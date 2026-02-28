Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.

Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła dużą operację bojową w Iranie. MSZ Iraku oświadczyło, że Iran w odwecie zapowiedział ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.

- Potwierdzamy nasze niezłomne zaangażowanie w ochronę bezpieczeństwa i stabilności regionalnej - podkreślili we wspólnym oświadczeniu von der Leyen i Costa.

- Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i zapobieganie wszelkim działaniom, które mogłyby dodatkowo eskalować napięcia lub podważyć globalny system nierozprzestrzeniania (broni jądrowej - PAP), ma kluczowe znaczenie - dodali.

Przypomnieli, że Unia Europejska nałożyła sankcje "w odpowiedzi na działania morderczego reżimu Iranu i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz konsekwentnie wspiera wysiłki dyplomatyczne mające na celu rozwiązanie problemu programów nuklearnych i balistycznych poprzez negocjacje".

- Wzywamy wszystkie strony do zachowania maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i pełnego poszanowania prawa międzynarodowego - napisali w oświadczeniu szefowie Komisji oraz Rady Europejskiej.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas w osobnym oświadczeniu poinformowała wcześniej w sobotę, że rozmawiała z ministrem spraw zagranicznych Izraela Gideonem Saarem oraz "innymi ministrami w regionie".

Zapewniła, że sieć konsularna UE jest w zaangażowana w ułatwianie wyjazdów obywatelom UE, a personel UE, który nie jest niezbędny, jest wycofywany z regionu.