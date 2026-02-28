Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.

Nie jest jasne, czy Chamenei przebywał tam w chwili ataku.

Dziennik "New York Times" opublikował zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia, przewrócone budynki i czarny dym wydobywający się z kompleksu używanego zwykle jako rezydencja Chameneia i miejsce, gdzie przyjmowani są wysokiej rangi urzędnicy.

Według Kanału 12 uderzenia wymierzone były we wszystkich najwyższych przedstawicieli władz Iranu.

W Teheranie nastąpiło w sobotę rano kilkanaście eksplozji. Agencja Reutera podała, że jedno z uderzeń miało miejsce prawdopodobnie w pobliżu biura Chameneia. Ten jednak - według źródeł agencji - został przewieziony w bezpieczne miejsce i nie przebywał w chwili ataku w stolicy.

Rakiety uderzyły w okolice pałacu prezydenckiego, ale prezydent Masud Pezeszkian przebywa w bezpiecznym miejscu - podały irańskie agencje prasowe Mehr i Tasnim.

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran. Minister obrony Izraela Israel Kac powiedział, że uderzenie ma charakter wyprzedzający. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że armia amerykańska rozpoczęła "dużą operację bojową", zapowiedział, że Iran nie zdobędzie broni jądrowej i wezwał naród irański do przejęcia władzy w kraju.