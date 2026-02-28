Prezydent USA: ajatollah Ali Chamenei nie żyje  

"Chamenei, jeden z najbardziej nikczemnych ludzi w historii, nie żyje. To sprawiedliwość nie tylko dla narodu irańskiego, ale także dla wszystkich wielkich Amerykanów i ludzi z wielu krajów na całym świecie, którzy zostali zabici lub okaleczeni przez Chameneiego i jego bandę krwiożerczych bandytów" - napisał na swoim portalu społecznościowym Donald Trump.

"Jest to największa szansa dla irańskiego narodu na odzyskanie swojego kraju. Słyszymy, że wielu członków IRGC, wojska i innych sił bezpieczeństwa i policji nie chce już walczyć i szuka u nas immunitetu. Jak powiedziałem wczoraj wieczorem: 'Teraz mogą uzyskać immunitet, później czeka ich tylko śmierć!'. Miejmy nadzieję, że IRGC i policja pokojowo połączą się z irańskimi patriotami i będą współpracować jako jedna jednostka, aby przywrócić krajowi wielkość, na jaką zasługuje. Proces ten powinien wkrótce się rozpocząć, ponieważ nie tylko zginął Chamenei, ale także kraj został w ciągu zaledwie jednego dnia bardzo zniszczony, a nawet zrównany z ziemią. Ciężkie i precyzyjne bombardowania będą jednak kontynuowane nieprzerwanie przez cały tydzień lub tak długo, jak będzie to konieczne, aby osiągnąć nasz cel, jakim jest POKÓJ NA BLISKIM WSCHODZIE, A NAWET NA CAŁYM ŚWIECIE!" - napisał prezydent USA na portali Truth Social.

Wcześniej o śmierci Chameneiego donosił Reuters i Fox News, a także izraelska stacja telewizyjna Channel 12, która poinformowała, że premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu pokazano zdjęcie ciała przywódczy duchowego i politycznego Iranu. Zwłoki przywódcy miały być wcześniej zabrane przez irańskie władze ze zburzonej rezydencji Chameneiego w Teheranie.

Media podały, że rezydencja Chameneiego została „całkowicie zniszczona” w wyniku amerykańsko-izraelskich ataków na Teheran. Jak przekazał agencja AFP, w związku z pojawiającymi się doniesieniami o śmierci Chameneiego w Teheranie, słychać było oklaski i okrzyki radości.

"Dokończcie robotę"

Wcześniej w wystąpieniu telewizyjnym Netanjahu mówił, że istnieją oznaki, że najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei może nie żyć. Premier Netanjahu tłumaczył, że atak amerykańsko-izraelski Iran był potrzebny, ponieważ to państwo stwarza egzystencjalne zagrożenie. - Ta decydująca operacja potrwa tak długo, jak będzie trzeba i trzeba wykazać się cierpliwością - powiedział Netanjahu.

Szef izraelskiego rządu zaapelował także do Irańczyków, aby wylegli na ulice i - jak to określił - dokończyli robotę. - Zwracam się do was irańscy obywatele: nie straćcie tej wyjątkowej okazji, nie pozostawajcie bierni, ponieważ wkrótce nadejdzie wasza godzina, godzina, w której będziecie musieli wylec na ulice, aby dokończyć robotę i obalić reżim okrucieństw, który tak bardzo utrudnia wam życie - powiedział Netanjahu.

Przed atakiem USA i Izraela na Iran CIA oceniła, że nawet jeśli podczas tej operacji zginie najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, to najprawdopodobniej zostanie on zastąpiony przez radykalnych przedstawicieli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) – podał Reuters, cytując dwa źródła.

Armia izraelska poinformowała w sobotę, że w czasie ataku na Iran wyeliminowała dowódcę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) generała Mohammada Pakpura i doradcę przywódcy Iranu Alego Szamchaniego. Zginął też minister obrony Iranu Amir Nasirzadze.

Kim był Ali Chamenei?

Chamenei stał na czele Iranu od 1989 r., gdy objął urząd najwyższego przywódcy po śmierci Ruhollaha Chomeiniego, przywódcy cieszącej się masowym poparciem Irańczyków rewolucji islamskiej, która obaliła szacha Mohammada Rezę Pahlawiego.

Sprawował niemal absolutną władzę nad organami państwa, siłami zbrojnymi i wymiarem sprawiedliwości, pełniąc zarazem funkcję duchowego przywódcy kraju.

Kluczowa dla jego władzy była lojalność dwóch najważniejszych irańskich instytucji bezpieczeństwa – Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i sił paramilitarnych Basidż, które mają setki tysięcy ochotników.

