Belgijskie siły zbrojne przejęły w niedzielę tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni - poinformował minister obrony Theo Francken. Jednostka, zatrzymana przy wsparciu Francji i podejrzewana o pływanie pod fałszywą banderą, zostanie przetransportowana do portu w Zeebrugge.
"W ostatnich kilku godzinach nasze siły zbrojne, przy wsparciu (...) Francji, weszły na pokład tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni" - przekazał Francken na platformie X.
"Bez swojej floty cieni (przywódca Rosji Władimir) Putin nie może prowadzić wojny przeciwko niewinnym Ukraińcom. Dlatego eliminujemy te statki. Jeden po drugim" - dodał.
Francken przekazał agencji Reutera, że zatrzymana jednostka jest podejrzewana o posługiwanie się "fałszywą banderą i fałszywymi dokumentami". Statek jest obecnie eskortowany do belgijskiego portu w Zeebrugge, gdzie zostanie formalnie zajęty przez władze.
Flota cieni to odpowiedź Kremla na zachodnie sankcje, mająca na celu obejście limitów cenowych nałożonych przez Zachód na rosyjską ropę naftową w ramach sankcji oraz finansowanie machiny wojennej Rosji. Według ekspertów Moskwa zgromadziła kilkaset wyeksploatowanych jednostek, które stanowią również rosnące zagrożenie ekologiczne dla wód europejskich.
Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?
Komunikat prezydenta Iranu wyemitowała irańska telewizja.
II Niedziela Wielkiego Postu jest w Polsce Niedzielą Ad Gentes.
Kraje Zatoki Perskiej doświadczają irańskiego odwetu.
W amerykańsko-izraelskim ataku na Iran zginął też doradca ds. bezpieczeństwa Ali Szamchani.
Śmierć przywódcy Iranu nie oznacza obalenia reżimu. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego już poinformował, że w niedzielę rozpocznie się proces przekazania władzy i zagroził tym, którzy chcieliby temu zapobiec. Kto może zastąpić Aliego Chameneiego i dlaczego obalenie reżimu jest tak trudne?
Jednostka, zatrzymana przy wsparciu Francji i podejrzewana o pływanie pod fałszywą banderą, zostanie przetransportowana do portu w Zeebrugge.
Media podały, że rezydencja Chameneiego została „całkowicie zniszczona”.
Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.
|niedz.
|pon.
|wt.
|śr.
|czw.
|pt.
|sob.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11