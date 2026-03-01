info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Iran potwierdza: ajatollah Chamenei i szef Gwardii Rewolucyjnej nie żyją
rss newsletter facebook twitter

Iran potwierdza: ajatollah Chamenei i szef Gwardii Rewolucyjnej nie żyją

Iran potwierdza: ajatollah Chamenei i szef Gwardii Rewolucyjnej nie żyją  
PAP/EPA/A. HUSSAIN Ali Chamenei nie żyje.

Władze Iranu potwierdziły w niedzielę śmierć najwyższego przywódcy kraju Alego Chameneia, szefa Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammada Pakpura i doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Izrael i USA od soboty atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie.

Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła w oświadczeniu śmierć Chameneia i obwiniła o nią USA i Izrael. Śmierć ajatollaha ogłosił już wcześniej prezydent USA Donald Trump.

Władze Iranu ogłosiły 40-dniową żałobę. Prezydent Masud Pezeszkian potępił zabicie Chameneia, nazywając je "wielką zbrodnią", i zapowiedział, że osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje - przekazała w oświadczeniu jego kancelaria.

"Ta wielka zbrodnia nigdy nie pozostanie bez odpowiedzi i otworzy nowy rozdział w historii świata islamskiego i szyizmu" - czytamy w oświadczeniu. Pezeszkian zapowiedział, że Iran odpowie "z całą siłą i determinacją".

Atak na Iran rozpoczął się w sobotę rano. Izraelski minister obrony Israel Kac określił go jako atak wyprzedzający, a Trump, ogłaszając rozpoczęcie działań bojowych, wezwał naród irański do powstania przeciwko reżimowi.

Po co Amerykanom atak na Iran?

28.02.2026 12:23

Chociaż Iran rzeczywiście jest jednym ze źródeł destabilizacji Bliskiego Wschodu i aktywnie wspiera Rosję w wojnie przeciw Ukrainie, wojskowa interwencja USA i Izraela nie daje żadnej gwarancji obalenia tamtejszego reżimu i jest grą o wysokiej stawce ryzyka. »

Po co Amerykanom atak na Iran?

Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe. Armia izraelska ogłosiła, że zaatakowała "setki celów wojskowych", w tym wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie. W akcji brało udział około 200 izraelskich myśliwców.

W nalotach na Iran zginęło co najmniej 201 osób, a 747 zostało rannych - poinformował w sobotę Czerwony Półksiężyc. Organizacja dodała, że z 31 prowincji Iranu 24 zostały dotknięte amerykańsko-izraelskimi atakami. Irańskie media powiadomiły, że co najmniej 118 osób zginęło w ostrzale szkoły dla dziewcząt w Minabie, w prowincji Hormozgan na południu Iranu. Placówka znajduje się ok. 600 metrów od bazy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Iran odpowiedział atakiem na Izrael oraz cele militarne USA w państwach Zatoki Perskiej. Uderzono m.in. w lotniska w Abu Zabi, Dubaju i Kuwejcie, a także w bazy wojskowe i obszary mieszkalne w Bahrajnie, Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Jordanii i Arabii Saudyjskiej. Trafiony został hotel w dubajskiej dzielnicy Palm Jumeirah. W atakach na Zjednoczone Emiraty Arabskie zginęły co najmniej dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. W Izraelu zginęła jedna osoba, a ok. 30 zostało rannych.

IRGC wydał w sobotę komunikat, że statki w Zatoce Perskiej nie mają prawa przepłynąć przez znajdującą się pod kontrolą Iranu cieśninę Ormuz. Szlakiem tym przepływa ok. 20 proc. eksportowanej tankowcami ropy naftowej z państw Zatoki Perskiej.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że jego siły skutecznie obroniły się przed setkami irańskich ataków rakietowych i dronów, dodając, że nie ma doniesień o ofiarach ani obrażeniach po stronie USA związanych z walką. CENTCOM poinformował, że uszkodzenia amerykańskich instalacji były niewielkie i nie wpłynęły na działalność operacyjną.

