W Dubaju doszło do eksplozji w 5-gwiazdkowym hotelu
W Dubaju doszło do eksplozji w 5-gwiazdkowym hotelu

W dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło w sobotę po południu do eksplozji w 5-gwiazdkowym hotelu Fairmont The Palm. Władze Dubaju poinformowały, że cztery osoby zostały ranne.

Kłęby dymu i ognia pojawiły się w czasie, gdy w tej części miasta oraz w sąsiednich dzielnicach słychać było głośne huki.

Władze podały, że "doszło do wypadku w budynku w rejonie Palm Jumeirah", jednak nie sprecyzowały gdzie dokładnie.

Na nagraniu wideo wykonanym telefonem komórkowym i przekazanym PAP widać budynek, w którym widoczny jest ogień w pobliżu galerii handlowej Nakheel Mall.

Zweryfikowane przez BBC nagranie z budynku naprzeciwko pokazuje moment trafienia w wejście do hotelu Fairmont. Widać, jak osoba filmująca upada na podłogę i odsuwa się od balkonu w chwili, gdy wybucha duża, pomarańczowa kula ognia.

Palm Jumeirah to zarówno dzielnica mieszkaniowa, jak i obszar z licznymi hotelami; jest popularna wśród turystów. To sztucznie usypana wyspa w kształcie palmy, jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji Dubaju.

Z popularnych wśród turystów dzielnic, takich jak Dubai Marina czy JBR, na wieczornym niebie w Dubaju widać było co najmniej kilka razy moment kiedy pociski są przechwytywane przez systemy obrony powietrznej.

Emirackie ministerstwo obrony ogłosiło wcześniej w sobotę, że ZEA zostały zaatakowane przez dwie fale irańskich rakiet balistycznych, które zostały zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą.

Odłamki spadły rano na dzielnicę mieszkaniową stolicy kraju, Abu Zabi, zabijając obywatela Pakistanu i powodując szkody - dodało ministerstwo w swoim oświadczeniu.

PAP |

dodane 28.02.2026 19:33

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, PAP, USA, WOJNA, WOJSKO, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni | Izrael i USA zaatakowały Iran; Teheran odpowiedział, Chamenei prawdopodobnie nie żyje | Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran | Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie | Władze irańskie: Liczba zabitych po trafieniu szkoły podstawowej w Minabie wzrosła do 85
NASZYM ZDANIEM

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Reanimacja czy ewangelizacja?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reanimacja czy ewangelizacja?

Proszę księdza, w roku 2030 Komunia też będzie w pierwszą niedzielę maja? Bo już jest kłopot z rezerwacją sali… W roku 2030 prawdopodobnie – tłumaczę – dzieci pójdą do Komunii wtedy, gdy będą gotowe.

Prezydent USA: ajatollah Ali Chamenei nie żyje

Prezydent USA: ajatollah Ali Chamenei nie żyje

"Chamenei, jeden z najbardziej nikczemnych ludzi w historii, nie żyje. To sprawiedliwość nie tylko dla narodu irańskiego, ale także dla wszystkich wielkich Amerykanów i ludzi z wielu krajów na całym świecie, którzy zostali zabici lub okaleczeni przez Chameneiego i jego bandę krwiożerczych bandytów" - napisał na swoim portalu społecznościowym Donald Trump.

Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni

Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni

Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.

Koszalin: Ingres bp. Krzysztofa Zadarki

Koszalin: Ingres bp. Krzysztofa Zadarki

W wypełnionej wiernymi katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w asyście ponad 160 prezbiterów i 21 biskupów, bp Krzysztof Zadarko 28 lutego symbolicznie rozpoczął swoją pasterską misję.

Izrael i USA zaatakowały Iran; Teheran odpowiedział, Chamenei prawdopodobnie nie żyje

Izrael i USA zaatakowały Iran; Teheran odpowiedział, Chamenei prawdopodobnie nie żyje

Według CNN, armia Stanów Zjednoczonych planuje kilkudniowe ataki przeciwko Iranowi.

Papież do Odnowy w Duchu Świętym: Zachowajcie równowagę między charyzmatem i instytucją

Papież do Odnowy w Duchu Świętym: Zachowajcie równowagę między charyzmatem i instytucją

Do zachowania równowagi między charyzmatem i instytucją wezwał papież Leon XIV podczas audiencji dla krajowego przewodniczącego Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech Giuseppe Contaldo.

Atak na Iran: pamiętajmy o chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?

Atak na Iran: pamiętajmy o chrześcijanach. Jak wygląda Kościół w tym kraju?

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.

Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran

Pierwszy wywiad Trumpa po ataku na Iran

Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.

Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie

Nowa fala ataków Iranu. Wybuchy m.in. w Rijadzie, Dosze i Abu Zabi; nalot na bazę USA w Kuwejcie

Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Władze irańskie: Liczba zabitych po trafieniu szkoły podstawowej w Minabie wzrosła do 85

Władze irańskie: Liczba zabitych po trafieniu szkoły podstawowej w Minabie wzrosła do 85

A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.

Rosja reaguje na ataki na Iran

Rosja reaguje na ataki na Iran

Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.

Izraelskie media: Rezydencja Chameneia "całkowicie zniszczona" po ataku

Izraelskie media: Rezydencja Chameneia "całkowicie zniszczona" po ataku

Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.

