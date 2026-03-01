Prezydent USA Donald Trump poinformował, że dotychczas w wyniku amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu - podała w niedzielę telewizja Fox News.
Trump ocenił w niedzielę w rozmowie z telewizją CNBC, że operacja "przebiega bardzo dobrze" i "szybciej niż planowano". Jednocześnie Trump przekazał magazynowi "Atlantic", że przedstawiciele Iranu chcą rozmawiać z USA i że zgodził się na to. Nie ujawnił, kiedy miałoby dojść do rozmów. Mieszkający w USA syn obalonego w 1979 roku ostatniego szacha Iranu Reza Pahlawi oświadczył w niedzielę, że to on pokieruje zmianą władzy w tym kraju. W wywiadzie dla stacji Fox News zaznaczył, że ostatecznym celem są przemiany demokratyczne.
Według stanu z godz. 9.30 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 15.30 w Polsce) trzech żołnierzy USA zginęło, a pięciu zostało poważnie rannych podczas operacji "Epic Fury"
Z kolei rzecznik izraelskiej armii poinformował, że w związku z atakiem na Iran pod broń powołano 100 tysięcy rezerwistów. Portal Times of Israel zaznaczył, że prawdopodobnie jest to dodatkowe wsparcie oprócz powołanych już wcześniej 50 tys. żołnierzy rezerwy.
Izraelska armia wzmocniła już granice z Syrią, Libanem, Strefą Gazy i Zachodnim Brzegiem Jordanu.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając jego najwyższego przywódcę duchowego i politycznego ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie atakuje bazy amerykańskie w regionie.
Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?
56 proc. Amerykanów uważa, że Trump, zbyt chętnie wykorzystuje siłę militarną na rzecz amerykańskich interesów.
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że dotychczas w wyniku amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu - podała w niedzielę telewizja Fox News.
Czy sobotni atak był uderzeniem wyprzedzającym?
Rakiety spadły m.in na Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn
Komunikat prezydenta Iranu wyemitowała irańska telewizja.
II Niedziela Wielkiego Postu jest w Polsce Niedzielą Ad Gentes.
Kraje Zatoki Perskiej doświadczają irańskiego odwetu.
W amerykańsko-izraelskim ataku na Iran zginął też doradca ds. bezpieczeństwa Ali Szamchani.
Śmierć przywódcy Iranu nie oznacza obalenia reżimu. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego już poinformował, że w niedzielę rozpocznie się proces przekazania władzy i zagroził tym, którzy chcieliby temu zapobiec. Kto może zastąpić Aliego Chameneiego i dlaczego obalenie reżimu jest tak trudne?