Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.
- Mogę pójść na długą (operację) i przejąć całą tę sprawę (Iran), albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać (swój program jądrowy i balistyczny) - powiedział Trump, cytowany przez Axios.
- W każdym razie dojście do siebie po tym ataku zajmie im kilka lat - dodał.
Według cytowanego przez portal przedstawiciela administracji, plan amerykańsko-izraelskiego ataku przewiduje kampanię bombardowań trwającą co najmniej pięć dni.
Trump kilkakrotnie podczas pięciominutowej rozmowy miał podkreślić, że atak na irańskie obiekty jądrowe z czerwca ub.r. w ramach operacji "Midnight Hammer" sprawił, że obecna operacja jest możliwa. Ocenił też, że gdyby nie tamten atak, Iran mógłby już posiadać broń jądrową.
Prezydent USA powiedział również, że odbył "świetną" rozmowę telefoniczną z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu i dodał, że "odbierają na tych samych falach".
Mówiąc o powodach podjęcia decyzji o ataku, wymienił dwa: jego odczucie, że Irańczycy próbują go zwodzić w negocjacjach i nie chcą osiągnięcia porozumienia w sprawie programu nuklearnego, a także długa lista przewinień, których irański reżim dopuścił się wobec USA w ciągu ostatnich dekad.
"Chamenei, jeden z najbardziej nikczemnych ludzi w historii, nie żyje. To sprawiedliwość nie tylko dla narodu irańskiego, ale także dla wszystkich wielkich Amerykanów i ludzi z wielu krajów na całym świecie, którzy zostali zabici lub okaleczeni przez Chameneiego i jego bandę krwiożerczych bandytów" - napisał na swoim portalu społecznościowym Donald Trump.
W wypełnionej wiernymi katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w asyście ponad 160 prezbiterów i 21 biskupów, bp Krzysztof Zadarko 28 lutego symbolicznie rozpoczął swoją pasterską misję.
W dzielnicy Palm Jumeirah w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich doszło w sobotę po południu do eksplozji w 5-gwiazdkowym hotelu Fairmont The Palm. Władze Dubaju poinformowały, że cztery osoby zostały ranne.
Według CNN, armia Stanów Zjednoczonych planuje kilkudniowe ataki przeciwko Iranowi.
Do zachowania równowagi między charyzmatem i instytucją wezwał papież Leon XIV podczas audiencji dla krajowego przewodniczącego Odnowy w Duchu Świętym we Włoszech Giuseppe Contaldo.
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