Jego portrety, obok wizerunków Chomeiniego, są wszechobecne w irańskiej przestrzeni publicznej, al kwestia sukcesji nie była dotąd publicznie omawiana.

Chamenei urodził się 19 kwietnia 1939 roku w ubogiej rodzinie persko-azerbejdżańskiej w Meszhedzie, drugim co do wielkości mieście kraju. Jego ojciec był imamem. Studiował w głównych ośrodkach szyickiego islamu – irackim Nadżafie i irańskim Komie, gdzie uczęszczał na zajęcia Chomejniego.

Działalność polityczna Chameneiego w opozycji wobec rządów szacha sprawiła, że w latach 60. i 70. był wielokrotnie aresztowany, a łącznie sześć razy trafiał do więzienia, zanim reżim zesłał go na trzyletnie wygnanie.

Odegrał istotną rolę w rewolucji islamskiej 1978–1979, a po jej zwycięstwie w 1980 r., jako bliski współpracownik Chomejniego, został wyznaczony do prowadzenia piątkowych modlitw w Teheranie.

W 1981 r. przeżył zamach, w wyniku którego jego prawa ręka została częściowo sparaliżowana. Następnie został wybrany na trzeciego prezydenta Iranu i sprawował urząd w latach 1981–1989, czyli podczas wojny iracko-irańskiej.

Częste wizyty na froncie, podczas których występował w mundurze, ugruntowały jego wizerunek i sprzyjały zacieśnieniu relacji z Korpusem Strażników. Po śmierci Chomejniego w 1989 r. Zgromadzenie Ekspertów wybrało go na Najwyższego Przywódcę.

Mimo że rewolucja islamska zapowiadała sprawiedliwość społeczną, to jednak z czasem, zwłaszcza w okresie przywództwa Chameneiego, wykształcił się system, w którym Korpus Strażników kontroluje znaczną część gospodarki: przejął wpływy w kluczowych sektorach, realizuje duże kontrakty państwowe i zarządza siecią powiązanych spółek.

Drugim kluczowym aspektem rządów Chameneiego była konsekwentna rozbudowa regionalnej sieci sojuszników zbrojnych, określanej przez Teheran jako „oś oporu”. Jej wspólnym mianownikiem jest przeciwdziałanie wpływom USA i Izraela na Bliskim Wschodzie. Należą do niej libański Hezbollah, palestyński Hamas, jemeński ruch Huti, ale Iran wspierał także reżim Baszara al-Asada w Syrii oraz szyickie bojówki na terenie Iraku.

Za rządów Chameneiego Iran zaczął prowadzić – według USA i Międzynarodowej Agencja Energii Atomowej (MAEA) – skoordynowany, tajny program broni nuklearnej, który został przerwany w 2003 r. W odpowiedzi na wycofanie się USA podczas pierwszej kadencji Trumpa w 2018 roku z porozumienia JCPOA, które miało regulować działalność nuklearną Iranu w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji, Teheran znacząco rozbudował swój program jądrowy.

Najwyższy przywódca miał na początku lat 2000. wydać fatwę zakazującą broni masowego rażenia. Irańscy politycy wielokrotnie powoływali się na nią w odpowiedzi na oskarżenia państw zachodnich dotyczące programu nuklearnego Teheranu, w tym wzbogacania uranu do poziomu wykraczającego poza zastosowania cywilne.

Ideologiczny konflikt między Islamską Republiką Iranu a USA ma swoje źródło w rewolucji islamskiej, która była odpowiedzią na autorytarne rządy szacha, wspierane przez Waszyngton i Londyn. Wrogość wobec Izraela wpisuje się w tę samą logikę, jako że Teheran postrzega Izrael jako projekt wspierany przez Zachód i symbol jego obecności w regionie.

W efekcie sprzeciw wobec USA i Izraela stał się trwałym elementem tożsamości politycznej Republiki Islamskiej i był konsekwentnie podtrzymywany i wzmacniany w okresie przywództwa Chameneiego.

Chamenei znany by z ascetycznego stylu życia i rzadko podróżował poza Iran. Mieszkał w rezydencji w centrum Teheranu. W czerwcu 2025 r., po rozpoczęciu przez Izrael kampanii wymierzonej w irański program nuklearny, miał przebywać w nieujawnionym miejscu. Po 12-dniowym konflikcie jego wystąpienia publiczne odbywały się przy wzmocnionej ochronie i nie były transmitowane na żywo.

