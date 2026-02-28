info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Szefowie unijnych instytucji: Rozwój sytuacji w Iranie jest niezwykle niepokojący
Szefowie unijnych instytucji: Rozwój sytuacji w Iranie jest niezwykle niepokojący

Szefowie unijnych instytucji: Rozwój sytuacji w Iranie jest niezwykle niepokojący  
PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS Ursula von der Leyen

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.

Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła dużą operację bojową w Iranie. MSZ Iraku oświadczyło, że Iran w odwecie zapowiedział ataki na wszystkie bazy USA na Bliskim Wschodzie.

- Potwierdzamy nasze niezłomne zaangażowanie w ochronę bezpieczeństwa i stabilności regionalnej - podkreślili we wspólnym oświadczeniu von der Leyen i Costa.

- Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i zapobieganie wszelkim działaniom, które mogłyby dodatkowo eskalować napięcia lub podważyć globalny system nierozprzestrzeniania (broni jądrowej - PAP), ma kluczowe znaczenie - dodali.

Przypomnieli, że Unia Europejska nałożyła sankcje "w odpowiedzi na działania morderczego reżimu Iranu i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz konsekwentnie wspiera wysiłki dyplomatyczne mające na celu rozwiązanie problemu programów nuklearnych i balistycznych poprzez negocjacje".

- Wzywamy wszystkie strony do zachowania maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i pełnego poszanowania prawa międzynarodowego - napisali w oświadczeniu szefowie Komisji oraz Rady Europejskiej.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas w osobnym oświadczeniu poinformowała wcześniej w sobotę, że rozmawiała z ministrem spraw zagranicznych Izraela Gideonem Saarem oraz "innymi ministrami w regionie".

Zapewniła, że sieć konsularna UE jest w zaangażowana w ułatwianie wyjazdów obywatelom UE, a personel UE, który nie jest niezbędny, jest wycofywany z regionu.

PAP

dodane 28.02.2026 11:57

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, ORGANIZACJE, PAP, UE, UNIA EUROPEJSKA, USA, WOJNA

NASZYM ZDANIEM

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Reanimacja czy ewangelizacja?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reanimacja czy ewangelizacja?

Proszę księdza, w roku 2030 Komunia też będzie w pierwszą niedzielę maja? Bo już jest kłopot z rezerwacją sali… W roku 2030 prawdopodobnie – tłumaczę – dzieci pójdą do Komunii wtedy, gdy będą gotowe.

