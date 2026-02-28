info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Atak na Iran: pamiętajmy o chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?
rss newsletter facebook twitter

Atak na Iran: pamiętajmy o chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?

Atak na Iran: pamiętajmy o chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?  
Jorn Eriksson / CC 2.0 Teheran, Iran

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.

Spośród 90 milionów mieszkańców Iranu zaledwie kilkaset tysięcy wyznaje wiarę chrześcijańską. Społeczność ormiańska jest najstarsza i największa; jej centrum znajduje się w mieście Isfahan, gdzie znajduje się należąca do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego  Katedra Świętego Zbawiciela, ozdobiona cennymi freskami. Ormianie są obecni na terenie dzisiejszego Iranu od tysiącleci, początkowo utrzymując kontakty ze starożytnym Imperium Perskim, a później z władcami szyickimi. Drukowali książki i zajmowali się handlem. Dziś ich liczba spadła do zaledwie 150 000 wiernych, Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, Kościoła ormiańskokatolickiego i Kościołów ewangelickich.

Drugą co do wielkości wspólnotą chrześcijańską w Iranie jest wspólnota asyryjska, licząca 30 000 wyznawców, następnie katolicy chaldejscy i rzymskokatoliccy, ok. 24 000 wyznawców oraz niewielka liczba prawosławnych. Niektóre źródła wspominają również o istnieniu podziemnej wspólnoty chrześcijańskiej. Podobno składa się ona z byłych muzułmanów, którzy przeszli z islamu na chrześcijaństwo ewangelickie lub zielonoświątkowe.

Sześć diecezji katolickich – i jeden kardynał

Istnieje sześć diecezji katolickich: cztery chaldejskie (z patriarchatem w stolicy Iraku, Bagdadzie), jedna ormiańska (w Isfahanie) i jedna rzymskokatolicka. Ta ostatnia została powierzona belgijskiemu franciszkaninowi o. Dominique'owi Josephowi Mathieu w 2021 roku, którego papież Franciszek mianował  kardynałem w 2024 roku.

Podczas rewolucji irańskiej i dojścia ajatollahów do władzy w 1979 roku wielu Ormian opuściło kraj i wyemigrowało za granicę, aby rozpocząć nowe życie. Jednak Ormianie, którzy pozostali w Iranie, nadal praktykują swoją wiarę i odgrywają aktywną rolę w społeczeństwie. Zgodnie z konstytucją z 1906 roku w Iranie chrześcijanie, żydzi i zaratustrianie zostali oficjalnie uznani za „mniejszości religijne”. W 1928 roku zagwarantowano im reprezentację parlamentarną. W 1943 roku uzyskali również autonomię w sprawach prawa cywilnego dotyczących rodziny: małżeństw, separacji, testamentów i adopcji.

Przywileje de facto potwierdzone, ale zauważalne ograniczenia

Republika Islamska de facto potwierdziła te przywileje, ale pod warunkiem przestrzegania prawa islamskiego: kontroli programów nauczania, zakazu spożywania alkoholu i hazardu. Ponadto kobiety muszą zakrywać włosy i powstrzymywać się od używania kosmetyków (w miejscach publicznych). Chrześcijanom trudno jest zachować tożsamość w całkowicie muzułmańskim społeczeństwie, takim jak Iran. Podobnie jak wszyscy nieszyici, chrześcijanie podlegają zauważalnym ograniczeniom: na przykład surowo zabrania się im przyjmowania konwertytów mówiących po persku lub odprawiania liturgii w języku perskim. Chrześcijanie są często uważani za obywateli drugiej kategorii; stanowiska rządowe, znaczna część gospodarki i zawody związane z bezpieczeństwem pozostają zarezerwowane dla muzułmanów. Agencje bezpieczeństwa często klasyfikują również niezależną działalność religijną jako „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”.

Wielu ormiańskich chrześcijan w Iranie jest członkami stowarzyszeń charytatywnych, kulturalnych i sportowych, które odgrywają fundamentalną rolę w szerzeniu chrześcijaństwa i kultury ormiańskiej. Spośród ponad 24 szkół ormiańskich, w których kiedyś uczyły się dzieci tej społeczności, obecnie dyrektorem jedynie połowy jest Ormianin.

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 28.02.2026 14:38

TAGI| IRAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran | Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni | W Dubaju doszło do eksplozji w 5-gwiazdkowym hotelu | Izrael i USA zaatakowały Iran; Teheran odpowiedział, Chamenei prawdopodobnie nie żyje | Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Reanimacja czy ewangelizacja?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reanimacja czy ewangelizacja?

Proszę księdza, w roku 2030 Komunia też będzie w pierwszą niedzielę maja? Bo już jest kłopot z rezerwacją sali… W roku 2030 prawdopodobnie – tłumaczę – dzieci pójdą do Komunii wtedy, gdy będą gotowe.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prezydent USA: ajatollah Ali Chamenei nie żyje

Prezydent USA: ajatollah Ali Chamenei nie żyje

"Chamenei, jeden z najbardziej nikczemnych ludzi w historii, nie żyje. To sprawiedliwość nie tylko dla narodu irańskiego, ale także dla wszystkich wielkich Amerykanów i ludzi z wielu krajów na całym świecie, którzy zostali zabici lub okaleczeni przez Chameneiego i jego bandę krwiożerczych bandytów" - napisał na swoim portalu społecznościowym Donald Trump.

Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni

Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni

Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.

Koszalin: Ingres bp. Krzysztofa Zadarki

Koszalin: Ingres bp. Krzysztofa Zadarki

W wypełnionej wiernymi katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w asyście ponad 160 prezbiterów i 21 biskupów, bp Krzysztof Zadarko 28 lutego symbolicznie rozpoczął swoją pasterską misję.

W Dubaju doszło do eksplozji w 5-gwiazdkowym hotelu

W Dubaju doszło do eksplozji w 5-gwiazdkowym hotelu

W dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło w sobotę po południu do eksplozji w 5-gwiazdkowym hotelu Fairmont The Palm. Władze Dubaju poinformowały, że cztery osoby zostały ranne.

Izrael i USA zaatakowały Iran; Teheran odpowiedział, Chamenei prawdopodobnie nie żyje

Izrael i USA zaatakowały Iran; Teheran odpowiedział, Chamenei prawdopodobnie nie żyje

Według CNN, armia Stanów Zjednoczonych planuje kilkudniowe ataki przeciwko Iranowi.

Papież do Odnowy w Duchu Świętym: Zachowajcie równowagę między charyzmatem i instytucją

Papież do Odnowy w Duchu Świętym: Zachowajcie równowagę między charyzmatem i instytucją

Do zachowania równowagi między charyzmatem i instytucją wezwał papież Leon XIV podczas audiencji dla krajowego przewodniczącego Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech Giuseppe Contaldo.

Atak na Iran: pamiętajmy o chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?

Atak na Iran: pamiętajmy o chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.

Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran

Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran

Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.

Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie

Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie

Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Władze irańskie: Liczba zabitych po trafieniu szkoły podstawowej w Minabie wzrosła do 85

Władze irańskie: Liczba zabitych po trafieniu szkoły podstawowej w Minabie wzrosła do 85

A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.

Rosja reaguje na ataki na Iran

Rosja reaguje na ataki na Iran

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.

Izraelskie media: Rezydencja Chameneia "całkowicie zniszczona" po ataku

Izraelskie media: Rezydencja Chameneia "całkowicie zniszczona" po ataku

Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
8°C Niedziela
dzień
9°C Niedziela
wieczór
wiecej »
 