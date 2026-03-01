Śmierć przywódcy Iranu nie oznacza obalenia reżimu. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego już poinformował, że w niedzielę rozpocznie się proces przekazania władzy i zagroził tym, którzy chcieliby temu zapobiec. Kto może zastąpić Aliego Chameneiego i dlaczego obalenie reżimu jest tak trudne?

"Wkrótce zostanie sformowana tymczasowa rada przywódcza. Do czasu wyboru przyszłego przywódcy odpowiedzialność przejmą prezydent (Masud Pezeszkian), szef władzy sądowniczej (Golamhosejn Mohseni Edżei) oraz jeden z prawników Rady Strażników" - oznajmił Laridżani. Jednocześnie Laridżani zagroził, że wszelkie "próby secesjonistyczne" zostaną potraktowane ostro.

Jak dotąd nie wiadomo kto zastąpi Aliego Chameneiego, który pełnił rolę duchowego, ale i realnego przywódcy Iranu od 1989 r. CIA miała jednak analizować różne scenariusze na taki rozwój wydarzeń i przedstawić je administracji prezydenta Trumpa przed wydaniem rozkazu do ataku. Jako najbardziej prawdopodobny przyjęto wariant, w którym Chameneiego zastąpiliby najbardziej radykalni przedstawiciele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Wśród potencjalnych następców wymienia się między innymi Hosseina Salamiego (obecny dowódca IRGC, postać kluczowa w organizacji wojskowych operacji przeciw Izraelowi), czy Esmaila Qaaniego (odpowiedzialnego w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej za skrzydło zagraniczne). Innymi potencjalnymi kandydatami są przewodniczący parlamentu, Mohammad Bagher Ghalibaf czy dyplomata Saeed Jalili. Wymieniany wśród możliwych następców Chameneiego Mohammad Papkour również zginął w wyniku ostrzału.

Zgodnie z analizami amerykańskiej agencji wywiadu potencjalne obalenie reżimu na czele którego stoi Korpus Strażników Rewolucji to bardzo skomplikowany proces, ze względu na budowane przez niemal pół wieku struktury, dużą zastępowalność i szkolenie kolejnych przedstawicieli kadr, ale również wysoki stopień determinacji przedstawicieli IRGC. Organizacja ma silną strukturę polityczną i zaplecze militarne, co zresztą świat mógł zobaczyć na przełomie grudnia i lutego, gdy krwawo stłumiono protesty, które rozlały się w kilkuset miastach i miejscowościach. Utrzymaniu władzy przez islamskich radykałów z IRGC sprzyja też fakt braku silnej, zorganizowanej siły opozycyjnej.

W rozpoczętych w sobotę przez siły zbrojne Izraela i Stanów Zjednoczonych atakach z powietrza na Iran zginęło wielu najważniejszych przedstawicieli władz irańskich. Oprócz rzeczywistego przywódcy państwa Chameneiego, wśród zabitych są też między innymi szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh.

Jak wygląda system władzy w Iranie?

Najistotniejszą rolę w Iranie od czasów rewolucji z 1979 r. sprawuje dożywotnio Najwyższy Przywódca, którego zakres władzy dotyczy zarówno spraw politycznych jak i religijnych. Wskazuje go tzw. Zgromadzenie ekspertów złożone z 88 wybieranych na 8-letnią kadencję duchownych islamskich. Ali Chamenei piastował funkcję Najwyższego Przywódcy przez 36 lat, zastępując w 1989 r. w tej roli Rudollaha Chomejniego. To właśnie Najwyższy Przywódca, a nie prezydent jest głową państwa irańskiego. W jego kompetencjach jest m.in. powołanie połowy składu 12-osobowej Rady Strażników, która ma kluczową rolę przy powoływaniu parlamentu, prezydenta i Zgromadzenia Ekspertów. Rada czuwa też nad zgodnością uchwalanych przez parlament ustaw z islamem.

Parlament, nazywany Islamskim Zgromadzeniem Konsultatywnym, składa się z 290 deputowanych. Parlament pełni funkcję ustawodawczą.

Prezydent, wybierany na czteroletnią kadencję, stoi na czele rządu, sprawując władzę wykonawczą. Jest formalnie drugą osobą w państwie. Od lipca 2024 r. prezydentem Iranu jest Mazud Pezeszkian.

Kim był Ali Chamenei?

Chamenei urodził się w 1939 r. w Meszchedzie. Dwa lata po wybuchu rewolucji islamskiej, która uczyniła z nowoczesnego jak na standardy Bliskiego Wschodu Iranu dyktaturę religijną, w 1981 r. Chamenei został prezydentem tego kraju. Kierował pracami rządu przez 8 lat, aż do śmierci pierwszego Najwyższego Przywódcy, Chomejniego. Został wybrany jego następcą i kierował faktycznie polityką państwa przez kolejne 36 lat. Przez cały ten okres konsekwentnie kontynuował antyzachodni kurs, na jaki Iran wszedł za sprawą rewolucji z 1979 r. Na przestrzeni lat Iran pod rządami Chameneiego nie tylko nie szukał możliwości porozumienia z Zachodem, ale wręcz zaostrzał swoje stanowisko. Najwyższy Przywódca wielokrotnie nazywał Stany Zjednoczone "Wielkim Szatanem". Przez trzy i pół dekady sprawowania władzy udało mu się doprowadzić do stanu, w którem jego władza była w praktyce nieograniczona, a bardzo silnym wpływem na politykę rządu. Zaostrzył również kontrolę religijną nad społeczeństwem, między innymi dzięki funkcjonowaniu bezwzględnej policji obyczajowej. Iran Chameneiego był również bardzo aktywny w całym regionie, w znacznej mierze przyczyniając się do destabilizacji Bliskiego Wschodu, finansując w tym celu takie organizacje jak Hezbollah czy Hamas. Jednak do największych napięć, wykraczających swoim zasięgiem poza region, był irański program nuklearny, który zarówno Izrael, jak i Stany Zjednoczone uznały za bezpośrednie zagrożenie i próbę pozyskania przez Iran broni jądrowej. To zresztą stało się bezpośrednią i oficjalną przyczyną sobotniego ataku na Iran.

Ali Chamenei zginął w sobotę 28 lutego, w wyniku ataków lotniczych, jakie amerykańskie i izraelskie lotnictwo przeprowadziło na liczne obiekty w Iranie. Wśród zaatakowanych celów znalazła się rezydencja Najwyższego Przywódcy Iranu. Prawdopodobnie właśnie tam zginął 86-letni Chamenei.



