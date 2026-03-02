info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Wieża widokowa i nowe wiaty na podkarpackim odcinku Głównego Szlaku Beskidzkiego
Wieża widokowa i nowe wiaty na podkarpackim odcinku Głównego Szlaku Beskidzkiego

Na Połoninie Caryńskiej  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 Na Połoninie Caryńskiej
Tędy przebiega Główny Szlak Beskidzki...

Projekt o wartości 18 mln zł ma poprawić bezpieczeństwo i dostępność ponad 200-km trasy.

 Wieża widokowa na Tokarni, wiaty i stacje ładowania e-rowerów powstaną m.in. w ramach modernizacji podkarpackiego odcinka Głównego Szlaku Beskidzkiego. Projekt o wartości 18 mln zł ma poprawić bezpieczeństwo i dostępność ponad 200-km trasy również dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt o wartości 18 mln zł ma poprawić bezpieczeństwo i dostępność ponad 200-km trasy

Projekt pn. "Centrum Turystyki Aktywnej" realizowany jest przez samorząd województwa podkarpackiego w partnerstwie z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, gminą Bukowsko i nadleśnictwami.

Jak poinformował PAP rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Adrian Biernacki, przedsięwzięcie ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo, komfort i dostępność szlaku, z poszanowaniem zasad ochrony przyrody.

Zaplanowano m.in. punkty obsługi i informacji turystycznej, nowe i zmodernizowane wiaty i schrony przeciwdeszczowe, miejsca odpoczynku, nowoczesne oznakowanie, tablice informacyjne oraz elementy edukacyjne i sensoryczne. - Centrum Turystyki Aktywnej nie będzie kolejnym muzeum ani zamkniętym ośrodkiem, tylko spójnym systemem rozproszonych punktów i elementów infrastruktury, rozmieszczonych bezpośrednio przy Głównym Szlaku Beskidzkim - powiedział PAP Biernacki.

Projekt obejmie ok. 201 km przebiegu Głównego Szlaku Beskidzkiego na terenie województwa podkarpackiego.

- Audyt szlaku zlecony w 2022 r. pokazał jasno, że problemem nie jest brak atrakcyjności Beskidów i Bieszczadów, ale zdegradowana, przestarzała infrastruktura, oznakowanie z lat 70. i 80., brak schronów przeciwdeszczowych i miejsc odpoczynku. Ten projekt wprost odpowiada na te deficyty - zaznaczył rzecznik.

W ramach inwestycji powstaną również platforma i wieża widokowa, a także trasy narciarstwa biegowego przy Centrum Obsługi Turysty w Wołosatem. Przewidziano też infrastrukturę dla rowerzystów i elektromobilności - stacje ładowania, stojaki i stacje napraw rowerów. - Infrastruktura będzie ogólnodostępna, nastawiona na bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie ze szlaku - podkreślił Biernacki.

Nowa infrastruktura ma być trwała, estetyczna i odporna na warunki górskie.

Partnerami w projekcie są cztery nadleśnictwa - Baligród, Cisna, Komańcza i Rymanów, które zrealizują zadania związane z udostępnianiem szlaku i porządkowaniem ruchu turystycznego. Na ich terenach powstaną m.in. wiaty, schrony, miejsca odpoczynku oraz elementy oznakowania i informacji turystycznej. Natomiast na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego działania będą miały charakter punktowy i porządkowy, głównie w rejonie Wołosatego, gdzie zaczyna się bieg Głównego Szlaku Beskidzkiego.

- Na terenie parku narodowego mówimy o uporządkowaniu istniejącej infrastruktury, ścieżkach sensorycznych, placu zabaw dla dzieci, trasach biegowych i kanalizowaniu ruchu po wyznaczonych trasach. To nie jest masowa zabudowa, lecz poprawa bezpieczeństwa i estetyki, która w praktyce sprzyja ochronie przyrody - wyjaśnił rzecznik urzędu marszałkowskiego.

Partnerem projektu jest także Gmina Bukowsko w Beskidzie Niskim, przez którą przebiega kluczowy, dotąd słabiej zagospodarowany odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego. Tam powstanie m.in. wieża widokowa na Górze Tokarnia oraz schron przeciwdeszczowy, miejsca odpoczynku, tablice edukacyjne i ławka multimedialna.

- Beskid Niski jest mniej rozpoznawalny niż Bieszczady. Włączenie gminy Bukowsko ma wzmocnić funkcję łącznikową między tymi pasmami i zapewnić bardziej równomierne zagospodarowanie szlaku - wyjaśnił Biernacki.

Wartość projektu wynosi ponad 18 mln zł, z tego ponad 12,8 mln zł to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, a przeszło 5,3 mln zł - wkład własny samorządu i partnerów - Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Gminy Bukowsko oraz nadleśnictw. Projekt będzie realizowany w latach 2026-2028; jego zakończenie zaplanowano na 31 grudnia 2028 r.

- Zakładamy, że pełny efekt infrastrukturalny będzie dostępny dla turystów od sezonu 2029, ale poszczególne elementy, jak nowe oznakowanie czy wiaty, będą oddawane do użytku etapami, w miarę kończenia robót i odbiorów technicznych - poinformował rzecznik. Pierwsze przetargi mają być ogłaszane w najbliższym możliwym terminie, a harmonogram prac w terenie będzie dostosowany do warunków pogodowych i wymogów środowiskowych.

Samorząd województwa szacuje, że z nowej i zmodernizowanej infrastruktury Głównego Szlaku Beskidzkiego będzie korzystać co najmniej 20 tys. osób rocznie. Ruch turystyczny ma być monitorowany za pomocą badań prowadzonych przez podmiot zewnętrzny, a także z wykorzystaniem urządzeń liczących wejścia na szlak, m.in. w Wołosatem.

Projekt nie wymaga odrębnych uzgodnień standardów z województwami małopolskim i śląskim, ponieważ zasady znakowania i prowadzenia Głównego Szlaku Beskidzkiego określa na poziomie krajowym Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Modernizacja oznakowania będzie prowadzona zgodnie z jednolitymi regułami PTTK i unijną zasadą "nie czyń poważnych szkód" (DNSH).

- Modernizujemy istniejący szlak, porządkujemy infrastrukturę i dostosowujemy ją do współczesnych standardów oraz potrzeb różnych grup użytkowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Chcemy, aby Beskidy i Bieszczady były lepiej dostępne i bezpieczniejsze, przy poszanowaniu ich przyrodniczego charakteru - powiedział Biernacki.

Główny Szlak Beskidzki to najdłuższy polski szlak górski, liczący niemal 500 km; przebiega przez trzy województwa: podkarpackie, małopolskie oraz śląskie..

Od redakcji Wiara.pl

Czy Główny Szlak Beskidzki ma stać się deptakiem? Chyba nie o to powinno chodzić... Tym, którzy szukają trochę dzikości pozostanie szlak graniczny...

PAP |

dodane 02.03.2026 11:19

Kiedy to się skończy?

Piotr Drzyzga

Kiedy to się skończy?

Pewnie nigdy. Bo jak wiadomo nie od dziś „nach dem Spiel ist vor dem Spiel”.

Takie proste

Takie proste

Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

