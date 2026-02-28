Trump o ataku na Iran: Kiedy skończymy...  

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oznajmił w sobotę, że USA rozpoczęły dużą operację wojskową przeciwko Iranowi, i zapewnił, że kraj ten nigdy nie będzie mieć broni atomowej. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Amerykański prezydent podkreślił w nagraniu zamieszczonym na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że Iran próbował odbudować swój potencjał atomowy po zbombardowaniu przez USA w czerwcu zeszłego roku jego obiektów nuklearnych. Rozwijał też program rakiet dalekiego zasięgu, który zagraża Stanom Zjednoczonym i innym krajom.

Trump zapewnił, że potencjał rakietowy Iranu zostanie zniszczony, a jego marynarka wojenna "unicestwiona". "Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wykluczenie bezpośrednich zagrożeń ze strony reżimu irańskiego" - oświadczył.

Trump wezwał żołnierzy irańskich do "złożenia broni", obiecując, że jeśli to uczynią, zostanie im przyznany "całkowity immunitet", zaś w przeciwnym razie czeka ich "pewna śmierć".

Zaapelował też do narodu irańskiego o przejęcie władzy w kraju po zakończeniu obecnej operacji wojskowej. "Kiedy skończymy, przejmijcie rządy. One będą wasze. To zapewne wasza jedyna szansa na kilka pokoleń" - oznajmił.

Jak podkreślił, Iran "odrzucił wszystkie szanse" na rezygnację z bomby atomowej podczas rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Dodał, że Iran od rewolucji islamskiej w 1979 r. kilkakrotnie był winien "masowego terroryzmu". "Nie będziemy tego tolerować" - zapewnił.

Trump przyznał, że operacja może doprowadzić do ofiar śmiertelnych po stronie amerykańskiej. "Odważni amerykańscy bohaterowie mogą stracić życie i możemy ponieść ofiarę. Często tak się dzieje podczas wojny" - oznajmił.

Amerykański urzędnik powiedział agencji Reutera, że należy się spodziewać "kilkudniowej operacji" przeciwko Iranowi.