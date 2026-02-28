Do zachowania równowagi między charyzmatem i instytucją wezwał papież Leon XIV podczas audiencji dla krajowego przewodniczącego Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech Giuseppe Contaldo.

Dziękując papieżowi za audiencję Contaldo stwierdził, że czuje jego wsparcie, towarzyszenie i zachętę w służbie i odpowiedzialności wobec Kościoła i Odnowy w Duchu Świętym. „Miałem okazję bardzo krótko przedstawić papieżowi nasz ruch, jego profil, zakorzenienie kościelne, jego obecność w świecie, z pokorą człowieka, który wie, że jest narzędziem w rękach Ducha i z wdzięcznością tego, kto otrzymał łaskę należącą do całego Kościoła” – wyznał przewodniczący włoskiej Odnowy po spotkaniu w Watykanie.

Było „tak, jakby Jezus, nasz Pan, poprzez osobę papieża i jego posługę przypomniał każdemu z nas, jak wielka jest miłość Boga, dając temu wyraz w słowach: «To jest godzina miłości»”. Podkreślił, że „czuł serce Kościoła, który nie boi się prób i trudności, wiedząc, że mocy Bożej nie można mierzyć statystykami i liczbami, ale całkowicie objawia się ona w zdolności służenia każdej kobiecie i każdemu mężczyźnie przez Ducha, który obdarza charyzmatami, inspirującymi projektami i wizjami”.

Ze strony Leona XIV padło „ważne zalecenie” dotyczące „zachowania równowagi między charyzmatem i instytucją”, gdyż „komunia kościelna jest jedyną drogą gwarantującą jedność i stabilność”. Papież wyraźnie podkreślił znaczenie tego, że Odnowa jest ruchem kościelnym.

„Przyjęcie przez Następcę Piotra nie jest nigdy aktem jedynie instytucjonalnym: jest to doświadczenie żywego Kościoła, moment, w którym czujemy, że Duch, który zrodził nas jako rzeczywistość kościelną, nadal tchnie w Kościele przez jego pasterzy i wskazuje nam drogę” – powiedział Contaldo.