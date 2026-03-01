Trump ocenił w niedzielę w rozmowie z telewizją CNBC, że operacja "przebiega bardzo dobrze" i "szybciej niż planowano". Jednocześnie Trump przekazał magazynowi "Atlantic", że przedstawiciele Iranu chcą rozmawiać z USA i że zgodził się na to. Nie ujawnił, kiedy miałoby dojść do rozmów. Mieszkający w USA syn obalonego w 1979 roku ostatniego szacha Iranu Reza Pahlawi oświadczył w niedzielę, że to on pokieruje zmianą władzy w tym kraju. W wywiadzie dla stacji Fox News zaznaczył, że ostatecznym celem są przemiany demokratyczne.

Według stanu z godz. 9.30 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 15.30 w Polsce) trzech żołnierzy USA zginęło, a pięciu zostało poważnie rannych podczas operacji "Epic Fury"

Z kolei rzecznik izraelskiej armii poinformował, że w związku z atakiem na Iran pod broń powołano 100 tysięcy rezerwistów. Portal Times of Israel zaznaczył, że prawdopodobnie jest to dodatkowe wsparcie oprócz powołanych już wcześniej 50 tys. żołnierzy rezerwy.

Izraelska armia wzmocniła już granice z Syrią, Libanem, Strefą Gazy i Zachodnim Brzegiem Jordanu.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając jego najwyższego przywódcę duchowego i politycznego ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie atakuje bazy amerykańskie w regionie.