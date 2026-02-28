Do zachowania równowagi między charyzmatem i instytucją wezwał papież Leon XIV podczas audiencji dla krajowego przewodniczącego Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech Giuseppe Contaldo.
Dziękując papieżowi za audiencję Contaldo stwierdził, że czuje jego wsparcie, towarzyszenie i zachętę w służbie i odpowiedzialności wobec Kościoła i Odnowy w Duchu Świętym. „Miałem okazję bardzo krótko przedstawić papieżowi nasz ruch, jego profil, zakorzenienie kościelne, jego obecność w świecie, z pokorą człowieka, który wie, że jest narzędziem w rękach Ducha i z wdzięcznością tego, kto otrzymał łaskę należącą do całego Kościoła” – wyznał przewodniczący włoskiej Odnowy po spotkaniu w Watykanie.
Było „tak, jakby Jezus, nasz Pan, poprzez osobę papieża i jego posługę przypomniał każdemu z nas, jak wielka jest miłość Boga, dając temu wyraz w słowach: «To jest godzina miłości»”. Podkreślił, że „czuł serce Kościoła, który nie boi się prób i trudności, wiedząc, że mocy Bożej nie można mierzyć statystykami i liczbami, ale całkowicie objawia się ona w zdolności służenia każdej kobiecie i każdemu mężczyźnie przez Ducha, który obdarza charyzmatami, inspirującymi projektami i wizjami”.
Ze strony Leona XIV padło „ważne zalecenie” dotyczące „zachowania równowagi między charyzmatem i instytucją”, gdyż „komunia kościelna jest jedyną drogą gwarantującą jedność i stabilność”. Papież wyraźnie podkreślił znaczenie tego, że Odnowa jest ruchem kościelnym.
„Przyjęcie przez Następcę Piotra nie jest nigdy aktem jedynie instytucjonalnym: jest to doświadczenie żywego Kościoła, moment, w którym czujemy, że Duch, który zrodził nas jako rzeczywistość kościelną, nadal tchnie w Kościele przez jego pasterzy i wskazuje nam drogę” – powiedział Contaldo.
"Chamenei, jeden z najbardziej nikczemnych ludzi w historii, nie żyje. To sprawiedliwość nie tylko dla narodu irańskiego, ale także dla wszystkich wielkich Amerykanów i ludzi z wielu krajów na całym świecie, którzy zostali zabici lub okaleczeni przez Chameneiego i jego bandę krwiożerczych bandytów" - napisał na swoim portalu społecznościowym Donald Trump.
Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.
W wypełnionej wiernymi katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w asyście ponad 160 prezbiterów i 21 biskupów, bp Krzysztof Zadarko 28 lutego symbolicznie rozpoczął swoją pasterską misję.
W dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło w sobotę po południu do eksplozji w 5-gwiazdkowym hotelu Fairmont The Palm. Władze Dubaju poinformowały, że cztery osoby zostały ranne.
Według CNN, armia Stanów Zjednoczonych planuje kilkudniowe ataki przeciwko Iranowi.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
