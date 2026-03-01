info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Belgijskie siły zbrojne przejęły tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni
rss newsletter facebook twitter

Belgijskie siły zbrojne przejęły tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni

Belgijskie siły zbrojne przejęły tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni  
Martian-2007 / CC-A 4.0 Przeładunek na morzu tankowców wykorzystywanych w ramach floty cieni.

Belgijskie siły zbrojne przejęły w niedzielę tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni - poinformował minister obrony Theo Francken. Jednostka, zatrzymana przy wsparciu Francji i podejrzewana o pływanie pod fałszywą banderą, zostanie przetransportowana do portu w Zeebrugge.

"W ostatnich kilku godzinach nasze siły zbrojne, przy wsparciu (...) Francji, weszły na pokład tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni" - przekazał Francken na platformie X.

"Bez swojej floty cieni (przywódca Rosji Władimir) Putin nie może prowadzić wojny przeciwko niewinnym Ukraińcom. Dlatego eliminujemy te statki. Jeden po drugim" - dodał.

Francken przekazał agencji Reutera, że zatrzymana jednostka jest podejrzewana o posługiwanie się "fałszywą banderą i fałszywymi dokumentami". Statek jest obecnie eskortowany do belgijskiego portu w Zeebrugge, gdzie zostanie formalnie zajęty przez władze.

Flota cieni to odpowiedź Kremla na zachodnie sankcje, mająca na celu obejście limitów cenowych nałożonych przez Zachód na rosyjską ropę naftową w ramach sankcji oraz finansowanie machiny wojennej Rosji. Według ekspertów Moskwa zgromadziła kilkaset wyeksploatowanych jednostek, które stanowią również rosnące zagrożenie ekologiczne dla wód europejskich.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 01.03.2026 10:51

TAGI| BELGIA, FRANCJA, PALIWA, PAP, ROSJA, SANKCJE, UKRAINA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Izrael i USA zaatakowały Iran; Teheran odpowiedział, Chamenei prawdopodobnie nie żyje | Papieski wysłannik ds. Ukrainy modlił się za ten kraj | Chorwacja rozpoczęła tranzyt ropy na Węgry i Słowację | Premier do władz Węgier i Słowacji: nie jesteście zagrożeni brakiem dostaw ropy | ONZ: Rosja oskarża Francję i Wielką Brytanię o przekazanie "brudnej bomby" Ukrainie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Takie proste

Takie proste

Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Na dom tego człowieka w Tel Awiwie już spadły irańskie rakiety

Iran: pomszczenie śmierci Chameneia to prawo i obowiązek naszego kraju

Komunikat prezydenta Iranu wyemitowała irańska telewizja.

W Teheranie

Izrael: zniszczyliśmy połowę zapasów rakiet Iranu

Iran miał znacznie rozwinąć ich produkcję.

Podczas obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Data nie jest przypadkowa...

Podczas Mszy na misjach

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

II Niedziela Wielkiego Postu jest w Polsce Niedzielą Ad Gentes.

Wojna paraliżuje transport lotniczy na całym świecie

Ataki Iranu na państwa arabskie pogłębiły podziały

Kraje Zatoki Perskiej doświadczają irańskiego odwetu.

USA: Trump zakazał instytucjom państwowym korzystania z modeli AI Anthropic

USA: Trump zakazał instytucjom państwowym korzystania z modeli AI Anthropic

W tle spór o moralność.

Iran potwierdza: ajatollah Chamenei i szef Gwardii Rewolucyjnej nie żyją

Iran potwierdza: ajatollah Chamenei i szef Gwardii Rewolucyjnej nie żyją

W amerykańsko-izraelskim ataku na Iran zginął też doradca ds. bezpieczeństwa Ali Szamchani.

Kto po Chameneim? "Proces przekazania władzy rozpocznie się w niedzielę"

Kto po Chameneim? "Proces przekazania władzy rozpocznie się w niedzielę"

Śmierć przywódcy Iranu nie oznacza obalenia reżimu. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego już poinformował, że w niedzielę rozpocznie się proces przekazania władzy i zagroził tym, którzy chcieliby temu zapobiec. Kto może zastąpić Aliego Chameneiego i dlaczego obalenie reżimu jest tak trudne?

Belgijskie siły zbrojne przejęły tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni

Belgijskie siły zbrojne przejęły tankowiec należący do rosyjskiej floty cieni

Jednostka, zatrzymana przy wsparciu Francji i podejrzewana o pływanie pod fałszywą banderą, zostanie przetransportowana do portu w Zeebrugge.

Prezydent USA: ajatollah Ali Chamenei nie żyje

Prezydent USA: ajatollah Ali Chamenei nie żyje

Media podały, że rezydencja Chameneiego została „całkowicie zniszczona”.

Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni

Trump: mogę atakować długo i przejąć cały Iran, albo zakończyć ataki za 2-3 dni

Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.

Koszalin: Ingres bp. Krzysztofa Zadarki

Koszalin: Ingres bp. Krzysztofa Zadarki

W wypełnionej wiernymi katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w asyście ponad 160 prezbiterów i 21 biskupów, bp Krzysztof Zadarko 28 lutego symbolicznie rozpoczął swoją pasterską misję.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.03.2026
« » Marzec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Niedziela
dzień
10°C Niedziela
wieczór
9°C Poniedziałek
noc
7°C Poniedziałek
rano
wiecej »
 