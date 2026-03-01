Portal Times of Israel podał w niedzielę, powołując się na wysokiego rangą reprezentanta administracji USA, że prezydent Donald Trump musiał podjąć działania wobec Iranu, ponieważ kraj ten planował rozmieszczenie pocisków balistycznych przed lub jednocześnie z ewentualną operacją amerykańską.
- Prezydent zadecydował, że (...) nie pozwoli, by siły amerykańskie w regionie przyjmowały ataki pociskami konwencjonalnymi - powiedział przedstawiciel USA, proszący o zachowanie anonimowości. - Mieliśmy analizy, z których wynikało po prostu, że jeśli (...) będziemy czekać, aż zostaniemy uderzeni jako pierwsi, to skala strat i ofiar będzie znacznie wyższa, niż gdy zadziałamy wyprzedzająco, obronny, by zapobiec odpaleniu (rakiet irańskich - PAP) - powiedział przedstawiciel USA.
Jak zauważa Times of Israel, komentarz ten wskazuje na zmianę pozycji Waszyngtonu, jeśli chodzi o uzasadnienie wspólnego ataku z Izraelem przeciwko Iranowi. Wcześniej Trump kładł większy nacisk na program nuklearny Iranu, a nie na rozwijany przez ten kraj program pocisków balistycznych. Przy czym przedstawiciel administracji USA powiedział Times of Israel, że Teheran w ocenie USA nie przejawił podczas rozmów poważnego pragnienia osiągnięcia porozumienia. Rozmówca portalu oskarżył Iran o chęć zyskania na czasie, w miejsce negocjowania w dobrej wierze.
Armia izraelska poinformowała w niedzielę o zniszczeniu około połowy irańskich zapasów rakiet od rozpoczęcia w sobotę ataków na Iran wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi.
Rakiety spadły m.in na Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn
Komunikat prezydenta Iranu wyemitowała irańska telewizja.
Kraje Zatoki Perskiej doświadczają irańskiego odwetu.
W amerykańsko-izraelskim ataku na Iran zginął też doradca ds. bezpieczeństwa Ali Szamchani.
Śmierć przywódcy Iranu nie oznacza obalenia reżimu. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego już poinformował, że w niedzielę rozpocznie się proces przekazania władzy i zagroził tym, którzy chcieliby temu zapobiec. Kto może zastąpić Aliego Chameneiego i dlaczego obalenie reżimu jest tak trudne?
Jednostka, zatrzymana przy wsparciu Francji i podejrzewana o pływanie pod fałszywą banderą, zostanie przetransportowana do portu w Zeebrugge.
