypomniał wypowiedź ks. Blachnickiego: „Kościół dokąd się nie zrealizuje w konkretnej braterskiej wspólnocie jest jeszcze w świecie nieobecny” i zaznaczył, że myśl ta jest zbudowana na soborowej definicji Kościoła: „Kościół jest jakby sakramentem, to znaczy narzędziem i znakiem wewnętrznego zjednoczenia człowieka z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego”. Kardynał podkreślił, że w tym sensie Kościół musi mieć dwa wymiary – niewidzialną łaskę i widoczny znak. – Widzialnym znakiem jest braterska wspólnota. Dokąd jej nie ma, Kościół jest nieobecny – mówił metropolita krakowski.

Zaznaczył, że spotkanie z kard. Hollerichem powinno przynieść odpowiedź na pytanie o wymiary, jakie powinna mieć ta „konkretna braterska wspólnota”. – O co idzie w całym procesie synodalnym? Żeby Kościół stał się konkretną braterską wspólnotą – ludem Boga, gdzie każdy, ponieważ jest ochrzczony, odnajduje swoją część odpowiedzialności za innych, chce wchodzić z nimi w relacje, chce być razem, żebyśmy szli jedną drogą – syn-hodos – mówił kard. Grzegorz Ryś.

– Jeśli się dzisiaj damy namówić na myślenie o Kościele w kategoriach braterskiej wspólnoty, to będziemy mogli powiedzieć, że Blachnicki nie do końca umarł – podsumował metropolita krakowski.

Spotkania księży Archidiecezji Krakowskiej z kard. Jean-Claudem Hollerichem odbywają się w dwóch terminach – popołudniu w piątek i przed południem w sobotę. Synod diecezjalny zostanie zainaugurowany w Archidiecezji Krakowskiej 14 marca.

«« | « | 1 | » | »»

BPAK

GOSC.PL |

dodane 28.02.2026 10:01

TAGI| KARD. HOLLERICH, SYNOD

NASZYM ZDANIEM

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Reanimacja czy ewangelizacja?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reanimacja czy ewangelizacja?

Proszę księdza, w roku 2030 Komunia też będzie w pierwszą niedzielę maja? Bo już jest kłopot z rezerwacją sali… W roku 2030 prawdopodobnie – tłumaczę – dzieci pójdą do Komunii wtedy, gdy będą gotowe.

