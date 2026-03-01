info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Izraelskie media: Trump zadecydował o ataku, ponieważ Iran planował użycie swych pocisków
Izraelskie media: Trump zadecydował o ataku, ponieważ Iran planował użycie swych pocisków

PAP/EPA/ABIR SULTAN Od soboty lotnictwo Izraela i USA ostrzeliwuje Iran. Iran odpowiada atakiem dronów i rakiet na sojuszników USA w regionie.

Portal Times of Israel podał w niedzielę, powołując się na wysokiego rangą reprezentanta administracji USA, że prezydent Donald Trump musiał podjąć działania wobec Iranu, ponieważ kraj ten planował rozmieszczenie pocisków balistycznych przed lub jednocześnie z ewentualną operacją amerykańską.

- Prezydent zadecydował, że (...) nie pozwoli, by siły amerykańskie w regionie przyjmowały ataki pociskami konwencjonalnymi - powiedział przedstawiciel USA, proszący o zachowanie anonimowości. - Mieliśmy analizy, z których wynikało po prostu, że jeśli (...) będziemy czekać, aż zostaniemy uderzeni jako pierwsi, to skala strat i ofiar będzie znacznie wyższa, niż gdy zadziałamy wyprzedzająco, obronny, by zapobiec odpaleniu (rakiet irańskich - PAP) - powiedział przedstawiciel USA.

Jak zauważa Times of Israel, komentarz ten wskazuje na zmianę pozycji Waszyngtonu, jeśli chodzi o uzasadnienie wspólnego ataku z Izraelem przeciwko Iranowi. Wcześniej Trump kładł większy nacisk na program nuklearny Iranu, a nie na rozwijany przez ten kraj program pocisków balistycznych. Przy czym przedstawiciel administracji USA powiedział Times of Israel, że Teheran w ocenie USA nie przejawił podczas rozmów poważnego pragnienia osiągnięcia porozumienia. Rozmówca portalu oskarżył Iran o chęć zyskania na czasie, w miejsce negocjowania w dobrej wierze.

Armia izraelska poinformowała w niedzielę o zniszczeniu około połowy irańskich zapasów rakiet od rozpoczęcia w sobotę ataków na Iran wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi.

PAP |

dodane 01.03.2026 12:42