W niedzielę rano agencje i lokalne media doniosły, że ostrzał nie ustał: w Izraelu ogłoszono alarmy, w Dubaju i stolicy Kataru Dosze słychać było odgłosy eksplozji.

Jak poinformowała telewizja CNN, armia USA planuje kilkudniowe ataki przeciwko Iranowi. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział w sobotę w telewizyjnym wystąpieniu, że w następnych dniach zaatakowane zostaną tysiące celów w Iranie.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 01.03.2026 07:20

TAGI| ARABIA SAUDYJSKA, BAHRAJN, DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, KATAR, KUWEJT, PAP, SYNTEZA, USA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Po co Amerykanom atak na Iran? | Kto po Chameneim? "Proces przekazania władzy rozpocznie się w niedzielę" | Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni | W Dubaju doszło do eksplozji w 5-gwiazdkowym hotelu | Izrael i USA zaatakowały Iran; Teheran odpowiedział, Chamenei prawdopodobnie nie żyje
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Takie proste

Takie proste

Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Na dom tego człowieka w Tel Awiwie już spadły irańskie rakiety

Iran: pomszczenie śmierci Chameneia to prawo i obowiązek naszego kraju

Komunikat prezydenta Iranu wyemitowała irańska telewizja.

W Teheranie

Izrael: zniszczyliśmy połowę zapasów rakiet Iranu

Iran miał znacznie rozwinąć ich produkcję.

Podczas obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Data nie jest przypadkowa...

Podczas Mszy na misjach

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

II Niedziela Wielkiego Postu jest w Polsce Niedzielą Ad Gentes.

Wojna paraliżuje transport lotniczy na całym świecie

Ataki Iranu na państwa arabskie pogłębiły podziały

Kraje Zatoki Perskiej doświadczają irańskiego odwetu.

USA: Trump zakazał instytucjom państwowym korzystania z modeli AI Anthropic

USA: Trump zakazał instytucjom państwowym korzystania z modeli AI Anthropic

W tle spór o moralność.

Iran potwierdza: ajatollah Chamenei i szef Gwardii Rewolucyjnej nie żyją

Iran potwierdza: ajatollah Chamenei i szef Gwardii Rewolucyjnej nie żyją

W amerykańsko-izraelskim ataku na Iran zginął też doradca ds. bezpieczeństwa Ali Szamchani.

Kto po Chameneim? "Proces przekazania władzy rozpocznie się w niedzielę"

Kto po Chameneim? "Proces przekazania władzy rozpocznie się w niedzielę"

Śmierć przywódcy Iranu nie oznacza obalenia reżimu. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego już poinformował, że w niedzielę rozpocznie się proces przekazania władzy i zagroził tym, którzy chcieliby temu zapobiec. Kto może zastąpić Aliego Chameneiego i dlaczego obalenie reżimu jest tak trudne?

Belgijskie siły zbrojne przejęły tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni

Belgijskie siły zbrojne przejęły tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni

Jednostka, zatrzymana przy wsparciu Francji i podejrzewana o pływanie pod fałszywą banderą, zostanie przetransportowana do portu w Zeebrugge.

Prezydent USA: ajatollah Ali Chamenei nie żyje

Prezydent USA: ajatollah Ali Chamenei nie żyje

Media podały, że rezydencja Chameneiego została „całkowicie zniszczona”.

Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni

Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni

Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.

Koszalin: Ingres bp. Krzysztofa Zadarki

Koszalin: Ingres bp. Krzysztofa Zadarki

W wypełnionej wiernymi katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w asyście ponad 160 prezbiterów i 21 biskupów, bp Krzysztof Zadarko 28 lutego symbolicznie rozpoczął swoją pasterską misję.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Niedziela
dzień
10°C Niedziela
wieczór
9°C Poniedziałek
noc
7°C Poniedziałek
rano
wiecej »
 